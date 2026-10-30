Mais de 23 usuários do Programa de Inclusão Produtiva participaram - Foto: Divulgação/Smas

Mais de 23 usuários do Programa de Inclusão Produtiva participaramFoto: Divulgação/Smas

Publicado 30/10/2026 15:37

A Prefeitura de Volta Redonda , por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), realizou nesta semana a primeira formação da Trilha Empreendedora, iniciativa desenvolvida em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Ao todo, 23 usuários do Programa de Inclusão Produtiva participaram da capacitação, que tem como objetivo desenvolver habilidades e conhecimentos para quem deseja iniciar um negócio, fortalecer um projeto próprio ou ampliar as possibilidades de geração de renda.

A proposta é oferecer aos participantes ferramentas que contribuam para o desenvolvimento de iniciativas empreendedoras e para a construção de caminhos de autonomia financeira. A formação foi organizada em etapas, contemplando desde o desenvolvimento de habilidades pessoais até conhecimentos necessários para planejar e administrar um negócio.

A Trilha Empreendedora está estruturada em três fases. A primeira é dedicada ao desenvolvimento humano, com atividades voltadas às habilidades socioemocionais. A segunda aborda o desenvolvimento empreendedor, com conteúdos relacionados a planejamento, gestão financeira e marketing. Já a terceira etapa será composta por mentorias individuais, nas quais os participantes poderão trabalhar questões específicas de seus negócios e projetos.

Com a conclusão das duas primeiras fases, os alunos avançarão para os encontros personalizados. Cada participante terá direito a uma mentoria individual com duração de duas horas, direcionada às suas necessidades, aos objetivos que pretende alcançar e à realidade de sua iniciativa.

Formação combina conhecimento e orientação individual

O formato da trilha busca aproximar os conteúdos apresentados durante a capacitação dos desafios enfrentados por quem deseja empreender. Enquanto as primeiras etapas trabalham competências pessoais e conhecimentos relacionados à administração de negócios, a mentoria permitirá uma orientação mais direcionada para cada participante.

Entre os temas abordados estão habilidades socioemocionais, planejamento, organização financeira e marketing. Esses conhecimentos podem auxiliar tanto quem está estruturando uma ideia quanto quem já desenvolve alguma atividade e pretende melhorar a organização do trabalho.

A iniciativa integra o Programa de Inclusão Produtiva da Smas, que atende pessoas de diferentes segmentos e oferece oportunidades de qualificação e desenvolvimento de competências. A proposta é ampliar as possibilidades de inserção produtiva, incentivar o empreendedorismo e contribuir para que os participantes tenham melhores condições de buscar alternativas de geração de renda.

A diretora do Departamento de Proteção Social Básica (DPB) da Smas, Cristiane Alves, destacou que a capacitação representa uma oportunidade para os usuários desenvolverem seus projetos e ampliarem suas possibilidades profissionais. “Essa capacitação oferece aos participantes conhecimentos práticos e ferramentas para desenvolver seus projetos, fortalecer suas capacidades e conquistar mais autonomia financeira”, afirmou.

Parceria com o Sebrae amplia oportunidades

A coordenadora do Programa de Inclusão Produtiva, Letícia Silvério Alves, ressaltou a importância do acompanhamento oferecido durante o processo de formação. Segundo ela, a parceria com o Sebrae permite ampliar as oportunidades de aprendizado e aproximar os conteúdos das necessidades de quem pretende transformar uma ideia em uma atividade capaz de gerar renda.

“Essa parceria com o Sebrae amplia as possibilidades de aprendizado e permite que os alunos transformem os conhecimentos adquiridos em oportunidades concretas de negócio. A mentoria individual será fundamental para orientar cada participante de acordo com sua realidade e seus objetivos”, destacou Letícia.

A secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, também reforçou o compromisso da administração municipal com ações voltadas à inclusão, à qualificação profissional e à independência financeira das famílias.

“O despertar profissional e o incentivo ao empreendedorismo são caminhos importantes para ampliar a renda e fortalecer a autonomia das famílias. A Prefeitura segue investindo em ações que promovam inclusão, oportunidades e melhoria da qualidade de vida”, ressaltou.

Com a conclusão das primeiras etapas, os 23 participantes seguem agora para a fase de mentorias individuais. A expectativa é que o acompanhamento ajude cada aluno a aplicar os conhecimentos adquiridos durante a formação, considerando as características e os objetivos de seu próprio projeto.