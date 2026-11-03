Equipes fazem serviços e limpeza nas áreas afetadas - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Equipes fazem serviços e limpeza nas áreas afetadasFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 03/11/2026 15:01





De acordo com a Compdec, foi registrado um acumulado de chuva de 38 milímetros, que causou alagamentos em vias dos bairros Vila Santa Cecília, Siderópolis, Aterrado e São Geraldo. Também foram registradas quatro interdições de imóveis. Três delas ocorreram no bairro Eucaliptal, onde as famílias foram acolhidas pelo proprietário dos imóveis. A outra interdição aconteceu no bairro Padre Josimo, em uma casa que tinha parte de sua estrutura construída sobre a rede pluvial. Equipes da Prefeitura Municipal de Volta Redonda , por meio da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) e da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP), estão atuando nos procedimentos de atendimento à população e na limpeza do município, que foi atingido por uma forte chuva na segunda-feira (2).De acordo com a Compdec, foi registrado um acumulado de chuva de 38 milímetros, que causou alagamentos em vias dos bairros Vila Santa Cecília, Siderópolis, Aterrado e São Geraldo. Também foram registradas quatro interdições de imóveis. Três delas ocorreram no bairro Eucaliptal, onde as famílias foram acolhidas pelo proprietário dos imóveis. A outra interdição aconteceu no bairro Padre Josimo, em uma casa que tinha parte de sua estrutura construída sobre a rede pluvial.





Segundo a Defesa Civil, o nível do Rio Paraíba do Sul se encontra 1,75 metros acima do nível normal.



Rubens Siqueira, coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil de Volta Redonda, afirmou que a Compdec segue em alerta para atender à população.



“Estamos atuando desde os primeiros momentos em que ocorreram os incidentes no nosso município. Já efetuamos alguns procedimentos e seguimos em alerta para melhor atender à nossa população. Caso haja necessidade, as pessoas podem nos acionar através do número 199, que serão prontamente atendidas”, afirmou o coordenador. LEIA MAIS: Forte chuva provoca alagamentos em Volta Redonda durante o feriado Segundo a Defesa Civil, o nível do Rio Paraíba do Sul se encontra 1,75 metros acima do nível normal.Rubens Siqueira, coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil de Volta Redonda, afirmou que a Compdec segue em alerta para atender à população.“Estamos atuando desde os primeiros momentos em que ocorreram os incidentes no nosso município. Já efetuamos alguns procedimentos e seguimos em alerta para melhor atender à nossa população. Caso haja necessidade, as pessoas podem nos acionar através do número 199, que serão prontamente atendidas”, afirmou o coordenador.

Secretaria Municipal de Serviços Públicos efetua limpeza de vias da cidade

Assim que a chuva cessou, servidores da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP), auxiliados por militares do 22º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM) de Volta Redonda, iniciaram os trabalhos de limpeza das vias e de toda a estrutura da cidade.



A SMSP informou que as operações contam com a participação de 150 servidores; 15 caminhões basculantes; quatro retroescavadeiras; dois caminhões-pipa da SMPS e um do Corpo de Bombeiros; e uma escavadeira hidráulica.



Os procedimentos de limpeza estão sendo realizados nas Ruas 33, 31, 18-A e 18-B, no bairro Vila Santa Cecília; na Avenida Francisco Torres, no bairro São Luiz; na Rua A1, no bairro São Sebastião; e na região da Fazenda do Ingá, no bairro Santa Cruz. A Secretaria também informou que segue em andamento a desobstrução de bocas de lobo, bueiros e córregos na Vila Santa Cecília.



Poliana Moreira, secretária municipal de Serviços Públicos, disse que o trabalho continuará sendo realizado durante toda esta terça-feira (3), para deixar a cidade completamente limpa, e que conta com o apoio da população para identificar outros locais onde há necessidade de limpeza.



“Assim que a chuva reduziu, fizemos um mapeamento e colocamos as nossas equipes, com a preciosa ajuda do Corpo de Bombeiros, em ação para limpar as ruas e avenidas do nosso município e também desobstruir bocas de lobo, bueiros e córregos para eliminar os alagamentos. Até por este motivo, pedimos à população que não descarte lixo ou outros resíduos nesses locais. Estamos em alerta e à disposição para cuidar da limpeza e conservação de Volta Redonda”, disse a secretária.