Reforço que chega para o 28º Batalhão de Polícia Militar, em Volta RedondaFoto: Divulgação - Secom/PMVR
De acordo com as informações divulgadas, os suspeitos seriam provenientes da região do São Geraldo. Diante da possibilidade de confronto entre grupos criminosos, policiais realizaram uma operação na comunidade para atuar na situação. Durante a ação, as equipes foram recebidas a tiros, dando início a um breve confronto armado.
Apesar dos disparos, não foram identificados feridos no local. O material apreendido pelos policiais foi encaminhado à 93ª Delegacia de Polícia (DP), responsável pelo registro da ocorrência.
Além da ocupação policial mantida por tempo indeterminado naquela região, as operações passaram a alcançar outras áreas da cidade. A iniciativa tem como objetivos combater a atuação de facções criminosas e evitar novos confrontos relacionados às disputas territoriais.
A presença do Bope no Monte Castelo integra esse cenário de intensificação das ações de segurança pública. A apreensão do armamento, das munições e do equipamento de comunicação ocorreu durante uma intervenção motivada por informações sobre uma possível movimentação de criminosos na comunidade.
Segundo a Prefeitura, o reforço permitirá manter a ocupação policial no Complexo da Vila Brasília e ampliar a presença da PM em outras regiões da cidade. A ocupação foi montada após os intensos tiroteios e episódios de violência registrados no domingo (25) na comunidade. Ela reúne mais de 40 agentes, além de equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC).
O município informou que continuará solicitando ao Governo do Estado e ao comando da Polícia Militar o envio de mais policiais e equipamentos. A administração municipal considera que a situação exige presença policial permanente, tanto na Vila Brasília quanto nas demais regiões de Volta Redonda.
Até a publicação desta reportagem, não foram divulgados detalhes como a quantidade de motocicletas, o horário de chegada dos reforços ou a origem dos agentes.
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