Visitação no Cemitério Municipal durante o feriadoFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR
A movimentação reuniu visitantes de diferentes regiões da cidade, que aproveitaram a data para levar flores, fazer orações e dedicar um momento à lembrança de entes queridos. A circulação de pessoas ocorreu durante todo o dia, com um dos períodos de maior movimento concentrado na manhã, quando foi realizada uma celebração religiosa.
A missa foi presidida pelo bispo da Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda, Dom Luiz Henrique da Silva Brito. A celebração reuniu fiéis no cemitério e marcou um dos momentos centrais da programação do Dia de Finados no município.
Prefeitura realizou manutenção e preparou estrutura para visitantes
Os trabalhos incluíram serviços de roçada e capina, caiação, remoção de galhos, entulhos e outros detritos, além de ações de paisagismo. A preparação teve como objetivo melhorar as condições do espaço para a circulação dos visitantes durante o feriado.
Além dos serviços de conservação, a estrutura disponibilizada à população contou com banheiros químicos e distribuição de água ao longo de todo o dia. Os recursos foram organizados para oferecer melhores condições de acolhimento às pessoas que compareceram ao cemitério para as homenagens.
A movimentação também contou com reforço na segurança. De acordo com o prefeito Antonio Francisco Neto, a Guarda Municipal e a Polícia Militar atuaram no local durante o feriado, como parte da estrutura preparada para receber o público.
Prefeito destaca tranquilidade durante a visitação
“Preparamos uma estrutura para receber as milhares de pessoas que passaram pelo cemitério neste Dia de Finados. Também tivemos um reforço extra das forças de segurança, com a atuação da Guarda Municipal e da Polícia Militar. Tudo transcorreu dentro da normalidade, e os visitantes puderam prestar suas homenagens com tranquilidade e respeito”, afirmou.
Com aproximadamente 11 mil visitantes, o Cemitério Municipal Bom Jardim Izidoro Ribeiro concentrou a principal movimentação de pessoas registrada no município durante a data. A manutenção prévia, a disponibilização de serviços de apoio e o reforço na segurança fizeram parte da preparação da Prefeitura para receber as famílias que participaram das homenagens.
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