Explosão causou grande quantidade de fumaça - Foto: Reprodução

Explosão causou grande quantidade de fumaça Foto: Reprodução

Publicado 28/10/2026 16:28





Vários moradores relataram o barulho e publicaram vídeos em redes sociais que mostram a fumaça nas imediações da usina. A intensidade do estrondo chamou a atenção de moradores, que perceberam o ruído mesmo em localidades distantes da área industrial.



Entre os bairros onde o barulho foi ouvido estão Vila Mury, Vila Santa Cecília, Retiro, Beira-Rio, Aterrado, Sessenta e Belmonte, além de outras regiões da cidade. Os relatos indicam que o impacto sonoro foi percebido em diferentes pontos de Volta Redonda, provocando susto entre moradores e pessoas que estavam nas ruas no momento da ocorrência.



Alguns moradores afirmaram que os vidros de imóveis chegaram a tremer devido à intensidade do estrondo. O Aterrado foi apontado como uma das regiões em que o barulho foi percebido com maior força. O bairro concentra estabelecimentos comerciais, escolas e clínicas de saúde, ampliando o alcance dos relatos sobre o episódio.



A ocorrência também despertou atenção por causa das imagens de fumaça preta registradas nas proximidades da Usina Presidente Vargas. Os vídeos publicados mostram a fumaça na região do complexo industrial, enquanto moradores compartilhavam relatos sobre o barulho ouvido durante o início da tarde.



Em nota, a CSN informou que a ocorrência foi registrada durante uma operação de descarregamento de ferro-gusa no Poço de Tombamento de Escória, localizado na Usina Presidente Vargas. Segundo a empresa, a reação ocorreu devido ao contato do material em alta temperatura com o excesso de umidade presente no solo.



A companhia informou ainda que as causas do acidente estão sendo apuradas. Até o momento, a empresa não divulgou uma conclusão sobre as circunstâncias do episódio, que aconteceu durante a operação industrial de descarregamento.



Apesar do susto provocado pelo estrondo e dos relatos de fumaça preta, a CSN afirmou que não houve vítimas nem registro de pessoas feridas, em qualquer grau. A informação foi divulgada pela própria companhia em seu comunicado sobre a ocorrência.



O episódio teve repercussão em diferentes regiões de Volta Redonda devido à intensidade do barulho e à percepção do estrondo em bairros distantes da usina. Os relatos dos moradores, somados aos vídeos publicados nas redes deram dimensão ao alcance do ruído e à preocupação provocada pela fumaça observada nas proximidades do complexo industrial.



As causas do ocorrido continuam sob apuração, conforme informou a CSN. Uma forte explosão na Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) assustou moradores de diferentes regiões de Volta Redonda por volta das 13h30 desta quarta-feira (28). O estrondo foi ouvido em diversos bairros do município e foi acompanhado por relatos de uma intensa fumaça preta nas proximidades da Usina Presidente Vargas (UPV), onde está localizado o complexo industrial da companhia.Vários moradores relataram o barulho e publicaram vídeos em redes sociais que mostram a fumaça nas imediações da usina. A intensidade do estrondo chamou a atenção de moradores, que perceberam o ruído mesmo em localidades distantes da área industrial.Entre os bairros onde o barulho foi ouvido estão Vila Mury, Vila Santa Cecília, Retiro, Beira-Rio, Aterrado, Sessenta e Belmonte, além de outras regiões da cidade. Os relatos indicam que o impacto sonoro foi percebido em diferentes pontos de Volta Redonda, provocando susto entre moradores e pessoas que estavam nas ruas no momento da ocorrência.Alguns moradores afirmaram que os vidros de imóveis chegaram a tremer devido à intensidade do estrondo. O Aterrado foi apontado como uma das regiões em que o barulho foi percebido com maior força. O bairro concentra estabelecimentos comerciais, escolas e clínicas de saúde, ampliando o alcance dos relatos sobre o episódio.A ocorrência também despertou atenção por causa das imagens de fumaça preta registradas nas proximidades da Usina Presidente Vargas. Os vídeos publicados mostram a fumaça na região do complexo industrial, enquanto moradores compartilhavam relatos sobre o barulho ouvido durante o início da tarde.Em nota, a CSN informou que a ocorrência foi registrada durante uma operação de descarregamento de ferro-gusa no Poço de Tombamento de Escória, localizado na Usina Presidente Vargas. Segundo a empresa, a reação ocorreu devido ao contato do material em alta temperatura com o excesso de umidade presente no solo.A companhia informou ainda que as causas do acidente estão sendo apuradas. Até o momento, a empresa não divulgou uma conclusão sobre as circunstâncias do episódio, que aconteceu durante a operação industrial de descarregamento.Apesar do susto provocado pelo estrondo e dos relatos de fumaça preta, a CSN afirmou que não houve vítimas nem registro de pessoas feridas, em qualquer grau. A informação foi divulgada pela própria companhia em seu comunicado sobre a ocorrência.O episódio teve repercussão em diferentes regiões de Volta Redonda devido à intensidade do barulho e à percepção do estrondo em bairros distantes da usina. Os relatos dos moradores, somados aos vídeos publicados nas redes deram dimensão ao alcance do ruído e à preocupação provocada pela fumaça observada nas proximidades do complexo industrial.As causas do ocorrido continuam sob apuração, conforme informou a CSN.

Leia a nota na íntegra:

“Hoje, quarta-feira (28), por volta das 13h30, durante a operação de cambagem (descarregamento) de ferro-gusa de um carro-torpedo no Poço de Tombamento de Escória (Kisch Pit), na Usina Presidente Vargas, o contato do material em alta temperatura com excesso de umidade no solo ocasionou uma forte reação, com liberação de calor e fumaça em proporções visíveis tanto no interior quanto no entorno da usina.



As causas do acidente estão sendo apuradas. Não houve vítimas nem registro de feridos, em qualquer grau.”