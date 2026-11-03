O suspeito e o material apreendido foram levados para a 93ª DP - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

O suspeito e o material apreendido foram levados para a 93ª DPFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 03/11/2026 18:12

Uma ação conjunta de policiais civis da 93ª DP (Delegacia de Polícia) e da Polícia Militar resultou, nesta terça-feira (3), na prisão de um homem de 37 anos, no bairro Padre Josimo, em Volta Redonda . Segundo a Polícia Civil, o homem é apontado como integrante da facção criminosa Comando Vermelho e suspeito de ter prestado apoio à invasão ao Complexo da Vila Brasília, no dia 25 de outubro.





Durante o cumprimento de mandado de busca na residência do suspeito, os agentes apreenderam uma pistola, dinheiro e materiais utilizados no preparo de drogas para comercialização. A ação faz parte do trabalho das forças de segurança para identificar e responsabilizar os envolvidos nos episódios de violência registrados na cidade desde o dia 25 de outubro. LEIA MAIS: Ocupação no Vila Brasília permanece por tempo indeterminado Durante o cumprimento de mandado de busca na residência do suspeito, os agentes apreenderam uma pistola, dinheiro e materiais utilizados no preparo de drogas para comercialização. A ação faz parte do trabalho das forças de segurança para identificar e responsabilizar os envolvidos nos episódios de violência registrados na cidade desde o dia 25 de outubro.

Não obtivemos contato com a defesa do suspeito.

Relembre o Caso

A Prefeitura de Volta Redonda informou que acompanha os confrontos entre grupos criminosos na região da Vila Brasília, no último dia 25, domingo, e solicitou reforço policial para conter a violência e garantir a segurança dos moradores. Segundo a administração municipal, o pedido foi atendido, e equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) têm chegada prevista à região nas próximas horas.



De acordo com a prefeitura, o prefeito Antonio Francisco Neto acompanha a situação desde as primeiras horas do dia e mantém contato com os comandos do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA) e da Companhia Regional do Batalhão de Ações com Cães (BAC).



Em nota, a administração municipal informou que os confrontos estão relacionados à disputa pelo controle do tráfico de drogas. As autoridades também receberam informações sobre a participação de criminosos vindos da cidade do Rio de Janeiro para reforçar os grupos envolvidos nos conflitos.



A prefeitura acrescentou que, devido às restrições legais do período eleitoral, determinadas operações policiais dependem de autorizações específicas.



A administração municipal afirmou ainda que trabalha em conjunto com as forças de segurança para restabelecer a ordem e preservar a integridade dos moradores da região.

Denúncias podem ser feitas de forma sigilosa

A Polícia Militar também reforçou a importância da colaboração da população no combate à criminalidade. Informações sobre atividades suspeitas ou possíveis ocorrências podem ser encaminhadas aos canais de denúncia disponibilizados pela corporação.



Os contatos informados pelo 28º BPM são:



Disque-Denúncia: 0800 0260 667



WhatsApp: (24) 99222-5484



Segundo a corporação, as denúncias podem ser realizadas de forma sigilosa.



A Polícia Militar orienta que informações relevantes sejam repassadas pelos canais indicados, contribuindo para o trabalho das equipes de segurança. A ocupação da Vila Brasília segue sem previsão de encerramento, com efetivo distribuído em revezamento e apoio de unidades especializadas.



A continuidade da operação tem como foco manter a presença policial na região, prevenir novos episódios de violência e garantir condições de segurança para os moradores das comunidades atendidas.