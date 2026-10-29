Biblioteca sobre rodas - Foto: Divulgação/SMC

Biblioteca sobre rodasFoto: Divulgação/SMC

Publicado 29/10/2026 14:37

Em comemoração ao Dia Nacional do Livro, celebrado nesta quinta-feira, 29 de outubro, a Prefeitura de Volta Redonda destaca os serviços oferecidos pela rede municipal de bibliotecas públicas, que amplia o acesso à leitura, à informação e à cultura por meio de espaços distribuídos pela cidade. Com um acervo total de 35.610 livros, as unidades atendem públicos de diferentes idades e fortalecem o incentivo à leitura, a formação de leitores e a democratização do conhecimento.

A rede conta com a Biblioteca Municipal Raul de Leoni, a Biblioteca do Memorial Zumbi e o Espaço das Artes Zélia Arbex, na Vila Santa Cecília, além da Biblioteca da Estação Cidadania, no bairro Jardim Vila Rica. Juntas, as unidades disponibilizam obras de literatura brasileira e estrangeira, clássicos e títulos contemporâneos, além de publicações de diversas áreas do conhecimento, como história, filosofia, ciências, educação, tecnologia, saúde, artes e meio ambiente.

A descentralização dos espaços permite aproximar os serviços culturais da população em diferentes pontos do município, facilitando o acesso aos livros e às atividades educativas. A proposta é fazer das bibliotecas ambientes de convivência, aprendizado e inclusão, atendendo tanto leitores que procuram obras para empréstimo quanto estudantes, famílias e pessoas interessadas em ampliar seus conhecimentos.

Empréstimo gratuito e serviços digitais

Na Biblioteca Municipal Raul de Leoni, principal referência da rede, a média mensal é de 350 empréstimos e 147 consultas presenciais. Em 2026, até 18 de outubro, foram cadastrados 441 novos usuários, um crescimento de 13% em relação ao mesmo período de 2025.

Para utilizar o serviço de empréstimo, é necessário residir em Volta Redonda e apresentar documento de identidade e comprovante de residência atualizado. Cada usuário pode retirar até três livros por vez, pelo prazo de 14 dias, com possibilidade de renovação.

Outro recurso disponível é a Biblioteca Online, que permite consultar o catálogo de todas as bibliotecas municipais pela internet. A ferramenta facilita a localização das obras e amplia as possibilidades de acesso ao acervo.

As unidades também oferecem acesso gratuito à internet por Wi-Fi e computadores para pesquisas, estudos e utilização de serviços digitais.

Girotecas e atividades de incentivo à leitura

A Prefeitura também conta com quatro girotecas, recebidas por meio do Projeto Portas do Saber, do Governo do Estado. Os espaços funcionam como salas de leitura móveis e reúnem mais de dois mil livros físicos, incluindo títulos em braile, além de uma sala de leitura móvel interativa, com filmes educativos, documentários, mais de quatro mil livros digitais, entre e-books e audiolivros, e equipamentos tecnológicos, como computadores, tablets e smart TV.

Na Biblioteca Municipal Raul de Leoni, as atividades incluem visitas de escolas, grupos atendidos pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e público em geral, com oficinas, contação de histórias, rodas de conversa, apresentações literárias e fóruns de literatura.

O incentivo à leitura também ultrapassa os limites das bibliotecas. Por meio do projeto Biblioteca Sobre Rodas, as ações já passaram por mais de 15 bairros em 2026, atendendo mais de mil pessoas e levando livros e atividades culturais a diferentes localidades.

O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, destacou que a rede de bibliotecas tem papel fundamental na democratização do acesso ao conhecimento e na formação de novos leitores.

“O Dia Nacional do Livro é uma oportunidade de reforçar a importância da leitura para a educação, a formação cidadã e o desenvolvimento das pessoas. Em Volta Redonda, trabalhamos para que esse acesso esteja cada vez mais próximo da população, com bibliotecas em diferentes espaços da cidade, acervos diversificados, serviços gratuitos e projetos que levam a leitura também aos bairros. Queremos que cada vez mais pessoas descubram nas bibliotecas um espaço de aprendizado, convivência e novas oportunidades”, disse.