Equipe da Guarda Municipal realizou a recuperação do veículo - Foto: Divulgação/Semop - GMVR

Equipe da Guarda Municipal realizou a recuperação do veículoFoto: Divulgação/Semop - GMVR

Publicado 04/11/2026 14:53

Uma ação rápida e integrada envolvendo a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), o setor de Inteligência da corporação e o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), resultou na recuperação, nesta terça-feira (3), de um carro furtado no estado de São Paulo. A ocorrência teve início por volta das 18h, quando o sistema de leitura de placas veiculares, que funciona por meio das câmeras de monitoramento do Ciosp, identificou a circulação, por vias de Volta Redonda, de um Citroën que tinha registro de furto no último dia 31 de outubro, no município de Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba Paulista.





De posse das coordenadas e das rotas recentes do veículo, guardas municipais iniciaram buscas táticas e conseguiram localizar o carro estacionado na Rua Aurora Figueira Padilha, no bairro Jardim Belvedere.



No local, um homem de 60 anos se apresentou aos agentes como proprietário do automóvel. Questionado sobre a procedência do veículo, ele alegou que havia feito uma troca por meio de um anúncio na plataforma Marketplace, entregando outro carro, um Citroën C3, a um rapaz morador do bairro Roma. O homem afirmou ainda que não sabia que o veículo era furtado. LEIA MAIS: Ação integrada apreende veículo clonado no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda De posse das coordenadas e das rotas recentes do veículo, guardas municipais iniciaram buscas táticas e conseguiram localizar o carro estacionado na Rua Aurora Figueira Padilha, no bairro Jardim Belvedere.No local, um homem de 60 anos se apresentou aos agentes como proprietário do automóvel. Questionado sobre a procedência do veículo, ele alegou que havia feito uma troca por meio de um anúncio na plataforma Marketplace, entregando outro carro, um Citroën C3, a um rapaz morador do bairro Roma. O homem afirmou ainda que não sabia que o veículo era furtado.

Registro da Ocorrência

O homem e o automóvel foram encaminhados à 93ª Delegacia de Polícia, em Volta Redonda. Na unidade, o veículo foi apreendido para os trâmites de perícia e posterior devolução ao legítimo proprietário. O condutor foi ouvido pela autoridade policial, enquadrado pelo crime de receptação e responderá ao processo em liberdade.



O caso levanta um alerta sobre os riscos de negociações feitas por meio de anúncios na internet, em que veículos de origem ilícita podem ser oferecidos como permuta ou venda. A Polícia Civil deverá apurar quem é o rapaz que recebeu o Citroën C3 e se ele tem ligação com o furto ocorrido em Pindamonhangaba.



A recuperação em poucas horas mostra o papel das ferramentas de monitoramento urbano no combate a crimes patrimoniais. Segundo a Guarda Municipal, a integração entre o sistema de leitura de placas, o setor de inteligência e as equipes de rua permite agir com rapidez assim que um veículo com restrição circula pela cidade.



Até a publicação desta reportagem, não foram divulgadas a identidade do homem, o modelo exato do Citroën recuperado nem informações sobre o paradeiro do C3 entregue na troca. Não obtivemos resposta da defesa do suspeito.