Crianças participando do projeto Teatro em Volta - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Crianças participando do projeto Teatro em VoltaFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 03/11/2026 14:26

A Prefeitura de Volta Redonda , por meio das secretarias municipais de Cultura (SMC) e de Assistência Social (Smas), além da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre), realizará no sábado (7), a partir das 19h, no Teatro Maestro Franklin Carvalho Junior, no bairro Laranjal, a primeira edição do Festival de Esquetes (peças de curta duração), que compõe o projeto Teatro em Volta.





De acordo com os organizadores, o evento terá apresentações de alunos do Centro-Dia de Atendimento à Pessoa com Deficiência (CAPD), da Academia da Vida, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Volta Redonda (Apae-VR) e de duas turmas do Colégio João Botelho de Athayde, localizado no bairro Vila Americana. No dia do festival, a entrada será gratuita, e cada instituição apresentará um esquete.



A professora e diretora de teatro, Beatriz Bastos, que também é responsável pelo projeto Teatro em Volta, falou sobre a satisfação em realizar o evento, que marca o encerramento das atividades deste ano do projeto.



“Esse projeto é um sonho realizado, de levar o teatro para todos os cantos e para todas as pessoas. Porque fazer teatro não é só para quem quer ser ator, é para todos e só traz benefícios. Ver todo o trabalho que os alunos tiveram durante o ano ser encerrado no festival é um grande orgulho. Eles gostam tanto, se empenham tanto e se divertem tanto que eu só espero que tudo dê certo em todas as apresentações, porque quero que eles se sintam orgulhosos e felizes consigo mesmos. É um desafio estar no palco, na frente de uma plateia, mas tenho certeza absoluta de que todos os grupos vão brilhar”, disse Beatriz. LEIA MAIS: Peça "A Vida Passou Por Aqui" emociona público e lota Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr, em Volta Redonda De acordo com os organizadores, o evento terá apresentações de alunos do Centro-Dia de Atendimento à Pessoa com Deficiência (CAPD), da Academia da Vida, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Volta Redonda (Apae-VR) e de duas turmas do Colégio João Botelho de Athayde, localizado no bairro Vila Americana. No dia do festival, a entrada será gratuita, e cada instituição apresentará um esquete.A professora e diretora de teatro, Beatriz Bastos, que também é responsável pelo projeto Teatro em Volta, falou sobre a satisfação em realizar o evento, que marca o encerramento das atividades deste ano do projeto.“Esse projeto é um sonho realizado, de levar o teatro para todos os cantos e para todas as pessoas. Porque fazer teatro não é só para quem quer ser ator, é para todos e só traz benefícios. Ver todo o trabalho que os alunos tiveram durante o ano ser encerrado no festival é um grande orgulho. Eles gostam tanto, se empenham tanto e se divertem tanto que eu só espero que tudo dê certo em todas as apresentações, porque quero que eles se sintam orgulhosos e felizes consigo mesmos. É um desafio estar no palco, na frente de uma plateia, mas tenho certeza absoluta de que todos os grupos vão brilhar”, disse Beatriz.

Sobre o Projeto Teatro em Volta

O projeto Teatro em Volta acontece desde abril de 2026, com aulas realizadas nas sedes do CAPD, da Apae-VR e do Colégio J. B. de Athayde, sempre às terças e quartas-feiras, com uma hora de duração. Durante o primeiro semestre, as aulas tiveram como foco a introdução ao teatro, com a realização de jogos teatrais e cenas improvisadas. No mês de agosto, foram ensaiados os esquetes, escritos por Beatriz Fortes.



O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, afirmou que o projeto é de suma importância para promover o teatro junto à população, em especial aos jovens e às pessoas com deficiência (PCDs) de Volta Redonda.



“Esse festival é a concretização de um projeto que iniciamos no começo do ano, utilizando o teatro como ferramenta de transformação social. Ao mesmo tempo em que, em parceria com o Sesc, trazemos espetáculos consagrados para a cidade, também investimos na formação de novos talentos e na inclusão de pessoas que muitas vezes não têm acesso a essa linguagem artística. Mais do que formar atores, queremos proporcionar experiências que fortaleçam a autoestima, a inclusão e o desenvolvimento pessoal por meio da arte”, destacou o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza.