13 cães foram resgatados - Foto: Divulgação/SMPDA

13 cães foram resgatadosFoto: Divulgação/SMPDA

Publicado 30/10/2026 15:15

A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (SMPDA), com apoio da Ordem Pública, resgatou nesta quinta-feira (29), 13 cães da raça Spitz Alemão (Lulu da Pomerânia) - sendo oito adultos e cinco filhotes - mantidos em um canil clandestino, em Volta Redonda . A ação aconteceu no bairro 249, após denúncias de abandono e maus-tratos.

A fiscalização teve início após fiscais da SMPDA receberem denúncias apontando que os cães estariam abandonados e sem assistência desde o último domingo (25). Ao chegarem ao local acompanhados por agentes da Ordem Pública – com uma equipe composta por policiais militares -, os fiscais encontraram o portão encostado e a porta principal aberta. Não havia moradores ou responsáveis no imóvel.

A residência estava repleta de sujeira, com dejetos de animais espalhados pelos ambientes, água parada e ausência de cuidados básicos. Segundo os fiscais da SMPDA, não havia qualquer estrutura adequada para a criação de animais e os cães estavam sem acesso à comida e água.

Os cinco filhotes estavam trancados e divididos em duas gaiolas suspensas, enquanto os oito cães adultos permaneciam em outros cômodos. Vizinhos relataram aos agentes que o responsável pela residência estaria organizando uma mudança para Ipiabas, distrito de Barra do Piraí.

A raça Spitz Alemão (também conhecida como Lulu da Pomerânia) possui alto valor no mercado pet. Filhotes da raça costumam ser comercializados com valores que variam entre R$ 2.500 e R$ 15.000 no Brasil, dependendo da linhagem e do porte. A suspeita é que o local era usado para exploração comercial clandestina e o alojamento irregular dos animais.

Todos os 13 cães foram recolhidos com segurança pelas equipes da SMPDA e encaminhados para triagem e avaliação médica veterinária. Após os procedimentos de cuidado e higienização, os cães ficarão sob a tutela da Prefeitura Municipal de Volta Redonda e serão posteriormente direcionados a fiéis depositários (tutores provisórios), como prevê a legislação vigente.

O caso foi registrado como maus-tratos a animais na Delegacia da Polícia Civil (93ª DP), com enquadramento na Lei de Crimes Ambientais. O suspeito de ser o proprietário do imóvel e responsável pelos cães já foi identificado. A Polícia Civil vai investigar o caso para a responsabilização criminal.

A chefe da Fiscalização da SMPDA, Ana Cléia Andrade, alertou para a importância da responsabilidade na criação e comercialização de animais e destacou que estabelecimentos destinados à criação de cães, como canis, precisam cumprir as exigências legais e sanitárias.

“Canis que funcionam de maneira irregular podem colocar os animais em situações de sofrimento e abandono. Por isso, orientamos a população a priorizar a adoção responsável e a evitar a compra de animais, contribuindo para que situações como essa não se repitam. Animal não é mercadoria: é uma vida que precisa de cuidado e respeito”, ressaltou.

Como denunciar

Denúncias sobre maus-tratos e criação clandestina de animais podem ser feitas pelo telefone 156 (Central de Atendimento Único - CAU) – canal oficial da Prefeitura de Volta Redonda.