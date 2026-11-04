Orquestra sob a regência da maestra Sarah HiginoFoto: Arquivo - Secom/PMVR
A programação começa na sexta-feira, dia 6 de novembro, com apresentação de trombones, bombardinos e tubas da classe do professor Leandro Dantas, às 16h30, na sede do Projeto Volta Redonda Cidade da Música Maestro Nicolau Martins de Oliveira, na Avenida Graham Bell, nº 89, na Vila Mury.
No dia 14 de novembro (sábado) tem recital da Banda Marcial da Escola Municipal Wandyr de Carvalho, às 17h, com direção do professor Alberto Richeli; e no dia 18 (quarta-feira), às 19h, tem recital dos alunos de violinos, violas e contrabaixos da professora Reneide Gonçalves Simões; as duas apresentações também ocorrem na sede do VRCM.
No dia 20 de novembro (sexta-feira), está marcado recital da Escola Municipal Jesus Menino, no Belmonte, com violinos, violas e o Coro Infantojuvenil. A apresentação acontece na própria unidade escolar, às 17h30, sob direção da professora Verônica Egídia Netto.
No dia 25, também quarta-feira, haverá três apresentações às 19h. O Coro Infantojuvenil do projeto, sob direção de Renata Patrícia Siqueira e Mariana Pimenta, vai se apresentar na Escola Municipal Bahia, no Minerlâmdia. Recital de violinos e violas com alunos da professora Greice Kelly Barras de Souza, da Escola Municipal Maria José Campos Costa, será na Igreja Metodista do bairro Santo Agostinho. E ainda recital do Coro Infantojuvenil e Banda Marcial, com direção do professor Gabriel Galdino, na Igreja Santa Cruz, bairro Santa Cruz.
Outro municípios receberão as apresentações
E no encerramento do Mês da Música, dia 28, também sábado, a Banda de Concerto de Volta Redonda se apresenta, às 17h, na Igreja de Santo Antônio, em Passa Vinte, município de Minas Gerais, sob regência de Alberto Richeli, Gabriel Galdino e Raquel Galdino.
Segundo a coordenadora-geral do projeto – que atende cerca de 4 mil alunos da rede municipal de ensino –, celebrar o Mês da Música é fundamental para destacar o poder da arte como instrumento de inclusão social, transformação de vidas e formador de cidadãos.
“Música é a arte que nos move. E no contexto do VRCM vai muito além do virtuosismo técnico, ela funciona como base educacional, desenvolvendo coordenação motora, atenção, disciplina e sensibilidade desde os primeiros anos escolares”, falou a maestra Sarah Higino.
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