Material foi apreendido no local - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Material foi apreendido no localFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 26/10/2026 17:29 | Atualizado 26/10/2026 18:50





A prisão aconteceu durante uma operação no bairro São Luiz. Com o suspeito, os policiais apreenderam drogas, roupas camufladas, uma granada, uma pistola e carregadores de fuzil. Segundo as informações divulgadas sobre a ação, o material encontrado tem ligação com a invasão promovida por traficantes na região da Vila Brasília.



Além da prisão, as forças de segurança realizam buscas para localizar outros quatro suspeitos que conseguiram fugir durante a operação. O trabalho também inclui a identificação e a localização de possíveis envolvidos nos confrontos entre facções criminosas.



As ações fazem parte da mobilização iniciada no domingo, após episódios de violência associados à disputa pelo controle do tráfico de drogas na região. A operação conjunta busca localizar os suspeitos e apreender materiais relacionados às atividades criminosas investigadas. Não obtivemos contato com defesa do suspeito. Uma operação conjunta da Polícia Civil e do Batalhão de Ações com Cães (BAC) da Polícia Militar resultou na prisão de um homem de 37 anos nesta segunda-feira (26), em Volta Redonda , no Sul Fluminense. Ele é suspeito de envolvimento na ação de criminosos que provocou episódios de violência na região do Complexo da Vila Brasília, no domingo (25).A prisão aconteceu durante uma operação no bairro São Luiz. Com o suspeito, os policiais apreenderam drogas, roupas camufladas, uma granada, uma pistola e carregadores de fuzil. Segundo as informações divulgadas sobre a ação, o material encontrado tem ligação com a invasão promovida por traficantes na região da Vila Brasília.Além da prisão, as forças de segurança realizam buscas para localizar outros quatro suspeitos que conseguiram fugir durante a operação. O trabalho também inclui a identificação e a localização de possíveis envolvidos nos confrontos entre facções criminosas.As ações fazem parte da mobilização iniciada no domingo, após episódios de violência associados à disputa pelo controle do tráfico de drogas na região. A operação conjunta busca localizar os suspeitos e apreender materiais relacionados às atividades criminosas investigadas. Não obtivemos contato com defesa do suspeito.

Segundo informações, a PRF colaborou com as investigações através de monitoramento e repasse de informações. Além de colaborar com a apreensão de três veículos clones utilizados pelos criminosos no ataque no Complexo Vila Brasília, sendo dois carros e uma motocicleta.



Ocupação policial continua na Vila Brasília



A região do Complexo da Vila Brasília permanece ocupada pelas forças de segurança. O policiamento segue reforçado com o objetivo de impedir novas ações criminosas, prevenir outros episódios de violência e garantir a segurança dos moradores.



Paralelamente à atuação na Vila Brasília, operações também estão sendo realizadas em outras comunidades de Volta Redonda onde há presença de facções criminosas envolvidas em disputas pelo controle do tráfico de drogas.



A mobilização reúne diferentes frentes de atuação das forças de segurança, com ações voltadas à localização dos envolvidos nos episódios recentes e ao restabelecimento da tranquilidade nas comunidades atingidas.



A prisão realizada no bairro São Luiz e as buscas pelos outros suspeitos integram esse trabalho. As equipes continuam em atividade, e novas informações deverão ser divulgadas conforme o avanço das operações e a confirmação dos fatos pelas autoridades responsáveis.



Autoridades alertam para circulação de informações falsas



Diante da divulgação de informações sem confirmação nas redes sociais e em grupos de mensagens, as autoridades reforçam a importância de a população acompanhar as atualizações por meio de fontes oficiais e veículos de comunicação comprometidos com a apuração dos fatos.



A orientação é evitar o compartilhamento de áudios, vídeos e mensagens de origem desconhecida ou cujo conteúdo não tenha sido confirmado. Segundo as informações divulgadas, a circulação de boatos pode provocar medo desnecessário entre os moradores e prejudicar o trabalho das equipes de segurança.



As atualizações sobre as operações serão divulgadas de maneira responsável, respeitando os critérios de segurança e o sigilo necessário para não comprometer as investigações, a localização dos suspeitos e a integridade dos policiais e da população.



As operações continuam em Volta Redonda, com a ocupação policial na Vila Brasília e ações em outras comunidades. Até a divulgação das informações, quatro suspeitos permaneciam foragidos após fugirem durante a operação realizada nesta segunda-feira.

Entenda o caso

A Prefeitura de Volta Redonda informou que acompanha os confrontos entre grupos criminosos na região da Vila Brasília, neste domingo (25), e solicitou reforço policial para conter a violência e garantir a segurança dos moradores. Segundo a administração municipal, o pedido foi atendido, e equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) têm chegada prevista à região nas próximas horas.



De acordo com a prefeitura, o prefeito Antonio Francisco Neto acompanha a situação desde as primeiras horas do dia e mantém contato com os comandos do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA) e da Companhia Regional do Batalhão de Ações com Cães (BAC).



Em nota, a administração municipal informou que os confrontos estão relacionados à disputa pelo controle do tráfico de drogas. As autoridades também receberam informações sobre a participação de criminosos vindos da cidade do Rio de Janeiro para reforçar os grupos envolvidos nos conflitos.



A prefeitura acrescentou que, devido às restrições legais do período eleitoral, determinadas operações policiais dependem de autorizações específicas.



A administração municipal afirmou ainda que trabalha em conjunto com as forças de segurança para restabelecer a ordem e preservar a integridade dos moradores da região.

