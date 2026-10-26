Material foi apreendido no localFoto: Divulgação - Secom/PMVR
A prisão aconteceu durante uma operação no bairro São Luiz. Com o suspeito, os policiais apreenderam drogas, roupas camufladas, uma granada, uma pistola e carregadores de fuzil. Segundo as informações divulgadas sobre a ação, o material encontrado tem ligação com a invasão promovida por traficantes na região da Vila Brasília.
Além da prisão, as forças de segurança realizam buscas para localizar outros quatro suspeitos que conseguiram fugir durante a operação. O trabalho também inclui a identificação e a localização de possíveis envolvidos nos confrontos entre facções criminosas.
As ações fazem parte da mobilização iniciada no domingo, após episódios de violência associados à disputa pelo controle do tráfico de drogas na região. A operação conjunta busca localizar os suspeitos e apreender materiais relacionados às atividades criminosas investigadas. Não obtivemos contato com defesa do suspeito.
Ocupação policial continua na Vila Brasília
A região do Complexo da Vila Brasília permanece ocupada pelas forças de segurança. O policiamento segue reforçado com o objetivo de impedir novas ações criminosas, prevenir outros episódios de violência e garantir a segurança dos moradores.
Paralelamente à atuação na Vila Brasília, operações também estão sendo realizadas em outras comunidades de Volta Redonda onde há presença de facções criminosas envolvidas em disputas pelo controle do tráfico de drogas.
A mobilização reúne diferentes frentes de atuação das forças de segurança, com ações voltadas à localização dos envolvidos nos episódios recentes e ao restabelecimento da tranquilidade nas comunidades atingidas.
A prisão realizada no bairro São Luiz e as buscas pelos outros suspeitos integram esse trabalho. As equipes continuam em atividade, e novas informações deverão ser divulgadas conforme o avanço das operações e a confirmação dos fatos pelas autoridades responsáveis.
Autoridades alertam para circulação de informações falsas
Diante da divulgação de informações sem confirmação nas redes sociais e em grupos de mensagens, as autoridades reforçam a importância de a população acompanhar as atualizações por meio de fontes oficiais e veículos de comunicação comprometidos com a apuração dos fatos.
A orientação é evitar o compartilhamento de áudios, vídeos e mensagens de origem desconhecida ou cujo conteúdo não tenha sido confirmado. Segundo as informações divulgadas, a circulação de boatos pode provocar medo desnecessário entre os moradores e prejudicar o trabalho das equipes de segurança.
As atualizações sobre as operações serão divulgadas de maneira responsável, respeitando os critérios de segurança e o sigilo necessário para não comprometer as investigações, a localização dos suspeitos e a integridade dos policiais e da população.
As operações continuam em Volta Redonda, com a ocupação policial na Vila Brasília e ações em outras comunidades. Até a divulgação das informações, quatro suspeitos permaneciam foragidos após fugirem durante a operação realizada nesta segunda-feira.
De acordo com a prefeitura, o prefeito Antonio Francisco Neto acompanha a situação desde as primeiras horas do dia e mantém contato com os comandos do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA) e da Companhia Regional do Batalhão de Ações com Cães (BAC).
Em nota, a administração municipal informou que os confrontos estão relacionados à disputa pelo controle do tráfico de drogas. As autoridades também receberam informações sobre a participação de criminosos vindos da cidade do Rio de Janeiro para reforçar os grupos envolvidos nos conflitos.
A prefeitura acrescentou que, devido às restrições legais do período eleitoral, determinadas operações policiais dependem de autorizações específicas.
A administração municipal afirmou ainda que trabalha em conjunto com as forças de segurança para restabelecer a ordem e preservar a integridade dos moradores da região.
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