Secretaria Municipal de Assistência Social - Foto: Divulgação/Smas

Secretaria Municipal de Assistência SocialFoto: Divulgação/Smas

Publicado 04/11/2026 14:42



Em 2023, a Lei Municipal nº 6.158 não só muda a nomenclatura para Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), mas também reconhece sua estrutura, organizada por meio de um sistema descentralizado e participativo, garantindo a continuidade e oferta dos serviços socioassistenciais. A Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) de Volta Redonda foi criada através da Lei nº 2.573 de 30 de outubro de 1990, e é por esse nome que a Assistência Social no município ficou conhecida por mais de três décadas. Com a sua inauguração foi possível a implementação de serviços para públicos prioritários, como: atendimento da pessoa idosa; da mulher; de pessoas com deficiência; crianças e adolescentes; e migrantes.Em 2023, a Lei Municipal nº 6.158 não só muda a nomenclatura para Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), mas também reconhece sua estrutura, organizada por meio de um sistema descentralizado e participativo, garantindo a continuidade e oferta dos serviços socioassistenciais.

Como porta de entrada para acesso à direitos de forma territorializada, Volta Redonda possui 35 Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e três Centros de Convivência, que registram avanços significativos no atendimento à população por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif) e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Programas como a Inclusão Produtiva e o Telecentro têm certificado mais de 3.000 pessoas em cursos e oficinas de formação profissionais anualmente. Além disso, o projeto Assistência Social Jurídica em 2026 atendeu aproximadamente 6.600 pessoas entre janeiro e agosto, oferecendo orientações e encaminhamentos em questões previdenciárias, familiares, civis e trabalhistas.



Para as incidências de violação de direitos, os serviços de média e alta complexidade da Proteção Social Especial são destinados a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e/ou social, cujos direitos tenham sido violados ou ameaçados, por ocorrência de violência física ou psicológica; abuso ou exploração sexual; abandono; rompimento ou fragilização de vínculos; e/ou afastamento do convívio familiar; entre outros.

Serviço de acolhimento à população

Vale a atenção para a ampliação das vagas de acolhimento à população em situação de rua durante o inverno, que passaram de 25 para 41, um aumento de 64%, no ano de 2026. Como forma de atuar no rompimento com ciclos de violência em suas múltiplas manifestações, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) contabilizou mais de 1.000 atendimentos para diversos públicos somente no primeiro semestre do ano.



Outro avanço foi a estruturação da Ouvidoria da Assistência Social (OUVSMAS), novo canal para registro de reclamações, denúncias, sugestões, elogios e solicitações dos usuários, inclusive de forma anônima. Com o espaço físico na sede da Smas, a iniciativa ampliará a participação da população e contribuirá para o aprimoramento dos serviços.

Processo de formação

A Smas também investiu na formação continuada das equipes, com aproximadamente mais de 300 profissionais participando diretamente de percursos, rodas de conversas e treinamentos específicos entre 2025 e 2026. Outras iniciativas incluem o desenvolvimento de um diagnóstico socioterritorial para identificar as necessidades dos bairros e a integração entre Assistência Social e as demais políticas públicas, que iniciou com o lançamento do "Caderno de Orientações Técnicas: Mapeamento no Suas de Volta Redonda" como importante ferramenta para identificar as necessidades da população e qualificar as ofertas. O material em questão servirá de base para os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro e está ganhando notoriedade entre profissionais da área.



Como um firme compromisso do governo municipal com o direito à moradia, a Smas participa ativamente do processo de seleção de famílias e de trabalho social através do Programa Federal “Minha Casa, Minha Vida”. Com a entrega do empreendimento Residencial Therezinha Gonçalves no bairro, no bairro Belmonte, 112 famílias receberam habitações dignas e nos próximos meses mais uma obra será entregue no bairro Morada do Campo, com 192 apartamentos para munícipes em situação de vulnerabilidade.



Para a secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, a Branca, os resultados refletem uma trajetória de crescimento e o compromisso permanente com a população. “São 36 anos de uma história construída por muitas mãos. Ao longo desse período, a Assistência Social cresceu, ampliou sua atuação e passou a oferecer uma rede cada vez mais estruturada para atender às necessidades da população. Os resultados recentes mostram que continuamos avançando, investindo na qualificação dos profissionais, ampliando oportunidades e aprimorando os serviços. Nosso compromisso é fazer com que a Assistência Social esteja cada vez mais próxima das pessoas e da garantia de seus direitos”, destacou.



O prefeito Antônio Francisco Neto ressaltou a importância da continuidade dos investimentos na área. “A Assistência Social tem um papel fundamental no cuidado com as pessoas e no apoio às famílias que mais precisam. Volta Redonda avançou muito nessa área e nosso compromisso é continuar fortalecendo os serviços, valorizando os profissionais e ampliando as oportunidades para a população”, afirmou.

Uma história que começou antes

Embora a Smas tenha sido criada oficialmente em 1990, a organização do atendimento social no município começou em 1968, com a contratação das primeiras assistentes sociais e a criação dos Centros Comunitários nos bairros Santo Agostinho e Vila Brasília.



Em 1989, foi criada a Coordenadoria de Promoção Social. Em 1990, nasceu a Smas, tendo Wanubia de Carvalho como primeira secretária. Em 2023, com a regulamentação do Sistema Único de Assistência Social (Suas) no município, a Secretaria passou a se chamar Smas, consolidando uma nova etapa na organização da política municipal.