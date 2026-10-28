Explosão causou grande quantidade de fumaça Foto: Reprodução
Vários moradores relataram o barulho e publicaram vídeos em redes sociais que mostram a fumaça nas imediações da usina. A intensidade do estrondo chamou a atenção de moradores, que perceberam o ruído mesmo em localidades distantes da área industrial.
Entre os bairros onde o barulho foi ouvido estão Vila Mury, Vila Santa Cecília, Retiro, Beira-Rio, Aterrado, Sessenta e Belmonte, além de outras regiões da cidade. Os relatos indicam que o impacto sonoro foi percebido em diferentes pontos de Volta Redonda, provocando susto entre moradores e pessoas que estavam nas ruas no momento da ocorrência.
Alguns moradores afirmaram que os vidros de imóveis chegaram a tremer devido à intensidade do estrondo. O Aterrado foi apontado como uma das regiões em que o barulho foi percebido com maior força. O bairro concentra estabelecimentos comerciais, escolas e clínicas de saúde, ampliando o alcance dos relatos sobre o episódio.
A ocorrência também despertou atenção por causa das imagens de fumaça preta registradas nas proximidades da Usina Presidente Vargas. Os vídeos publicados mostram a fumaça na região do complexo industrial, enquanto moradores compartilhavam relatos sobre o barulho ouvido durante o início da tarde.
Em nota, a CSN informou que a ocorrência foi registrada durante uma operação de descarregamento de ferro-gusa no Poço de Tombamento de Escória, localizado na Usina Presidente Vargas. Segundo a empresa, a reação ocorreu devido ao contato do material em alta temperatura com o excesso de umidade presente no solo.
A companhia informou ainda que as causas do acidente estão sendo apuradas. Até o momento, a empresa não divulgou uma conclusão sobre as circunstâncias do episódio, que aconteceu durante a operação industrial de descarregamento.
Apesar do susto provocado pelo estrondo e dos relatos de fumaça preta, a CSN afirmou que não houve vítimas nem registro de pessoas feridas, em qualquer grau. A informação foi divulgada pela própria companhia em seu comunicado sobre a ocorrência.
O episódio teve repercussão em diferentes regiões de Volta Redonda devido à intensidade do barulho e à percepção do estrondo em bairros distantes da usina. Os relatos dos moradores, somados aos vídeos publicados nas redes deram dimensão ao alcance do ruído e à preocupação provocada pela fumaça observada nas proximidades do complexo industrial.
As causas do ocorrido continuam sob apuração, conforme informou a CSN.
As causas do acidente estão sendo apuradas. Não houve vítimas nem registro de feridos, em qualquer grau.”
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