Reforço que chega para o 28º Batalhão de Polícia Militar, em Volta Redonda - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Reforço que chega para o 28º Batalhão de Polícia Militar, em Volta RedondaFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 28/10/2026 13:19





De acordo com as informações divulgadas, os suspeitos seriam provenientes da região do São Geraldo. Diante da possibilidade de confronto entre grupos criminosos, policiais realizaram uma operação na comunidade para atuar na situação. Durante a ação, as equipes foram recebidas a tiros, dando início a um breve confronto armado.



Apesar dos disparos, não foram identificados feridos no local. O material apreendido pelos policiais foi encaminhado à 93ª Delegacia de Polícia (DP), responsável pelo registro da ocorrência. Policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Polícia Militar, apreenderam um fuzil calibre 7,62, 14 munições e um rádio transmissor durante uma operação na comunidade do Monte Castelo, em Volta Redonda , na madrugada desta quarta-feira (28). A ação foi realizada após as forças de segurança receberem informações sobre uma possível tentativa de invasão da localidade por criminosos ligados a uma facção rival.De acordo com as informações divulgadas, os suspeitos seriam provenientes da região do São Geraldo. Diante da possibilidade de confronto entre grupos criminosos, policiais realizaram uma operação na comunidade para atuar na situação. Durante a ação, as equipes foram recebidas a tiros, dando início a um breve confronto armado.Apesar dos disparos, não foram identificados feridos no local. O material apreendido pelos policiais foi encaminhado à 93ª Delegacia de Polícia (DP), responsável pelo registro da ocorrência.

A operação no Monte Castelo ocorre em meio ao reforço do policiamento em Volta Redonda, mobilizado pelo Governo do Estado após os episódios de violência registrados no último domingo (25), na região da Vila Brasília. Desde então, as forças de segurança vêm ampliando a presença policial no município, com ações que não se restringem ao Complexo da Vila Brasília.



Além da ocupação policial mantida por tempo indeterminado naquela região, as operações passaram a alcançar outras áreas da cidade. A iniciativa tem como objetivos combater a atuação de facções criminosas e evitar novos confrontos relacionados às disputas territoriais.



A presença do Bope no Monte Castelo integra esse cenário de intensificação das ações de segurança pública. A apreensão do armamento, das munições e do equipamento de comunicação ocorreu durante uma intervenção motivada por informações sobre uma possível movimentação de criminosos na comunidade.

16 policiais e quatro viaturas chegam para reforçar segurança em Volta Redonda

A Polícia Militar enviará pelo menos 16 policiais e quatro viaturas para reforçar a segurança em Volta Redonda nesta quarta-feira (28). A chegada dos novos recursos foi confirmada na terça-feira (27) ao governo municipal pelo comando do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA). Também está prevista a chegada de motocicletas para agilizar o deslocamento das equipes entre os bairros.



Segundo a Prefeitura, o reforço permitirá manter a ocupação policial no Complexo da Vila Brasília e ampliar a presença da PM em outras regiões da cidade. A ocupação foi montada após os intensos tiroteios e episódios de violência registrados no domingo (25) na comunidade. Ela reúne mais de 40 agentes, além de equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC).



O município informou que continuará solicitando ao Governo do Estado e ao comando da Polícia Militar o envio de mais policiais e equipamentos. A administração municipal considera que a situação exige presença policial permanente, tanto na Vila Brasília quanto nas demais regiões de Volta Redonda.



Até a publicação desta reportagem, não foram divulgados detalhes como a quantidade de motocicletas, o horário de chegada dos reforços ou a origem dos agentes.