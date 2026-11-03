28º BPM de Volta RedondaFoto: Reprodução/Internet
A unidade, subordinada ao 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), é responsável pelo policiamento da região e atuará na coordenação das ações, que têm como principal objetivo conter o avanço de grupos criminosos e ampliar a segurança da população volta-redondense.
Nesta etapa, serão mobilizados 148 policiais militares com o apoio logístico de um veículo blindado, além do suporte aéreo de uma aeronave do Grupamento Aeromóvel (GAM). A mobilização tem como objetivo ampliar o patrulhamento ostensivo e reforçar a presença policial nas principais áreas do município.
O Carro-Comando da Corporação ficará responsável por centralizar a coordenação das ações e será posicionado na Avenida Nova Brasília, no bairro Vila Brasília, em frente ao Colégio Estadual Brasília. O GAM também atuará com uma aeronave em sobrevoo na região.
Além do efetivo do 28º BPM, unidades especiais e especializadas serão mobilizadas para reforçar o policiamento ostensivo e as ações operacionais. Participam da iniciativa policiais de unidades subordinadas ao Comando de Operações Especiais (COE), como o Batalhão de Ações com Cães (BAC) e o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).
A operação também contará com policiais militares de outras unidades subordinadas ao 5º CPA, além do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom), que realizará patrulhamento motorizado nas principais vias de Volta Redonda.
Operação impacto no combate à criminalidade
A ação estratégica tem como foco o reforço do policiamento ostensivo e o combate a modalidades criminosas como roubos de rua, furtos e roubos de veículos e de cargas, especialmente em regiões com índices elevados de criminalidade. A operação também pode ser desencadeada em áreas que apresentem registros de tentativas de expansão territorial de grupos criminosos.
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