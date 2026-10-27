Curso aconteceu no Kartódromo Internacional - Foto: Divulgação/Semop

Curso aconteceu no Kartódromo InternacionalFoto: Divulgação/Semop

Publicado 27/10/2026 17:38

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda promoveu, nesta terça-feira (27), uma edição especial do curso gratuito “Pilotagem Segura e Cidadã” em alusão ao Outubro Rosa – mês voltado aos cuidados com a saúde da mulher. O treinamento reuniu 13 motociclistas, incluindo integrantes de motoclubes de diversas regiões do estado do Rio de Janeiro: Genuínas, DNA na Estrada, Família do Asfalto e Falcões de Aço, este último de Volta Redonda. Realizada semanalmente no Kartódromo Internacional, no bairro Aero Clube, a capacitação é ministrada pelo piloto profissional e multicampeão de motovelocidade Helder Shad.

Durante a aula, as participantes - todas devidamente habilitadas - aprimoraram técnicas essenciais para a prevenção de acidentes, como frenagem de emergência, posicionamento e tangência de curva, noções de manutenção preventiva e conscientização para o trânsito seguro.

Moradora de Xerém, distrito de Duque de Caxias, a motorista por aplicativo Damaris Santos atua no segmento há dois anos e pilota moto há cinco. Sem histórico de acidentes, ela destacou o impacto do treinamento para a rotina nas ruas.

“É fundamental ter acesso a um curso que ensina técnicas avançadas e direção defensiva. Para nós, mulheres, essa preparação é ainda mais necessária, pois frequentemente enfrentamos falta de respeito no trânsito”, avaliou Damaris.

A opinião é compartilhada por Jéssica Loiola, moradora da Rocinha, na capital fluminense, que também atua como motociclista por aplicativo e veio até Volta Redonda somente para aprender. Para ela, a capacitação constante deveria ser prioridade para todos os condutores.

“Trabalho com aplicativo há dois anos e vejo diariamente o quanto a direção defensiva faz falta. Quando percebem que é uma mulher pilotando, alguns motoristas são ainda mais imprudentes. A mulher motociclista acaba sendo a ponta mais vulnerável no trânsito, sem contar o perigo constante que é o uso de celular. Muita gente está ao volante e assistindo vídeo no celular”, alertou Jéssica.

Inscrições

Oferecido pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Semop, o curso "Pilotagem Segura e Cidadã" acontece às terças-feiras, no Kartódromo Internacional, no bairro Aero Clube, e combina aulas teóricas e práticas com foco na pilotagem consciente e na redução de acidentes de trânsito.

As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, presencialmente na sede da Semop (Ilha São João) ou pelo WhatsApp no número (24) 99288-5500.

Para participar, é necessário possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida na categoria A e comparecer com motocicleta própria de até 300cc.