Vídeo mostra suspeitos a caminho do Vila Brasília - Foto: Reprodução

Vídeo mostra suspeitos a caminho do Vila BrasíliaFoto: Reprodução

Publicado 28/10/2026 13:55





Em posicionamento sobre o caso, a administração municipal informou que está colaborando com as autoridades responsáveis pela investigação, disponibilizando imagens captadas pelo sistema municipal de monitoramento. O trabalho também envolve a análise de gravações das câmeras corporais utilizadas pelos agentes e a atuação dos policiais que estavam de serviço no momento dos acontecimentos.



Entre as medidas adotadas no âmbito das apurações, seis agentes que integravam duas viaturas sob investigação foram transferidos. Também foram realizadas mudanças no comando do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e da companhia local.



A Prefeitura ressaltou a gravidade das suspeitas e afirmou que a possibilidade de a segurança da população ter sido comprometida por profissionais responsáveis justamente por protegê-la exige uma investigação rigorosa. A administração municipal defende que todos os fatos sejam esclarecidos e que eventuais responsabilidades sejam apuradas pelas autoridades competentes.



No posicionamento, o governo municipal cobra que a investigação permita identificar possíveis envolvidos sem generalizar as suspeitas para toda a corporação. A Prefeitura destacou a importância de responsabilizar aqueles que eventualmente tenham participado de irregularidades, ao mesmo tempo que busca preservar a imagem dos policiais que desempenham suas funções de acordo com suas responsabilidades.



A administração municipal afirmou que a apuração deve separar os agentes eventualmente envolvidos em condutas irregulares dos profissionais que atuam corretamente. O posicionamento também reafirma a confiança da Prefeitura nos bons policiais, apontados pelo governo municipal como a grande maioria da corporação.



O caso ocorre em meio ao reforço das ações de segurança pública em Volta Redonda, após os episódios de violência registrados na região da Vila Brasília. Desde então, o município acompanha as medidas adotadas pelas forças de segurança, incluindo a ampliação do policiamento e a manutenção de operações na região.



A investigação sobre a possível participação de agentes na invasão acrescenta uma frente de apuração ao cenário de segurança na cidade. Além de esclarecer a dinâmica dos acontecimentos, o trabalho da Corregedoria deverá examinar as imagens disponíveis e a atuação dos policiais que estavam em serviço, conforme as informações divulgadas pela Prefeitura.



A administração municipal também reafirmou sua confiança no trabalho das forças de segurança para restabelecer plenamente a ordem e garantir a tranquilidade da população. Ao cobrar rigor na apuração, a Prefeitura sustenta que a responsabilização de eventuais envolvidos e a preservação dos profissionais que atuam corretamente são pontos importantes para o esclarecimento do caso.



Até o momento, as informações divulgadas tratam de suspeitas que seguem sob investigação. Não há, no posicionamento apresentado pela Prefeitura, uma conclusão sobre eventual participação dos agentes na invasão. O município defende que o trabalho das autoridades avance até que os fatos sejam esclarecidos.



