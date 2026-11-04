Equipe da Guarda Municipal realizou a recuperação do veículoFoto: Divulgação/Semop - GMVR
De posse das coordenadas e das rotas recentes do veículo, guardas municipais iniciaram buscas táticas e conseguiram localizar o carro estacionado na Rua Aurora Figueira Padilha, no bairro Jardim Belvedere.
No local, um homem de 60 anos se apresentou aos agentes como proprietário do automóvel. Questionado sobre a procedência do veículo, ele alegou que havia feito uma troca por meio de um anúncio na plataforma Marketplace, entregando outro carro, um Citroën C3, a um rapaz morador do bairro Roma. O homem afirmou ainda que não sabia que o veículo era furtado.
Registro da Ocorrência
O caso levanta um alerta sobre os riscos de negociações feitas por meio de anúncios na internet, em que veículos de origem ilícita podem ser oferecidos como permuta ou venda. A Polícia Civil deverá apurar quem é o rapaz que recebeu o Citroën C3 e se ele tem ligação com o furto ocorrido em Pindamonhangaba.
A recuperação em poucas horas mostra o papel das ferramentas de monitoramento urbano no combate a crimes patrimoniais. Segundo a Guarda Municipal, a integração entre o sistema de leitura de placas, o setor de inteligência e as equipes de rua permite agir com rapidez assim que um veículo com restrição circula pela cidade.
Até a publicação desta reportagem, não foram divulgadas a identidade do homem, o modelo exato do Citroën recuperado nem informações sobre o paradeiro do C3 entregue na troca. Não obtivemos resposta da defesa do suspeito.
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