Atleta irá representar o Sul Fluminense em Foz do Iguaçu - Foto: Divulgação

Atleta irá representar o Sul Fluminense em Foz do IguaçuFoto: Divulgação

Publicado 28/10/2026 16:46

Três nadadoras do Sul Fluminense vão representar o Rio de Janeiro nos Jogos da Juventude 2026, competição nacional organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), realizada em Foz do Iguaçu, no Paraná, até o dia 3 de novembro. Sophia dos Santos Souza e Mariana Ferreira Reis, de Volta Redonda , e Liz Nazário, de Barra Mansa, integram a equipe fluminense de natação e levam o nome da região para uma das principais disputas do esporte escolar brasileiro.

Com idades entre 14 e 15 anos, as atletas participarão de diferentes provas da modalidade. A presença das representantes do Sul Fluminense reforça a participação dos municípios na competição e oferece às jovens a oportunidade de medir seu desempenho diante de atletas de diversas partes do país.

Sophia dos Santos Souza, de 14 anos, é de Volta Redonda e disputará as provas de 50 metros peito e 100 metros peito. A nadadora terá duas oportunidades de competir na modalidade, em distâncias que exigem preparação e desempenho específicos dentro da piscina.

Também representante de Volta Redonda, Mariana Ferreira Reis, de 15 anos, participará de três provas: 50 metros livre, 100 metros livre e 50 metros borboleta. A programação da atleta inclui disputas nos estilos livre e borboleta, ampliando sua participação na competição nacional.

Já Liz Nazário, de 15 anos, representará Barra Mansa nas provas de 100 metros costas, 100 metros peito e 50 metros peito. Assim como Mariana, a nadadora terá três participações previstas, competindo em diferentes estilos e distâncias.

A participação das três jovens coloca Volta Redonda e Barra Mansa entre os municípios representados na equipe de natação do Time RJ. Para as atletas, os Jogos da Juventude representam a possibilidade de enfrentar alguns dos principais nomes do esporte escolar brasileiro e defender o estado em uma competição de alcance nacional.

Time RJ reúne 241 integrantes

A delegação do Rio de Janeiro chega à edição de 2026 dos Jogos da Juventude com 241 integrantes. O grupo é formado por 194 atletas, 41 técnicos e seis dirigentes, reunindo representantes do estado para as disputas em Foz do Iguaçu.

O objetivo da equipe fluminense é transformar o trabalho desenvolvido no esporte de base em resultados na competição nacional. A delegação reúne atletas de diferentes municípios, incluindo jovens que vêm se destacando em disputas estaduais e nacionais e que agora terão a oportunidade de enfrentar competidores de todo o Brasil.

O retrospecto recente aumenta a expectativa em torno da participação do estado. Na edição de 2025, realizada em Brasília, o Time RJ terminou na segunda colocação do quadro geral, com 80 medalhas conquistadas. Foram 28 ouros, 29 pratas e 23 bronzes, resultado que deixou a delegação atrás apenas de São Paulo.

A campanha anterior foi marcada por resultados em diversas modalidades. Os atletas fluminenses conquistaram medalhas de ouro no atletismo, wrestling, judô, ginástica artística, tiro com arco, natação, taekwondo, handebol e badminton, além de obterem resultados expressivos em outras disputas.

Destaque nas modalidades de luta

Entre os resultados de 2025, as modalidades de luta tiveram participação importante no desempenho do Rio de Janeiro. No judô, a delegação conquistou seis medalhas de ouro, duas de prata e quatro de bronze. No wrestling, foram sete ouros, duas pratas e um bronze.

Agora, o Time RJ retorna aos Jogos da Juventude com uma nova geração de atletas e o desafio de manter o estado entre os destaques do esporte de base nacional. A participação de Sophia, Mariana e Liz na natação representa a presença do Sul Fluminense nessa mobilização esportiva e amplia a representação regional na competição.

Com provas distribuídas entre diferentes estilos e distâncias, as três nadadoras terão a oportunidade de demonstrar seu desempenho em um ambiente de competição nacional, ao lado de jovens atletas de todo o país. A participação também coloca em evidência os municípios de Volta Redonda e Barra Mansa no cenário do esporte escolar brasileiro.