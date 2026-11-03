28º BPM de Volta Redonda - Foto: Reprodução/Internet

28º BPM de Volta RedondaFoto: Reprodução/Internet

Publicado 03/11/2026 18:18





A unidade, subordinada ao 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), é responsável pelo policiamento da região e atuará na coordenação das ações, que têm como principal objetivo conter o avanço de grupos criminosos e ampliar a segurança da população volta-redondense. A partir desta quarta-feira, dia 04, a Secretaria de Estado de Polícia Militar realiza, pela primeira vez, a Operação Impacto na área de atuação do 28º BPM (Volta Redonda) , no Sul Fluminense. A iniciativa prevê a mobilização de um grande efetivo policial para reforçar o policiamento ostensivo e combater a atuação de grupos criminosos no município.A unidade, subordinada ao 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), é responsável pelo policiamento da região e atuará na coordenação das ações, que têm como principal objetivo conter o avanço de grupos criminosos e ampliar a segurança da população volta-redondense.





Nesta etapa, serão mobilizados 148 policiais militares com o apoio logístico de um veículo blindado, além do suporte aéreo de uma aeronave do Grupamento Aeromóvel (GAM). A mobilização tem como objetivo ampliar o patrulhamento ostensivo e reforçar a presença policial nas principais áreas do município.



O Carro-Comando da Corporação ficará responsável por centralizar a coordenação das ações e será posicionado na Avenida Nova Brasília, no bairro Vila Brasília, em frente ao Colégio Estadual Brasília. O GAM também atuará com uma aeronave em sobrevoo na região.



Além do efetivo do 28º BPM, unidades especiais e especializadas serão mobilizadas para reforçar o policiamento ostensivo e as ações operacionais. Participam da iniciativa policiais de unidades subordinadas ao Comando de Operações Especiais (COE), como o Batalhão de Ações com Cães (BAC) e o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).



A operação também contará com policiais militares de outras unidades subordinadas ao 5º CPA, além do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom), que realizará patrulhamento motorizado nas principais vias de Volta Redonda. LEIA MAIS: Bope apreende fuzil e munições durante operação no Monte Castelo Nesta etapa, serão mobilizados 148 policiais militares com o apoio logístico de um veículo blindado, além do suporte aéreo de uma aeronave do Grupamento Aeromóvel (GAM). A mobilização tem como objetivo ampliar o patrulhamento ostensivo e reforçar a presença policial nas principais áreas do município.O Carro-Comando da Corporação ficará responsável por centralizar a coordenação das ações e será posicionado na Avenida Nova Brasília, no bairro Vila Brasília, em frente ao Colégio Estadual Brasília. O GAM também atuará com uma aeronave em sobrevoo na região.Além do efetivo do 28º BPM, unidades especiais e especializadas serão mobilizadas para reforçar o policiamento ostensivo e as ações operacionais. Participam da iniciativa policiais de unidades subordinadas ao Comando de Operações Especiais (COE), como o Batalhão de Ações com Cães (BAC) e o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).A operação também contará com policiais militares de outras unidades subordinadas ao 5º CPA, além do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom), que realizará patrulhamento motorizado nas principais vias de Volta Redonda.

Operação impacto no combate à criminalidade

A Operação Impacto integra uma estratégia da Secretaria de Estado de Polícia Militar para fortalecer o policiamento ostensivo em diferentes regiões do Estado do Rio de Janeiro. A iniciativa já alcançou municípios como Rio de Janeiro, São Gonçalo, Paraty e Duque de Caxias, ampliando a presença policial e reforçando o enfrentamento à criminalidade. A chegada a Volta Redonda representa a expansão dessa atuação para o interior do estado, reafirmando o compromisso da Corporação com a prevenção de crimes, a preservação da ordem pública e a ampliação da segurança da população fluminense.



A ação estratégica tem como foco o reforço do policiamento ostensivo e o combate a modalidades criminosas como roubos de rua, furtos e roubos de veículos e de cargas, especialmente em regiões com índices elevados de criminalidade. A operação também pode ser desencadeada em áreas que apresentem registros de tentativas de expansão territorial de grupos criminosos.