Corpo foi encontrado em uma vala do bairro - Foto: Reprodução/Rede Social

Corpo foi encontrado em uma vala do bairroFoto: Reprodução/Rede Social

Publicado 03/11/2026 14:44





A principal suspeita é de que o crime esteja relacionado à disputa territorial entre as facções que disputam o controle do tráfico de drogas na região. Informações preliminares apontam que a vítima teria ligação com um dos grupos e pode ter sido executada por integrantes da facção rival. Um homem ainda não identificado foi encontrado morto a tiros na manhã desta terça-feira (3), em uma viela do bairro Vila Brasília, em Volta Redonda . O corpo estava dentro de uma valeta e apresentava diversas marcas de disparos de arma de fogo. As circunstâncias do homicídio ainda não foram oficialmente esclarecidas.A principal suspeita é de que o crime esteja relacionado à disputa territorial entre as facções que disputam o controle do tráfico de drogas na região. Informações preliminares apontam que a vítima teria ligação com um dos grupos e pode ter sido executada por integrantes da facção rival.





Apesar dessa hipótese, a dinâmica do assassinato ainda não foi confirmada oficialmente. A identificação do homem e as circunstâncias em que ele foi morto deverão fazer parte das investigações.



Um vídeo que circula nas redes sociais mostraria o momento do assassinato. As imagens começaram a ser compartilhadas após a localização do corpo, mas a sequência dos acontecimentos ainda depende de apuração das autoridades responsáveis pelo caso. LEIA MAIS: Polícia faz ocupação no complexo da Vila Brasília, em Volta Redonda Apesar dessa hipótese, a dinâmica do assassinato ainda não foi confirmada oficialmente. A identificação do homem e as circunstâncias em que ele foi morto deverão fazer parte das investigações.Um vídeo que circula nas redes sociais mostraria o momento do assassinato. As imagens começaram a ser compartilhadas após a localização do corpo, mas a sequência dos acontecimentos ainda depende de apuração das autoridades responsáveis pelo caso.

Violência na Vila Brasília

O homicídio acontece em meio a uma sequência de episódios violentos registrados no Complexo da Vila Brasília desde 25 de outubro. Desde então, a região tem sido marcada por ocorrências atribuídas à disputa entre integrantes de duas diferentes facções criminosas.



A rivalidade entre os grupos criminosos tem motivado uma mobilização das forças de segurança no município. A Polícia Militar mantém o policiamento reforçado na comunidade, com a atuação de equipes do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e o apoio de unidades especializadas.



Entre as forças mobilizadas estão o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e o Recon, que participam das ações de reforço na região. A presença das equipes busca ampliar o policiamento e atuar diante dos episódios de violência registrados nas últimas semanas.



O novo caso de homicídio ocorre, portanto, em um cenário de tensão na comunidade, que já vinha recebendo atenção especial das forças de segurança desde o início da sequência de confrontos e ocorrências relacionadas à disputa pelo território.



Até o momento, as informações preliminares apontam para uma possível relação entre o assassinato e a rivalidade entre as facções, mas essa hipótese ainda não foi confirmada oficialmente. A vítima permanece sem identificação, e a dinâmica do crime também não foi esclarecida.

Volta Redonda recebe reforço

A Polícia Militar enviou no último dia 28, quarta-feira, pelo menos 16 policiais e quatro viaturas para reforçar a segurança em Volta Redonda. A chegada dos novos recursos foi confirmada na terça-feira (27) ao governo municipal pelo comando do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA). Também está prevista a chegada de motocicletas para agilizar o deslocamento das equipes entre os bairros.



Segundo a Prefeitura, o reforço permitirá manter a ocupação policial no Complexo Vila Brasília e ampliar a presença da PM em outras regiões da cidade. A ocupação foi montada após os intensos tiroteios e episódios de violência registrados no domingo (25) na comunidade. Ela reúne mais de 40 agentes, além de equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC).