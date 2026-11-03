Três bairros foram atingidos pelas águas - Foto: Reprodução/Internet

Três bairros foram atingidos pelas águasFoto: Reprodução/Internet

Publicado 03/11/2026 14:20

Uma forte chuva atingiu Volta Redonda , no Sul Fluminense, na tarde desta segunda-feira (2), e provocou alagamentos em diferentes pontos do município. Entre os bairros com registros de acúmulo de água estão Vila Santa Cecília, Casa de Pedra e Vila Rica. Imagens que circulam nas redes sociais mostram ruas tomadas pela água durante o temporal.





Em alguns trechos, o volume de água acumulado nas vias dificultou a circulação de veículos e pedestres. Os registros mostram os impactos da chuva em áreas da cidade e a presença de água sobre a pista, exigindo atenção de quem precisou passar pelos locais durante o período de instabilidade.



A chuva atingiu diferentes regiões de Volta Redonda e provocou transtornos para moradores e motoristas. Os alagamentos registrados nos três bairros foram identificados por meio de imagens das redes sociais que mostram a intensidade do acúmulo de água nas ruas.



A redação entrou em contato com a Defesa Civil municipal para obter informações sobre as consequências do temporal. Até a publicação desta matéria, no entanto, o boletim com o levantamento das ocorrências ainda não havia sido concluído.



Também não havia informações confirmadas sobre pessoas feridas ou desalojadas em decorrência da chuva. Dessa forma, ainda não era possível dimensionar o total de prejuízos ou a extensão dos transtornos provocados pelo temporal na cidade. LEIA MAIS: Chuva forte provoca alagamentos em vários pontos de Volta Redonda Em alguns trechos, o volume de água acumulado nas vias dificultou a circulação de veículos e pedestres. Os registros mostram os impactos da chuva em áreas da cidade e a presença de água sobre a pista, exigindo atenção de quem precisou passar pelos locais durante o período de instabilidade.A chuva atingiu diferentes regiões de Volta Redonda e provocou transtornos para moradores e motoristas. Os alagamentos registrados nos três bairros foram identificados por meio de imagens das redes sociais que mostram a intensidade do acúmulo de água nas ruas.A redação entrou em contato com a Defesa Civil municipal para obter informações sobre as consequências do temporal. Até a publicação desta matéria, no entanto, o boletim com o levantamento das ocorrências ainda não havia sido concluído.Também não havia informações confirmadas sobre pessoas feridas ou desalojadas em decorrência da chuva. Dessa forma, ainda não era possível dimensionar o total de prejuízos ou a extensão dos transtornos provocados pelo temporal na cidade.

Defesa Civil orienta moradores durante períodos de chuva

Diante de situações de chuva forte e possibilidade de rajadas de vento, a orientação é que a população adote medidas preventivas para reduzir os riscos de acidentes. A Defesa Civil recomenda que as pessoas não procurem abrigo debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de queda de galhos ou das próprias árvores, além da possibilidade de descargas elétricas. Também é indicado evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, que podem representar perigo em condições de vento intenso.



Outra recomendação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante tempestades. A medida busca reduzir a exposição a possíveis acidentes relacionados a descargas elétricas e oscilações na rede.



Em caso de necessidade, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199. O Corpo de Bombeiros também pode ser acionado pelo número 193.



A situação em Volta Redonda ainda dependia da conclusão do levantamento oficial da Defesa Civil. Novas informações sobre os alagamentos, possíveis danos e eventuais ocorrências poderiam ser divulgadas após a consolidação do boletim municipal.