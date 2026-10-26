Mais de 120 pessoas participaram da corrida - Foto: Divulgação/SME

Mais de 120 pessoas participaram da corridaFoto: Divulgação/SME

Publicado 26/10/2026 17:21





A programação teve início às 8h, com concentração no próprio CMEI Monteiro Lobato. Em seguida, os participantes seguiram em caminhada até o campo de futebol do bairro Santa Rita do Zarur, onde foram realizadas as atividades nas modalidades infantil e adulto, com baterias masculinas e femininas. Ao fim, todos os participantes receberam medalhas.



A iniciativa teve como objetivo incentivar a prática de atividades físicas, promover hábitos saudáveis desde a infância e fortalecer a integração entre a escola, as famílias e a comunidade. Ao reunir diferentes gerações em um mesmo evento, a ação buscou transformar o esporte em um ponto de encontro e de convivência.



A diretora do CMEI Monteiro Lobato, Paula Souza, destacou a importância da iniciativa para fortalecer os laços entre a escola e o bairro, além de proporcionar momentos marcantes para as crianças. “Mais do que incentivar a prática de atividades físicas, nosso objetivo foi promover a convivência, fortalecer os vínculos entre a escola e a comunidade e proporcionar experiências significativas para nossas crianças”, afirmou.



Segundo a diretora, a repercussão entre as famílias mostrou o impacto da atividade. “Recebemos relatos de famílias contando que seus filhos dormiram com as medalhas e fizeram questão de mostrar suas conquistas para todos. Isso demonstra que, para uma criança, uma simples medalha pode representar uma grande conquista e até o início de um sonho”, completou.



O secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai, também ressaltou o papel de ações como essa na formação dos alunos. “A educação vai além da sala de aula, e ações como essa contribuem para o desenvolvimento integral dos nossos alunos, fortalecendo os vínculos entre a escola e as famílias”, afirmou. O Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Monteiro Lobato, unidade da Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda , realizou no último sábado (24) a 1ª Caminhada e Corrida da Ritinha. A atividade, promovida em parceria com o Projeto Camisa 10, fez parte das comemorações pelos 30 anos da unidade e reuniu cerca de 120 participantes, entre crianças e adultos.A programação teve início às 8h, com concentração no próprio CMEI Monteiro Lobato. Em seguida, os participantes seguiram em caminhada até o campo de futebol do bairro Santa Rita do Zarur, onde foram realizadas as atividades nas modalidades infantil e adulto, com baterias masculinas e femininas. Ao fim, todos os participantes receberam medalhas.A iniciativa teve como objetivo incentivar a prática de atividades físicas, promover hábitos saudáveis desde a infância e fortalecer a integração entre a escola, as famílias e a comunidade. Ao reunir diferentes gerações em um mesmo evento, a ação buscou transformar o esporte em um ponto de encontro e de convivência.A diretora do CMEI Monteiro Lobato, Paula Souza, destacou a importância da iniciativa para fortalecer os laços entre a escola e o bairro, além de proporcionar momentos marcantes para as crianças. “Mais do que incentivar a prática de atividades físicas, nosso objetivo foi promover a convivência, fortalecer os vínculos entre a escola e a comunidade e proporcionar experiências significativas para nossas crianças”, afirmou.Segundo a diretora, a repercussão entre as famílias mostrou o impacto da atividade. “Recebemos relatos de famílias contando que seus filhos dormiram com as medalhas e fizeram questão de mostrar suas conquistas para todos. Isso demonstra que, para uma criança, uma simples medalha pode representar uma grande conquista e até o início de um sonho”, completou.O secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai, também ressaltou o papel de ações como essa na formação dos alunos. “A educação vai além da sala de aula, e ações como essa contribuem para o desenvolvimento integral dos nossos alunos, fortalecendo os vínculos entre a escola e as famílias”, afirmou.

Realização



A realização da corrida integra as comemorações dos 30 anos do CMEI Monteiro Lobato, unidade que atende crianças da educação infantil no município. A parceria com o Projeto Camisa 10 contribuiu para a organização das modalidades e para o desenvolvimento das atividades esportivas ao longo da manhã.



Até o momento, a Secretaria de Educação não informou se haverá uma segunda edição da Caminhada e Corrida da Ritinha nem detalhou outras atividades previstas na programação em comemoração aos 30 anos da escola.