Ao final, a administração municipal reforçou a importância de que a população tenha acesso à verdade sobre o ocorrido. “Volta Redonda merece conhecer toda a verdade”, afirmou a Prefeitura, ao reiterar a cobrança por uma apuração rigorosa e pela responsabilização de eventuais envolvidos. Não conseguimos contato com a defesa dos suspeitos. A Prefeitura de Volta Redonda acompanha as investigações sobre a suspeita de envolvimento de policiais militares na possível facilitação da invasão criminosa na região da Vila Brasília, registrada no último domingo (25). A apuração é conduzida pela Corregedoria da Polícia Militar, por meio da 5ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), e busca esclarecer as circunstâncias da ocorrência.Em posicionamento sobre o caso, a administração municipal informou que está colaborando com as autoridades responsáveis pela investigação, disponibilizando imagens captadas pelo sistema municipal de monitoramento. O trabalho também envolve a análise de gravações das câmeras corporais utilizadas pelos agentes e a atuação dos policiais que estavam de serviço no momento dos acontecimentos.Entre as medidas adotadas no âmbito das apurações, seis agentes que integravam duas viaturas sob investigação foram transferidos. Também foram realizadas mudanças no comando do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e da companhia local.A Prefeitura ressaltou a gravidade das suspeitas e afirmou que a possibilidade de a segurança da população ter sido comprometida por profissionais responsáveis justamente por protegê-la exige uma investigação rigorosa. A administração municipal defende que todos os fatos sejam esclarecidos e que eventuais responsabilidades sejam apuradas pelas autoridades competentes.No posicionamento, o governo municipal cobra que a investigação permita identificar possíveis envolvidos sem generalizar as suspeitas para toda a corporação. A Prefeitura destacou a importância de responsabilizar aqueles que eventualmente tenham participado de irregularidades, ao mesmo tempo que busca preservar a imagem dos policiais que desempenham suas funções de acordo com suas responsabilidades.A administração municipal afirmou que a apuração deve separar os agentes eventualmente envolvidos em condutas irregulares dos profissionais que atuam corretamente. O posicionamento também reafirma a confiança da Prefeitura nos bons policiais, apontados pelo governo municipal como a grande maioria da corporação.O caso ocorre em meio ao reforço das ações de segurança pública em Volta Redonda, após os episódios de violência registrados na região da Vila Brasília. Desde então, o município acompanha as medidas adotadas pelas forças de segurança, incluindo a ampliação do policiamento e a manutenção de operações na região.A investigação sobre a possível participação de agentes na invasão acrescenta uma frente de apuração ao cenário de segurança na cidade. Além de esclarecer a dinâmica dos acontecimentos, o trabalho da Corregedoria deverá examinar as imagens disponíveis e a atuação dos policiais que estavam em serviço, conforme as informações divulgadas pela Prefeitura.A administração municipal também reafirmou sua confiança no trabalho das forças de segurança para restabelecer plenamente a ordem e garantir a tranquilidade da população. Ao cobrar rigor na apuração, a Prefeitura sustenta que a responsabilização de eventuais envolvidos e a preservação dos profissionais que atuam corretamente são pontos importantes para o esclarecimento do caso.Até o momento, as informações divulgadas tratam de suspeitas que seguem sob investigação. Não há, no posicionamento apresentado pela Prefeitura, uma conclusão sobre eventual participação dos agentes na invasão. O município defende que o trabalho das autoridades avance até que os fatos sejam esclarecidos.Ao final, a administração municipal reforçou a importância de que a população tenha acesso à verdade sobre o ocorrido. “Volta Redonda merece conhecer toda a verdade”, afirmou a Prefeitura, ao reiterar a cobrança por uma apuração rigorosa e pela responsabilização de eventuais envolvidos. Não conseguimos contato com a defesa dos suspeitos.

Troca no comando do 28º Batalhão de Polícia Militar de Volta Redonda

O 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), responsável pelo policiamento ostensivo em Volta Redonda, passa a contar com um novo comandante a partir desta quarta-feira (28). O tenente-coronel Décio Keiji Takamine assume a chefia da unidade no lugar da tenente-coronel PM Amanda Neves Ferreira. A mudança ocorre em um momento de mobilização das forças de segurança para enfrentar a recente onda de violência e as disputas territoriais registradas no município.



Em nota, a Polícia Militar informou que as alterações nos comandos das unidades, assim como as demais movimentações internas, fazem parte da dinâmica administrativa e do planejamento estratégico da corporação. A instituição não apresentou, no comunicado citado, outros detalhes sobre os motivos específicos da substituição no comando do batalhão.

Volta Redonda recebe reforço

A Polícia Militar enviará pelo menos 16 policiais e quatro viaturas para reforçar a segurança em Volta Redonda nesta quarta-feira (28). A chegada dos novos recursos foi confirmada na terça-feira (27) ao governo municipal pelo comando do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA). Também está prevista a chegada de motocicletas para agilizar o deslocamento das equipes entre os bairros.



Segundo a Prefeitura, o reforço permitirá manter a ocupação policial no Complexo Vila Brasília e ampliar a presença da PM em outras regiões da cidade. A ocupação foi montada após os intensos tiroteios e episódios de violência registrados no domingo (25) na comunidade. Ela reúne mais de 40 agentes, além de equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC).



O município informou que continuará solicitando ao Governo do Estado e ao comando da Polícia Militar o envio de mais policiais e equipamentos. A administração municipal considera que a situação exige presença policial permanente, tanto na Vila Brasília quanto nas demais regiões de Volta Redonda.