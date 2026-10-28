28º BPM de Volta Redonda - Foto: Reprodução/Internet

28º BPM de Volta RedondaFoto: Reprodução/Internet

Publicado 28/10/2026 13:03

O 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), responsável pelo policiamento ostensivo em Volta Redonda , passa a contar com um novo comandante a partir desta quarta-feira (28). O tenente-coronel Décio Keiji Takamine assume a chefia da unidade no lugar da tenente-coronel PM Amanda Neves Ferreira. A mudança ocorre em um momento de mobilização das forças de segurança para enfrentar a recente onda de violência e as disputas territoriais registradas no município.

Em nota, a Polícia Militar informou que as alterações nos comandos das unidades, assim como as demais movimentações internas, fazem parte da dinâmica administrativa e do planejamento estratégico da corporação. A instituição não apresentou, no comunicado citado, outros detalhes sobre os motivos específicos da substituição no comando do batalhão.

A troca de liderança coincide com a chegada de novos reforços para o policiamento na região. Conforme informações confirmadas pelo 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), a partir desta quarta-feira o município recebe mais quatro viaturas e pelo menos 16 policiais militares vindos da capital fluminense. O reforço também inclui motocicletas, que deverão contribuir para dar mais agilidade aos deslocamentos das equipes entre os bairros.

O 28º BPM é responsável pelo policiamento ostensivo em três municípios do Sul Fluminense: Volta Redonda, Pinheiral e Rio Claro. A chegada de novos agentes e veículos busca ampliar a capacidade de atuação das equipes diante das demandas de segurança pública na área atendida pela unidade.

Em Volta Redonda, parte do efetivo será empregada para manter a presença policial no Complexo da Vila Brasília, onde as forças de segurança realizam uma ocupação por tempo indeterminado. De acordo com nota divulgada pela prefeitura, a chegada dos reforços permitirá dar continuidade à operação e, ao mesmo tempo, intensificar o policiamento em outras regiões da cidade.

A estratégia prevê, portanto, a manutenção das ações na Vila Brasília sem deixar de reforçar as rondas em outros bairros. A distribuição dos agentes e dos veículos deverá atender às necessidades do policiamento local, em um cenário marcado pela preocupação das autoridades com os recentes episódios de violência e as disputas por territórios.

A administração municipal informou ainda que continuará cobrando do Governo do Estado o envio de novos contingentes policiais e equipamentos. Segundo a prefeitura, mesmo com os reforços anunciados, a solicitação por mais recursos para a segurança pública será mantida.

A mudança no comando do 28º BPM e a chegada dos novos policiais integram, assim, um conjunto de medidas voltadas à atuação das forças de segurança na região. Enquanto a ocupação do Complexo da Vila Brasília permanece por tempo indeterminado, o município também busca ampliar a presença policial em outras áreas, com o objetivo de atender às demandas de policiamento em Volta Redonda.

Até o momento, as informações divulgadas indicam a substituição no comando, o envio de pelo menos 16 policiais militares, quatro viaturas e motocicletas, além da continuidade das cobranças da prefeitura por reforços estaduais. A área de responsabilidade do batalhão, que abrange também Pinheiral e Rio Claro, permanece sob a atuação da unidade.