Crianças participando do projeto Teatro em VoltaFoto: Divulgação - Secom/PMVR
De acordo com os organizadores, o evento terá apresentações de alunos do Centro-Dia de Atendimento à Pessoa com Deficiência (CAPD), da Academia da Vida, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Volta Redonda (Apae-VR) e de duas turmas do Colégio João Botelho de Athayde, localizado no bairro Vila Americana. No dia do festival, a entrada será gratuita, e cada instituição apresentará um esquete.
A professora e diretora de teatro, Beatriz Bastos, que também é responsável pelo projeto Teatro em Volta, falou sobre a satisfação em realizar o evento, que marca o encerramento das atividades deste ano do projeto.
“Esse projeto é um sonho realizado, de levar o teatro para todos os cantos e para todas as pessoas. Porque fazer teatro não é só para quem quer ser ator, é para todos e só traz benefícios. Ver todo o trabalho que os alunos tiveram durante o ano ser encerrado no festival é um grande orgulho. Eles gostam tanto, se empenham tanto e se divertem tanto que eu só espero que tudo dê certo em todas as apresentações, porque quero que eles se sintam orgulhosos e felizes consigo mesmos. É um desafio estar no palco, na frente de uma plateia, mas tenho certeza absoluta de que todos os grupos vão brilhar”, disse Beatriz.
Sobre o Projeto Teatro em Volta
O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, afirmou que o projeto é de suma importância para promover o teatro junto à população, em especial aos jovens e às pessoas com deficiência (PCDs) de Volta Redonda.
“Esse festival é a concretização de um projeto que iniciamos no começo do ano, utilizando o teatro como ferramenta de transformação social. Ao mesmo tempo em que, em parceria com o Sesc, trazemos espetáculos consagrados para a cidade, também investimos na formação de novos talentos e na inclusão de pessoas que muitas vezes não têm acesso a essa linguagem artística. Mais do que formar atores, queremos proporcionar experiências que fortaleçam a autoestima, a inclusão e o desenvolvimento pessoal por meio da arte”, destacou o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza.
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