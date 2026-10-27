Novos geradores da ETA Belmonte - Foto: Divulgação/Saae-VR

Novos geradores da ETA BelmonteFoto: Divulgação/Saae-VR

Publicado 27/10/2026 17:28

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) recebeu, neste mês, quatro novos geradores de energia elétrica e dois transformadores que serão utilizados na Estação de Tratamento de Água (ETA), no bairro Belmonte. A aquisição representa um investimento de R$ 6.295.000,00, realizado com recursos próprios da autarquia, e tem como objetivo reduzir os impactos de eventuais interrupções no fornecimento de eletricidade e garantir maior regularidade no abastecimento de água à população.

Os equipamentos foram adquiridos da empresa Geraforte Grupos Geradores Ltda., sediada em Contagem, Minas Gerais. O valor total inclui não apenas a compra dos geradores e transformadores, mas também os serviços de instalação, mão de obra, materiais e a cabine da concessionária de energia elétrica.

De acordo com o Saae-VR, os geradores possuem potência de 3.360 kVA (quilovolt-ampere), funcionam a óleo diesel e contam, individualmente, com tanques de armazenamento de aproximadamente 600 litros de combustível. Cada unidade tem autonomia estimada de seis horas de funcionamento.

O sistema foi projetado para entrar em operação automaticamente quando houver interrupção no fornecimento de energia elétrica. Dessa forma, a estação poderá manter suas atividades durante eventuais quedas de eletricidade, reduzindo o risco de paralisações no tratamento de água.

A medida ganha importância especialmente durante o período de chuvas, quando podem ocorrer falhas no fornecimento de energia. Com a implantação da estrutura de emergência, a autarquia busca ampliar a capacidade de resposta da ETA Belmonte diante dessas situações.

Equipamentos ainda passarão por instalação e testes

Apesar da entrega dos novos equipamentos, os geradores ainda não estão em operação. Segundo a autarquia, é necessário concluir todas as etapas de instalação, incluindo os serviços que envolvem a concessionária de energia elétrica.

Após a finalização dos trabalhos, os equipamentos passarão por testes para verificar seu funcionamento. Somente depois dessa etapa e da devida liberação o sistema poderá entrar em operação.

A conclusão desse processo será necessária para que os geradores possam atuar conforme o planejamento, assumindo o fornecimento de energia em caso de interrupções na rede elétrica convencional.

O investimento busca fortalecer a estrutura operacional da estação de tratamento e reduzir a vulnerabilidade do sistema de abastecimento diante de falhas no fornecimento de eletricidade. A expectativa é que a geração de energia de emergência contribua para manter o funcionamento dos serviços essenciais mesmo em situações adversas.

Investimento busca ampliar a segurança operacional

O diretor executivo em exercício do Saae-VR, Silvino Gandos Bouzan, destacou a importância da aquisição para a estrutura da autarquia e para a continuidade dos serviços prestados à população.

“Esse investimento representa um avanço na estrutura operacional do Saae-VR, preparando a ETA Belmonte para enfrentar eventuais falhas no fornecimento de energia e manter o funcionamento dos serviços essenciais”, afirmou.

Com os quatro geradores e os dois transformadores, o Saae-VR pretende reforçar a segurança energética da ETA Belmonte, considerada uma estrutura fundamental para o abastecimento de água em Volta Redonda.

A iniciativa integra os esforços da autarquia para reduzir os efeitos de interrupções no fornecimento de energia sobre o tratamento de água. A efetividade do novo sistema dependerá da conclusão da instalação, da realização dos testes e da liberação dos equipamentos para funcionamento.