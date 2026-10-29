Suspeito foi levado para a 93º DP - Foto: Divulgação

Suspeito foi levado para a 93º DPFoto: Divulgação

Publicado 29/10/2026 14:31

Uma operação integrada das forças de segurança prendeu, na tarde desta quarta-feira (28), um homem suspeito de envolvimento no assassinato de um jovem de 22 anos, no bairro Água Limpa, em Volta Redonda . O investigado também é apontado como participante da invasão do Complexo Vila Brasília, ocorrida no último domingo (25). A ação resultou ainda na identificação de dois veículos que teriam sido utilizados pelos criminosos durante os ataques e em outros episódios de violência registrados na cidade.

Identificado pelas iniciais D.E.O., de 30 anos, o suspeito é conhecido pelos apelidos de “Bill” e “Ximbiu”. Segundo a Polícia Civil, ele é apontado como uma das lideranças do tráfico de drogas no bairro Água Limpa e integrante de uma facção criminosa.

De acordo com as investigações, o homicídio ocorreu no mesmo contexto da invasão promovida por criminosos contra áreas dominadas por um grupo rival. A apuração busca esclarecer a relação entre os episódios e identificar os demais envolvidos nas ações criminosas.

Investigação identificou dois veículos

Os investigadores estabeleceram a ligação de dois automóveis com os acontecimentos. Conforme a apuração policial, um carro preto teria sido utilizado diretamente na invasão da Vila Brasília. O veículo foi abandonado pelos criminosos durante a fuga.

Já um automóvel branco teria sido empregado no assassinato ocorrido no Água Limpa e, posteriormente, utilizado para resgatar os suspeitos que haviam deixado o carro preto para trás. A identificação dos veículos passou a integrar as diligências para reconstruir a dinâmica dos ataques e apontar a participação de cada investigado.

A prisão ocorreu por volta das 14h40 de quarta-feira. O suspeito foi localizado quando desembarcava de um dos veículos relacionados às ações criminosas e entrava em uma residência na Rua Araruama, no bairro Siderlândia. As equipes policiais foram até o endereço e efetuaram a prisão.

Ação reuniu diferentes forças de segurança

A operação contou com a participação de policiais civis da 93ª Delegacia de Polícia (DP), militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), agentes do Batalhão de Ações com Cães (BAC), integrantes do serviço reservado do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA) e policiais rodoviários federais (PRF).

A atuação conjunta ocorreu no âmbito das investigações sobre os episódios de violência registrados em Volta Redonda, especialmente a invasão da Vila Brasília e o homicídio no Água Limpa. O compartilhamento de informações entre as equipes permitiu avançar na identificação de suspeitos e na apuração do uso dos veículos.

Segundo a Polícia Civil, o homem preso exerceria uma função de liderança na estrutura do tráfico de drogas no Água Limpa. Ainda conforme os investigadores, ele teria transferido a gestão das atividades criminosas na região para o sobrinho, conhecido como “Sobrinho”.

O "sobrinho" também é investigado por possível envolvimento em homicídios registrados na região ao longo de 2026. A informação faz parte das linhas de investigação conduzidas pelas autoridades para esclarecer outros crimes e identificar a atuação de pessoas ligadas ao grupo.

Após a prisão, D.E.O. foi levado à 93ª DP, onde, segundo a Polícia Civil, foi autuado em flagrante por integrar organização criminosa. Não obtivemos resposta da defesa do suspeito.

Investigações continuam

A Polícia Civil informou que as investigações seguem em andamento para identificar e localizar outros envolvidos nos episódios de violência. Diversos suspeitos de participação nas ações registradas na Vila Brasília e no Água Limpa já teriam sido identificados pelas equipes policiais.

As informações reunidas durante a apuração estão sendo compartilhadas com as demais forças de segurança, com o objetivo de subsidiar novas diligências e viabilizar outras prisões.

A investigação continua voltada ao esclarecimento da participação de cada suspeito, à reconstrução da dinâmica dos ataques e à apuração da relação entre a invasão da Vila Brasília e o homicídio ocorrido no Água Limpa. Até o momento, as informações divulgadas pela Polícia Civil apontam o homem preso como suspeito de envolvimento nos dois episódios, enquanto as diligências prosseguem para localizar os demais investigados.