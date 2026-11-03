Três bairros foram atingidos pelas águasFoto: Reprodução/Internet
Em alguns trechos, o volume de água acumulado nas vias dificultou a circulação de veículos e pedestres. Os registros mostram os impactos da chuva em áreas da cidade e a presença de água sobre a pista, exigindo atenção de quem precisou passar pelos locais durante o período de instabilidade.
A chuva atingiu diferentes regiões de Volta Redonda e provocou transtornos para moradores e motoristas. Os alagamentos registrados nos três bairros foram identificados por meio de imagens das redes sociais que mostram a intensidade do acúmulo de água nas ruas.
A redação entrou em contato com a Defesa Civil municipal para obter informações sobre as consequências do temporal. Até a publicação desta matéria, no entanto, o boletim com o levantamento das ocorrências ainda não havia sido concluído.
Também não havia informações confirmadas sobre pessoas feridas ou desalojadas em decorrência da chuva. Dessa forma, ainda não era possível dimensionar o total de prejuízos ou a extensão dos transtornos provocados pelo temporal na cidade.
Defesa Civil orienta moradores durante períodos de chuva
Outra recomendação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante tempestades. A medida busca reduzir a exposição a possíveis acidentes relacionados a descargas elétricas e oscilações na rede.
Em caso de necessidade, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199. O Corpo de Bombeiros também pode ser acionado pelo número 193.
A situação em Volta Redonda ainda dependia da conclusão do levantamento oficial da Defesa Civil. Novas informações sobre os alagamentos, possíveis danos e eventuais ocorrências poderiam ser divulgadas após a consolidação do boletim municipal.
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