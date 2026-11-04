Secretaria Municipal de Assistência SocialFoto: Divulgação/Smas
Em 2023, a Lei Municipal nº 6.158 não só muda a nomenclatura para Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), mas também reconhece sua estrutura, organizada por meio de um sistema descentralizado e participativo, garantindo a continuidade e oferta dos serviços socioassistenciais.
Para as incidências de violação de direitos, os serviços de média e alta complexidade da Proteção Social Especial são destinados a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e/ou social, cujos direitos tenham sido violados ou ameaçados, por ocorrência de violência física ou psicológica; abuso ou exploração sexual; abandono; rompimento ou fragilização de vínculos; e/ou afastamento do convívio familiar; entre outros.
Serviço de acolhimento à população
Outro avanço foi a estruturação da Ouvidoria da Assistência Social (OUVSMAS), novo canal para registro de reclamações, denúncias, sugestões, elogios e solicitações dos usuários, inclusive de forma anônima. Com o espaço físico na sede da Smas, a iniciativa ampliará a participação da população e contribuirá para o aprimoramento dos serviços.
Processo de formação
Como um firme compromisso do governo municipal com o direito à moradia, a Smas participa ativamente do processo de seleção de famílias e de trabalho social através do Programa Federal “Minha Casa, Minha Vida”. Com a entrega do empreendimento Residencial Therezinha Gonçalves no bairro, no bairro Belmonte, 112 famílias receberam habitações dignas e nos próximos meses mais uma obra será entregue no bairro Morada do Campo, com 192 apartamentos para munícipes em situação de vulnerabilidade.
Para a secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, a Branca, os resultados refletem uma trajetória de crescimento e o compromisso permanente com a população. “São 36 anos de uma história construída por muitas mãos. Ao longo desse período, a Assistência Social cresceu, ampliou sua atuação e passou a oferecer uma rede cada vez mais estruturada para atender às necessidades da população. Os resultados recentes mostram que continuamos avançando, investindo na qualificação dos profissionais, ampliando oportunidades e aprimorando os serviços. Nosso compromisso é fazer com que a Assistência Social esteja cada vez mais próxima das pessoas e da garantia de seus direitos”, destacou.
O prefeito Antônio Francisco Neto ressaltou a importância da continuidade dos investimentos na área. “A Assistência Social tem um papel fundamental no cuidado com as pessoas e no apoio às famílias que mais precisam. Volta Redonda avançou muito nessa área e nosso compromisso é continuar fortalecendo os serviços, valorizando os profissionais e ampliando as oportunidades para a população”, afirmou.
Uma história que começou antes
Em 1989, foi criada a Coordenadoria de Promoção Social. Em 1990, nasceu a Smas, tendo Wanubia de Carvalho como primeira secretária. Em 2023, com a regulamentação do Sistema Único de Assistência Social (Suas) no município, a Secretaria passou a se chamar Smas, consolidando uma nova etapa na organização da política municipal.
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