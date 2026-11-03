Visitação no Cemitério Municipal durante o feriado - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Visitação no Cemitério Municipal durante o feriadoFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 03/11/2026 15:13





A movimentação reuniu visitantes de diferentes regiões da cidade, que aproveitaram a data para levar flores, fazer orações e dedicar um momento à lembrança de entes queridos. A circulação de pessoas ocorreu durante todo o dia, com um dos períodos de maior movimento concentrado na manhã, quando foi realizada uma celebração religiosa. Cerca de 11 mil pessoas passaram pelo Cemitério Municipal Bom Jardim Izidoro Ribeiro, no bairro Retiro, em Volta Redonda , nesta segunda-feira (2), feriado de Finados. Ao longo do dia, familiares e amigos visitaram o espaço para prestar homenagens, relembrar histórias e manter viva a memória de pessoas queridas.A movimentação reuniu visitantes de diferentes regiões da cidade, que aproveitaram a data para levar flores, fazer orações e dedicar um momento à lembrança de entes queridos. A circulação de pessoas ocorreu durante todo o dia, com um dos períodos de maior movimento concentrado na manhã, quando foi realizada uma celebração religiosa.





A missa foi presidida pelo bispo da Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda, Dom Luiz Henrique da Silva Brito. A celebração reuniu fiéis no cemitério e marcou um dos momentos centrais da programação do Dia de Finados no município. LEIA MAIS: Famílias homenageiam entes queridos no Dia de Finados: 'Gesto de amor' A missa foi presidida pelo bispo da Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda, Dom Luiz Henrique da Silva Brito. A celebração reuniu fiéis no cemitério e marcou um dos momentos centrais da programação do Dia de Finados no município.

Prefeitura realizou manutenção e preparou estrutura para visitantes

Para receber o público, a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP), realizou uma manutenção geral na infraestrutura do Cemitério Municipal Bom Jardim Izidoro Ribeiro.



Os trabalhos incluíram serviços de roçada e capina, caiação, remoção de galhos, entulhos e outros detritos, além de ações de paisagismo. A preparação teve como objetivo melhorar as condições do espaço para a circulação dos visitantes durante o feriado.



Além dos serviços de conservação, a estrutura disponibilizada à população contou com banheiros químicos e distribuição de água ao longo de todo o dia. Os recursos foram organizados para oferecer melhores condições de acolhimento às pessoas que compareceram ao cemitério para as homenagens.



A movimentação também contou com reforço na segurança. De acordo com o prefeito Antonio Francisco Neto, a Guarda Municipal e a Polícia Militar atuaram no local durante o feriado, como parte da estrutura preparada para receber o público.

Prefeito destaca tranquilidade durante a visitação

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou a preparação do espaço e a atuação das equipes municipais e das forças de segurança durante o Dia de Finados. Segundo ele, a organização buscou garantir condições adequadas para que os moradores pudessem prestar suas homenagens.



“Preparamos uma estrutura para receber as milhares de pessoas que passaram pelo cemitério neste Dia de Finados. Também tivemos um reforço extra das forças de segurança, com a atuação da Guarda Municipal e da Polícia Militar. Tudo transcorreu dentro da normalidade, e os visitantes puderam prestar suas homenagens com tranquilidade e respeito”, afirmou.



Com aproximadamente 11 mil visitantes, o Cemitério Municipal Bom Jardim Izidoro Ribeiro concentrou a principal movimentação de pessoas registrada no município durante a data. A manutenção prévia, a disponibilização de serviços de apoio e o reforço na segurança fizeram parte da preparação da Prefeitura para receber as famílias que participaram das homenagens.