Ocupação no Complexo Vila Brasília - Foto: Reprodução

Ocupação no Complexo Vila BrasíliaFoto: Reprodução

Publicado 27/10/2026 14:43





De acordo com a Polícia Militar, a ocupação não tem prazo definido para terminar. A permanência das equipes na região busca ampliar a prevenção de delitos, fortalecer a presença policial e proteger a população diante dos episódios de violência registrados nos últimos dias.



A operação mobiliza mais de 40 policiais militares, distribuídos em sistema de revezamento para manter a atuação das equipes no território. A estrutura também conta com o apoio de unidades especializadas, incluindo o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e o Batalhão de Ações com Cães (BAC).



Além do efetivo policial, veículos blindados são utilizados para reforçar o patrulhamento na região. A estratégia prevê a manutenção de equipes em pontos considerados estratégicos, com presença ostensiva para prevenir novas ocorrências e ampliar a sensação de segurança entre os moradores.



A ocupação integra as ações de segurança realizadas em Volta Redonda após os episódios de violência associados à atuação de grupos criminosos na região da Vila Brasília. Segundo o batalhão, a continuidade do policiamento busca impedir a retomada de atividades criminosas e preservar a ordem pública.



Polícia desmente informações sobre toque de recolher



Diante da circulação de mensagens sobre supostos toques de recolher e a presença de criminosos armados na região, a Polícia Militar informou que essas informações não são verdadeiras.



Segundo o 28º BPM, o policiamento permanece ativo e ostensivo em pontos estratégicos da localidade. A corporação reforçou que as equipes continuam atuando no bairro, dentro da operação de ocupação territorial.



A divulgação do esclarecimento ocorre em meio à circulação de conteúdos nas redes sociais e em grupos de mensagens sobre a situação da segurança pública na região. A orientação é que os moradores busquem informações divulgadas por canais oficiais e evitem compartilhar mensagens sem confirmação.



Denúncias podem ser feitas de forma sigilosa



A Polícia Militar também reforçou a importância da colaboração da população no combate à criminalidade. Informações sobre atividades suspeitas ou possíveis ocorrências podem ser encaminhadas aos canais de denúncia disponibilizados pela corporação.



Os contatos informados pelo 28º BPM são:



Disque-Denúncia: 0800 0260 667



WhatsApp: (24) 99222-5484



Segundo a corporação, as denúncias podem ser realizadas de forma sigilosa.



A Polícia Militar orienta que informações relevantes sejam repassadas pelos canais indicados, contribuindo para o trabalho das equipes de segurança. A ocupação da Vila Brasília segue sem previsão de encerramento, com efetivo distribuído em revezamento e apoio de unidades especializadas.



A continuidade da operação tem como foco manter a presença policial na região, prevenir novos episódios de violência e garantir condições de segurança para os moradores das comunidades atendidas. O 28º Batalhão de Polícia Militar (28º BPM) divulgou, nesta terça-feira (27), o reforço do policiamento no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda , no Sul Fluminense. A medida faz parte de uma operação de ocupação territorial por tempo indeterminado, com o objetivo de preservar a segurança dos moradores, garantir a ordem pública e impedir a atuação de organizações criminosas.De acordo com a Polícia Militar, a ocupação não tem prazo definido para terminar. A permanência das equipes na região busca ampliar a prevenção de delitos, fortalecer a presença policial e proteger a população diante dos episódios de violência registrados nos últimos dias.A operação mobiliza mais de 40 policiais militares, distribuídos em sistema de revezamento para manter a atuação das equipes no território. A estrutura também conta com o apoio de unidades especializadas, incluindo o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e o Batalhão de Ações com Cães (BAC).Além do efetivo policial, veículos blindados são utilizados para reforçar o patrulhamento na região. A estratégia prevê a manutenção de equipes em pontos considerados estratégicos, com presença ostensiva para prevenir novas ocorrências e ampliar a sensação de segurança entre os moradores.A ocupação integra as ações de segurança realizadas em Volta Redonda após os episódios de violência associados à atuação de grupos criminosos na região da Vila Brasília. Segundo o batalhão, a continuidade do policiamento busca impedir a retomada de atividades criminosas e preservar a ordem pública.Diante da circulação de mensagens sobre supostos toques de recolher e a presença de criminosos armados na região, a Polícia Militar informou que essas informações não são verdadeiras.Segundo o 28º BPM, o policiamento permanece ativo e ostensivo em pontos estratégicos da localidade. A corporação reforçou que as equipes continuam atuando no bairro, dentro da operação de ocupação territorial.A divulgação do esclarecimento ocorre em meio à circulação de conteúdos nas redes sociais e em grupos de mensagens sobre a situação da segurança pública na região. A orientação é que os moradores busquem informações divulgadas por canais oficiais e evitem compartilhar mensagens sem confirmação.A Polícia Militar também reforçou a importância da colaboração da população no combate à criminalidade. Informações sobre atividades suspeitas ou possíveis ocorrências podem ser encaminhadas aos canais de denúncia disponibilizados pela corporação.Os contatos informados pelo 28º BPM são:Disque-Denúncia: 0800 0260 667WhatsApp: (24) 99222-5484Segundo a corporação, as denúncias podem ser realizadas de forma sigilosa.A Polícia Militar orienta que informações relevantes sejam repassadas pelos canais indicados, contribuindo para o trabalho das equipes de segurança. A ocupação da Vila Brasília segue sem previsão de encerramento, com efetivo distribuído em revezamento e apoio de unidades especializadas.A continuidade da operação tem como foco manter a presença policial na região, prevenir novos episódios de violência e garantir condições de segurança para os moradores das comunidades atendidas.

Relembre o caso

A Prefeitura de Volta Redonda informou que acompanha os confrontos entre grupos criminosos na região da Vila Brasília, no último domingo (25), e solicitou reforço policial para conter a violência e garantir a segurança dos moradores. Segundo a administração municipal, o pedido foi atendido, e equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) têm chegada prevista à região nas próximas horas.



De acordo com a prefeitura, o prefeito Antonio Francisco Neto acompanha a situação desde as primeiras horas do dia e mantém contato com os comandos do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA) e da Companhia Regional do Batalhão de Ações com Cães (BAC).



Em nota, a administração municipal informou que os confrontos estão relacionados à disputa pelo controle do tráfico de drogas. As autoridades também receberam informações sobre a participação de criminosos vindos da cidade do Rio de Janeiro para reforçar os grupos envolvidos nos conflitos.



A prefeitura acrescentou que, devido às restrições legais do período eleitoral, determinadas operações policiais dependem de autorizações específicas.



A administração municipal afirmou ainda que trabalha em conjunto com as forças de segurança para restabelecer a ordem e preservar a integridade dos moradores da região.

