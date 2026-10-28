Cinco profissionais representaram cinco áreas diferentes da ciência - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Cinco profissionais representaram cinco áreas diferentes da ciênciaFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 28/10/2026 18:03

O Memorial Zumbi dos Palmares, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda , sediou, na noite dessa terça-feira (27), a mesa-redonda “Ciência para Todas: Gênero, Raça e os Desafios da Representatividade na Academia”. O evento faz parte das atividades do Encontro Fluminense de Mulheres pela Ciência, Inclusão e Transformação Social (EFM-CITS), integrante da 23ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT).

Durante o encontro, cinco profissionais representaram cinco áreas diferentes da ciência: a engenheira Bernadete Silvestre, pela Engenharia; a professora doutora Roberta Paiva, pelas Ciências Econômicas; a psicóloga Gisele Costa, pela Psicologia; a professora doutora Vanessa Terrade, pela área do Direito; e a professora doutora Silvânia Alves, pela Física.

“A conversa promovida pelo Encontro Fluminense de Mulheres pela Ciência, Inclusão e Transformação Social, envolvendo a UFF (Universidade Federal Fluminense), o IFRJ (Instituto Federal do Rio de Janeiro) e a UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro), é de grande importância por criar um espaço de diálogo, reflexão e valorização das mulheres na produção científica e em diferentes áreas profissionais. Discutir temas como ciência, gênero e raça, com a participação de mulheres de ampla representatividade e reconhecida atuação em suas áreas, permite compreender como as desigualdades sociais, raciais e de gênero ainda influenciam o acesso à educação, às oportunidades profissionais e ao reconhecimento científico. Além disso, ouvir as experiências dessas mulheres contribui para dar visibilidade às suas trajetórias, reconhecer suas conquistas e fortalecer a presença feminina, especialmente de mulheres negras, nos espaços de produção de conhecimento e de tomada de decisões”, disse Silvânia Alves.

Memorial Zumbi se consolida como espaço de todos

A realização de uma das etapas do Encontro Fluminense de Mulheres pela Ciência, Inclusão e Transformação Social (EFM-CITS) no Memorial Zumbi consolida o local como um espaço que vai além do aspecto cultural, mostrando que a icônica arena, localizada no coração de Volta Redonda, também está aberta a todas as pessoas e aos mais variados tipos de eventos.

A coordenadora do Memorial Zumbi, Renata Ferreira, disse que foi gratificante para o espaço sediar o evento, que integra a parceria da Secretaria Municipal de Cultura de Volta Redonda com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.

“Foi uma honra para nós, do Memorial Zumbi, recebermos um evento tão diferenciado como a mesa-redonda ‘Ciência para Todas: Gênero, Raça e os Desafios da Representatividade na Academia’. Reunimos mulheres que são referências em suas áreas profissionais e que protagonizaram uma conversa rica e valorosa. Nosso espaço está sempre aberto para eventos como este”, disse Renata.

Anderson de Souza, secretário municipal de Cultura, também destacou a importância dos conteúdos discutidos pelas participantes para a vida das pessoas que assistiram à mesa-redonda no Memorial Zumbi. “Fico muito feliz em ver um espaço tão especial para Volta Redonda, como é o Memorial Zumbi, recebendo o Encontro Fluminense de Mulheres pela Ciência, com a participação de profissionais tão conceituadas. Essa união entre Ciência e Cultura proporcionou às pessoas que estiveram no evento conhecimentos de grande valor para suas vidas, e nós, da Secretaria de Cultura, sempre vamos abrir nossos espaços e apoiar eventos desse tipo”, destacou o secretário.

Silvânia Alves afirmou que a realização da mesa-redonda no Memorial marca uma aproximação mais ampla da comunidade acadêmica com o histórico espaço cultural. “O Memorial Zumbi representa um lugar de memória, resistência, reconhecimento da história e valorização da cultura afro-brasileira. Por isso, discutir ciência, gênero e raça nesse espaço significa aproximar a produção do conhecimento acadêmico das lutas históricas da população negra, especialmente das mulheres negras, que enfrentaram e ainda enfrentam barreiras para ocupar espaços de poder, reconhecimento e protagonismo na sociedade”, declarou a cientista.