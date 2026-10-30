Apreensão de drogas pelo BAC - Foto: Divulgação

Apreensão de drogas pelo BACFoto: Divulgação

Publicado 30/10/2026 15:32

Policiais militares do Batalhão de Ações com Cães (BAC) apreenderam mais de sete quilos de drogas na tarde desta quinta-feira (29), no Morro da Caixa D’Água, localizado no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda . A ação contou com o auxílio das cadelas farejadoras Kitana e Ímpar, que identificaram a presença de entorpecentes em construções próximas a uma área de mata. Segundo a Polícia Militar, o material apreendido está avaliado em aproximadamente R$ 21 mil.

A operação foi realizada por agentes da 3ª Companhia do BAC, unidade vinculada ao Comando de Operações Especiais (COE). Durante o patrulhamento pela comunidade, os policiais realizaram buscas na região e utilizaram os cães farejadores para verificar possíveis pontos de armazenamento de drogas.

Durante a atividade, Kitana e Ímpar sinalizaram locais onde havia material suspeito. A indicação dos animais levou os policiais até construções situadas nas proximidades de uma área de mata, onde foram encontrados diferentes tipos de entorpecentes e outros materiais que, de acordo com a corporação, estariam relacionados à atividade do tráfico de drogas na comunidade.

Ao todo, foram apreendidos 2,192 quilos de cocaína e 4,881 quilos de maconha. As drogas estavam distribuídas em centenas de embalagens, já preparadas para comercialização. A quantidade encontrada representa mais de sete quilos de entorpecentes retirados de circulação durante a ação policial.

Além das substâncias, os agentes localizaram nove frascos de lança-perfume e quatro rádios transmissores. Os equipamentos também foram recolhidos e encaminhados para registro da ocorrência.

Material foi localizado durante patrulhamento

A apreensão aconteceu durante uma atividade de patrulhamento da 3ª Companhia do Batalhão de Ações com Cães. A participação dos animais foi determinante para a localização do material, já que os cães farejadores identificaram a presença de drogas em pontos próximos à vegetação.

A utilização de cães especializados é uma das ferramentas empregadas pelas forças policiais em operações de busca por entorpecentes. Neste caso, as cadelas Kitana e Ímpar auxiliaram os agentes a identificar os locais onde as substâncias estavam escondidas.

Segundo a Polícia Militar, o material encontrado estaria relacionado ao tráfico de drogas praticado por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) na comunidade do Morro da Caixa D’Água.

A avaliação apresentada pela corporação estima em aproximadamente R$ 21 mil o valor total das drogas apreendidas. O material estava dividido em centenas de embalagens, o que, conforme a descrição da ocorrência, indica que as substâncias estavam preparadas para serem comercializadas.

Ocorrência foi encaminhada à 93ª DP

Apesar da apreensão, nenhum suspeito foi preso durante a operação. Após a localização dos entorpecentes e dos demais materiais, os policiais recolheram os itens e os encaminharam à 93ª Delegacia de Polícia, em Volta Redonda.

A ocorrência foi registrada na unidade policial, responsável pelos procedimentos relacionados ao caso. O material apreendido ficou à disposição da investigação.

A ação resultou na retirada de circulação de cocaína, maconha e lança-perfume, além de quatro rádios transmissores. A Polícia Militar não informou, até o momento, a identificação de responsáveis pelo material localizado no bairro Santa Cruz.