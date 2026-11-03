O suspeito e o material apreendido foram levados para a 93ª DPFoto: Divulgação - Secom/PMVR
Durante o cumprimento de mandado de busca na residência do suspeito, os agentes apreenderam uma pistola, dinheiro e materiais utilizados no preparo de drogas para comercialização. A ação faz parte do trabalho das forças de segurança para identificar e responsabilizar os envolvidos nos episódios de violência registrados na cidade desde o dia 25 de outubro.
Relembre o Caso
De acordo com a prefeitura, o prefeito Antonio Francisco Neto acompanha a situação desde as primeiras horas do dia e mantém contato com os comandos do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA) e da Companhia Regional do Batalhão de Ações com Cães (BAC).
Em nota, a administração municipal informou que os confrontos estão relacionados à disputa pelo controle do tráfico de drogas. As autoridades também receberam informações sobre a participação de criminosos vindos da cidade do Rio de Janeiro para reforçar os grupos envolvidos nos conflitos.
A prefeitura acrescentou que, devido às restrições legais do período eleitoral, determinadas operações policiais dependem de autorizações específicas.
A administração municipal afirmou ainda que trabalha em conjunto com as forças de segurança para restabelecer a ordem e preservar a integridade dos moradores da região.
Denúncias podem ser feitas de forma sigilosa
Os contatos informados pelo 28º BPM são:
Disque-Denúncia: 0800 0260 667
WhatsApp: (24) 99222-5484
Segundo a corporação, as denúncias podem ser realizadas de forma sigilosa.
A Polícia Militar orienta que informações relevantes sejam repassadas pelos canais indicados, contribuindo para o trabalho das equipes de segurança. A ocupação da Vila Brasília segue sem previsão de encerramento, com efetivo distribuído em revezamento e apoio de unidades especializadas.
A continuidade da operação tem como foco manter a presença policial na região, prevenir novos episódios de violência e garantir condições de segurança para os moradores das comunidades atendidas.
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