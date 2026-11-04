Equipe da Guarda Municipal realizou a recuperação do veículoFoto: Divulgação/Semop - GMVR

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Luan Campos
Uma ação rápida e integrada envolvendo a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), o setor de Inteligência da corporação e o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), resultou na recuperação, nesta terça-feira (3), de um carro furtado no estado de São Paulo. A ocorrência teve início por volta das 18h, quando o sistema de leitura de placas veiculares, que funciona por meio das câmeras de monitoramento do Ciosp, identificou a circulação, por vias de Volta Redonda, de um Citroën que tinha registro de furto no último dia 31 de outubro, no município de Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba Paulista.
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De posse das coordenadas e das rotas recentes do veículo, guardas municipais iniciaram buscas táticas e conseguiram localizar o carro estacionado na Rua Aurora Figueira Padilha, no bairro Jardim Belvedere.

No local, um homem de 60 anos se apresentou aos agentes como proprietário do automóvel. Questionado sobre a procedência do veículo, ele alegou que havia feito uma troca por meio de um anúncio na plataforma Marketplace, entregando outro carro, um Citroën C3, a um rapaz morador do bairro Roma. O homem afirmou ainda que não sabia que o veículo era furtado.

Registro da Ocorrência

O homem e o automóvel foram encaminhados à 93ª Delegacia de Polícia, em Volta Redonda. Na unidade, o veículo foi apreendido para os trâmites de perícia e posterior devolução ao legítimo proprietário. O condutor foi ouvido pela autoridade policial, enquadrado pelo crime de receptação e responderá ao processo em liberdade.

O caso levanta um alerta sobre os riscos de negociações feitas por meio de anúncios na internet, em que veículos de origem ilícita podem ser oferecidos como permuta ou venda. A Polícia Civil deverá apurar quem é o rapaz que recebeu o Citroën C3 e se ele tem ligação com o furto ocorrido em Pindamonhangaba.

A recuperação em poucas horas mostra o papel das ferramentas de monitoramento urbano no combate a crimes patrimoniais. Segundo a Guarda Municipal, a integração entre o sistema de leitura de placas, o setor de inteligência e as equipes de rua permite agir com rapidez assim que um veículo com restrição circula pela cidade.

Até a publicação desta reportagem, não foram divulgadas a identidade do homem, o modelo exato do Citroën recuperado nem informações sobre o paradeiro do C3 entregue na troca. Não obtivemos resposta da defesa do suspeito.