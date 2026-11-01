BAC e Polícia Militar agem juntos na ocupação da Vila Brasília - Foto: Divulgação

BAC e Polícia Militar agem juntos na ocupação da Vila BrasíliaFoto: Divulgação

Publicado 01/11/2026 13:26





Segundo informações preliminares, traficantes fortemente armados permanecem em áreas do complexo, enquanto os policiais realizam operações para impedir novas ações criminosas e garantir a segurança da população. A noite foi marcada por intensas trocas de tiros no Belo Horizonte. Na manhã deste domingo, também houve relatos de confrontos no bairro Boa Vista, em Barra Mansa, cidade vizinha. Policiais militares e criminosos armados trocaram tiros durante a noite de sábado (31) e a madrugada deste domingo (1º) no bairro Belo Horizonte, que integra o Complexo Vila Brasília, em Volta Redonda . O policiamento permanece reforçado na região, onde equipes da Polícia Militar seguem mobilizadas para enfrentar a atuação de grupos criminosos.Segundo informações preliminares, traficantes fortemente armados permanecem em áreas do complexo, enquanto os policiais realizam operações para impedir novas ações criminosas e garantir a segurança da população. A noite foi marcada por intensas trocas de tiros no Belo Horizonte. Na manhã deste domingo, também houve relatos de confrontos no bairro Boa Vista, em Barra Mansa, cidade vizinha.





Até o momento, não há informações confirmadas sobre feridos, prisões ou apreensões relacionadas aos confrontos mais recentes. As operações policiais continuam na região. LEIA MAIS: Ocupação no Vila Brasília permanece por tempo indeterminado Até o momento, não há informações confirmadas sobre feridos, prisões ou apreensões relacionadas aos confrontos mais recentes. As operações policiais continuam na região.

Ocupação desde o fim de outubro



Os novos tiroteios ocorrem uma semana depois dos episódios de violência registrados no domingo (25) no Complexo Vila Brasília, que levaram à montagem de uma ocupação pelas forças de segurança. A operação reuniu mais de 40 agentes, além de equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC).

PM enviará 16 policiais e quatro viaturas para reforçar segurança em Volta Redonda

A Polícia Militar enviará pelo menos 16 policiais e quatro viaturas para reforçar a segurança em Volta Redonda nesta quarta-feira (28). A chegada dos novos recursos foi confirmada na terça-feira (27) ao governo municipal pelo comando do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA). Também está prevista a chegada de motocicletas para agilizar o deslocamento das equipes entre os bairros.



Segundo a Prefeitura, o reforço permitirá manter a ocupação policial no Complexo Vila Brasília e ampliar a presença da PM em outras regiões da cidade. A ocupação foi montada após os intensos tiroteios e episódios de violência registrados no domingo (25) na comunidade. Ela reúne mais de 40 agentes, além de equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC).



Na segunda-feira (26), a comandante do 28º Batalhão da PM, tenente-coronel Amanda Ferreira, afirmou à reportagem que a situação estava totalmente controlada e que a presença ostensiva das forças de segurança continuará por tempo indeterminado. A ocupação não tem prazo para terminar.



O município informou que continuará solicitando ao Governo do Estado e ao comando da Polícia Militar o envio de mais policiais e equipamentos. A administração municipal considera que a situação exige presença policial permanente, tanto na Vila Brasília quanto nas demais regiões de Volta Redonda.



Veja a nota da prefeitura de Volta Redonda:

"Após pedido do prefeito Neto, Volta Redonda terá novo reforço do Bope, BAC, policiais militares e helicóptero blindado



Novos reforços foram solicitados ao comando do 5º CPA e à Secretaria de Estado de Polícia Militar após ataque de criminosos às equipes que ocupam o Complexo da Vila Brasília



A Prefeitura de Volta Redonda informa que, após o ataque de criminosos aos policiais militares que atuam na ocupação do Complexo da Vila Brasília, na madrugada deste domingo (1º), o prefeito Antonio Francisco Neto solicitou novos reforços ao comando do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA) e à Secretaria de Estado de Polícia Militar.



Em resposta à solicitação, o município contará com o envio de novos recursos e efetivos para ampliar as operações de segurança:



* Bope: chegada de uma terceira nova equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais para reforçar as ações na região.



* BAC: reforço do efetivo do Batalhão de Ações com Cães, que já atua nas operações.



* Apoio aéreo: envio de um helicóptero, equipado com câmera termográfica, capaz de identificar fontes de calor e auxiliar na localização de pessoas e movimentações em áreas de difícil acesso.



* Polícia Militar: reforço de policiais militares provenientes de batalhões da região, ampliando o patrulhamento e a ocupação das comunidades.



A previsão é que boa parte desses reforços chegue nas próximas horas.



A Prefeitura segue em contato permanente com o Governo do Estado e com os comandos das forças de segurança, acompanhando as operações e solicitando todo o apoio necessário.



Enquanto a situação não estiver normalizada, o município seguirá em alerta e cobrando a manutenção e a ampliação do efetivo policial.



A prioridade é garantir a segurança da população, o direito de ir e vir dos moradores e o restabelecimento da tranquilidade nas comunidades atingidas."

Relembre o caso

A Prefeitura de Volta Redonda informou que acompanha os confrontos entre grupos criminosos na região da Vila Brasília, no último domingo (25), e solicitou reforço policial para conter a violência e garantir a segurança dos moradores. Segundo a administração municipal, o pedido foi atendido, e equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) têm chegada prevista à região nas próximas horas.



De acordo com a prefeitura, o prefeito Antonio Francisco Neto acompanha a situação desde as primeiras horas do dia e mantém contato com os comandos do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA) e da Companhia Regional do Batalhão de Ações com Cães (BAC).