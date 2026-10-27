Apresentação aconteceu na Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Apresentação aconteceu na Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos HumanosFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 27/10/2026 14:29

A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) de Volta Redonda promoveu, nesta segunda-feira (26), uma palestra em referência ao Outubro Rosa, campanha internacional de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. Com o tema “Prevenir é um ato de amor com você mesma”, a atividade foi realizada na sede da secretaria e teve como público-alvo as servidoras do órgão.

A palestra foi conduzida por Amanda Teixeira, consultora empresarial especializada em Recrutamento e Seleção, Treinamento e Desenvolvimento, além de Plano de Cargos e Salários. Durante o encontro, ela destacou a importância da conscientização e do desenvolvimento pessoal para o bem-estar das equipes.

“Eu acho muito importante promover essas palestras, porque a conscientização é tudo, desenvolver pessoas é o único caminho para o sucesso de toda a equipe, porque gera sabedoria para equilibrar as emoções e, com isso, evitar doenças físicas”, afirmou Amanda.

A consultora também ressaltou a importância das relações humanas, da empatia e dos pequenos gestos no cotidiano. Segundo ela, o diálogo com as servidoras foi uma oportunidade para promover reflexões sobre cuidado, acolhimento e a maneira como as pessoas se relacionam.

“Seu gesto cura o outro quando você olha, sorri. Estender a palma da mão na direção da outra pessoa, leva energia boa, você cura a outra. Só precisamos de um olhar grato, sincero, que a cura vem. A nossa meta é servir bem, passar conhecimentos e gerar oportunidades. Não quero ser muro para ninguém, quero ser ponte”, declarou.

Encontro reuniu profissionais de diferentes setores

A atividade contou com a participação de assessoras técnicas de diversos departamentos da SMDH. Estiveram presentes representantes das áreas de Direitos Humanos, Políticas para Mulheres, Igualdade Racial, Diversidade de Gênero e Comunicação Digital, além de profissionais da Casa Abrigo Deiva Ramphini, do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam), da Patrulha Maria da Penha e dos setores Administrativo, Recepção e Gabinete.

A reunião proporcionou um momento de convivência entre as profissionais, com espaço para compartilhar experiências e refletir sobre a importância de cuidar de si mesmas enquanto atuam no atendimento à população.

Para a subsecretária municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, Juliana Rodrigues, a iniciativa também contribui para fortalecer a humanização dos serviços oferecidos pela secretaria.

“A nossa manhã foi marcada por uma rica troca de cuidado e afeto. Ter a oportunidade de estar em equipe para falar sobre a importância do autocuidado, do amor próprio e de se priorizar, parando um instante para nos olharmos nos olhos e dividirmos alegrias e dores, nos lembra que ninguém cuida do outro se não estiver bem. Essa vivência fortalece a nossa humanização e se transforma, diretamente, em um atendimento mais acolhedor para a população”, afirmou.

Outubro Rosa reforça a importância da prevenção

A campanha Outubro Rosa busca ampliar a conscientização sobre o câncer de mama, incentivando a atenção à saúde e a importância do diagnóstico precoce. Em Volta Redonda, a palestra integrou as atividades realizadas pela SMDH durante o período, associando o tema da prevenção ao autocuidado e à valorização da saúde física e emocional das servidoras.

Além das reflexões sobre a campanha, o encontro destacou a importância de promover ambientes de trabalho pautados pelo respeito, pela empatia e pelo apoio entre colegas. A proposta é fortalecer as relações dentro da equipe e contribuir para um atendimento cada vez mais humanizado à população.

A atividade reuniu profissionais de diferentes setores da secretaria em torno de uma mensagem central: cuidar de outras pessoas também exige atenção às próprias necessidades, ao bem-estar e à qualidade das relações construídas no dia a dia.