Reunião aconteceu no Salão Branco do 28º BPM - Foto: Reprodução

Reunião aconteceu no Salão Branco do 28º BPMFoto: Reprodução

Publicado 29/10/2026 14:57

O novo comandante do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), tenente-coronel Décio Keiji Takamine, reuniu-se na noite de quarta-feira (28) com vereadores de Volta Redonda para apresentar as estratégias de enfrentamento à criminalidade e ampliar a integração entre a corporação e o Poder Legislativo municipal. O encontro aconteceu por volta das 19h30, no Salão Branco do batalhão, e contou com a participação de aproximadamente dez parlamentares, além de representantes de gabinetes.

A reunião foi articulada pelo líder do governo na Câmara Municipal, vereador Luciano Mineirinho, e pelo presidente do Legislativo, Newton Alves Faria, conhecido como Neném. Durante o encontro, Takamine apresentou integrantes de sua equipe de oficiais, entre eles o subcomandante do 28º BPM, tenente-coronel André Fernandes.

A conversa ocorreu em meio à mobilização das forças de segurança após a sequência de episódios violentos registrada em Volta Redonda desde domingo (25). Na ocasião, criminosos armados invadiram o Complexo da Vila Brasília, em uma ação que provocou mortes, incêndios de veículos e uma ampla resposta policial no município.

Durante a reunião, o comandante detalhou as medidas adotadas para enfrentar a situação e afirmou que as equipes seguem mobilizadas para identificar, localizar e prender os envolvidos nos ataques. Os trabalhos são realizados por policiais do 28º BPM, com apoio de unidades especializadas enviadas da cidade do Rio de Janeiro.

Takamine não minimizou a gravidade dos acontecimentos e destacou a continuidade das operações. Segundo as informações apresentadas no encontro, os agentes permanecem trabalhando dia e noite para avançar nas investigações e localizar os responsáveis pelos episódios de violência.

Entre os resultados mencionados está a prisão, na quarta-feira (28), de um homem suspeito de participação em um homicídio no bairro Água Limpa. O investigado também é apontado como possível envolvido na invasão. Além disso, as forças de segurança localizaram outros dois veículos que passaram a ser investigados por uma possível ligação com os criminosos.

Comunicação direta entre vereadores e batalhão

Além da apresentação das ações policiais, a reunião teve como objetivo estabelecer canais diretos de comunicação entre os parlamentares e o comando do 28º BPM. A proposta é facilitar o encaminhamento de demandas relacionadas à segurança nos bairros e permitir a troca de informações sobre situações que preocupam os moradores.

Durante a conversa, os vereadores apresentaram sugestões, discutiram as operações em andamento e abordaram a necessidade de ampliar a presença policial nas comunidades. A aproximação entre o Legislativo e a Polícia Militar também busca facilitar o diálogo sobre problemas específicos enfrentados pelas diferentes regiões do município.

Participaram do encontro os vereadores Simar, Sukinho, Ivair Duré, Paulinho do Raio X, Newton Alves Faria, o Neném, Luciano Mineirinho, Rodrigo Nós do Povo, Gisele Klingler, Cacau da Padaria e Carla Duarte. Representantes de outros parlamentares também estiveram presentes.

A participação de vereadores de diferentes gabinetes permitiu reunir demandas e sugestões relacionadas à segurança pública, em um momento no qual o município enfrenta uma intensificação das ações policiais após os recentes episódios de violência.

Mudança no comando do 28º BPM

Takamine assumiu oficialmente o comando do 28º BPM na tarde de quarta-feira, substituindo a tenente-coronel Amanda Neves Ferreira. A mudança ocorreu durante o reforço das operações policiais em Volta Redonda, com a mobilização de equipes locais e de unidades especializadas para atuar diante da situação de segurança no município.

O batalhão é responsável pelo policiamento ostensivo de Volta Redonda, Pinheiral e Rio Claro. A unidade atua, portanto, em uma área que abrange três municípios do Sul Fluminense.

A reunião com os vereadores marcou um dos primeiros encontros institucionais do novo comandante após assumir a função e abriu espaço para a apresentação das medidas de segurança, o esclarecimento de dúvidas e a aproximação com representantes do Legislativo.

Com as operações ainda em andamento, o comando do batalhão mantém o foco na identificação dos envolvidos nos episódios recentes, enquanto o diálogo com os parlamentares busca facilitar o encaminhamento de demandas dos bairros e a circulação de informações relacionadas à segurança pública em Volta Redonda.