Motorista preso receberia R$ 1,5 mil pelo transporte do carregamento de maconha - PRF

Motorista preso receberia R$ 1,5 mil pelo transporte do carregamento de maconhaPRF

Publicado 31/10/2026 14:29





A abordagem ocorreu na altura do km 264 da rodovia, no sentido São Paulo. Uma equipe de reforço da 7ª Delegacia da PRF realizava patrulhamento quando abordou um Renault Sandero com placas de Piraí.



Durante a consulta aos sistemas policiais, os agentes identificaram o mandado de prisão contra o passageiro. A ordem judicial foi expedida em 24 de agosto de 2026 pela Vara de Execuções Penais da Capital, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), com validade até agosto de 2030.



O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 93ª Delegacia de Polícia, em Volta Redonda, para o cumprimento do mandado e as demais providências legais.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem de 40 anos que estava foragido da Justiça durante uma fiscalização na Rodovia Presidente Dutra, em Volta Redonda, na sexta-feira (30). O passageiro de um carro abordado pelos agentes tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.



A abordagem ocorreu na altura do km 264 da rodovia, no sentido São Paulo. Uma equipe de reforço da 7ª Delegacia da PRF realizava patrulhamento quando abordou um Renault Sandero com placas de Piraí.



Durante a consulta aos sistemas policiais, os agentes identificaram o mandado de prisão contra o passageiro. A ordem judicial foi expedida em 24 de agosto de 2026 pela Vara de Execuções Penais da Capital, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), com validade até agosto de 2030.



O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 93ª Delegacia de Polícia, em Volta Redonda, para o cumprimento do mandado e as demais providências legais.



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem de 40 anos que estava foragido da Justiça durante uma fiscalização na Rodovia Presidente Dutra, em Volta Redonda, na sexta-feira (30). O passageiro de um carro abordado pelos agentes tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.A abordagem ocorreu na altura do km 264 da rodovia, no sentido São Paulo. Uma equipe de reforço da 7ª Delegacia da PRF realizava patrulhamento quando abordou um Renault Sandero com placas de Piraí.Durante a consulta aos sistemas policiais, os agentes identificaram o mandado de prisão contra o passageiro. A ordem judicial foi expedida em 24 de agosto de 2026 pela Vara de Execuções Penais da Capital, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), com validade até agosto de 2030.O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 93ª Delegacia de Polícia, em Volta Redonda, para o cumprimento do mandado e as demais providências legais.A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem de 40 anos que estava foragido da Justiça durante uma fiscalização na Rodovia Presidente Dutra, em Volta Redonda, na sexta-feira (30). O passageiro de um carro abordado pelos agentes tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.A abordagem ocorreu na altura do km 264 da rodovia, no sentido São Paulo. Uma equipe de reforço da 7ª Delegacia da PRF realizava patrulhamento quando abordou um Renault Sandero com placas de Piraí.Durante a consulta aos sistemas policiais, os agentes identificaram o mandado de prisão contra o passageiro. A ordem judicial foi expedida em 24 de agosto de 2026 pela Vara de Execuções Penais da Capital, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), com validade até agosto de 2030.O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 93ª Delegacia de Polícia, em Volta Redonda, para o cumprimento do mandado e as demais providências legais.

Em Piraí, 63 quilos de maconha deixaram de ir para Volta Redonda



Também na sexta-feira (30), a PRF apreendeu 63,65 quilos de maconha durante uma fiscalização na Via Dutra, em Piraí. Um motorista de 36 anos foi preso após os agentes encontrarem a droga no porta-malas de um Volkswagen Polo Track, com placas de São Bernardo do Campo (SP).



A abordagem ocorreu na altura do km 233 da rodovia, próximo ao fim da subida da Serra das Araras. Segundo a PRF, os agentes perceberam um forte odor de maconha no interior do veículo e encontraram cinco sacos plásticos pretos com embalagens da droga.



O motorista informou que havia saído do Rio de Janeiro e seguiria para Volta Redonda, onde faria a entrega do material. Pelo transporte, receberia R$ 1,5 mil.



O homem também relatou que o carro era alugado por um amigo, que o utilizava para trabalhar com transporte de passageiros por aplicativo.



Após a apreensão, o motorista foi encaminhado à 94ª Delegacia de Polícia, em Piraí. Ele foi autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico.



As duas ocorrências foram encaminhadas às delegacias responsáveis para os procedimentos legais.

