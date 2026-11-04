Vídeo mostra suposta agressão de agentes do BOPE - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Vídeo mostra suposta agressão de agentes do BOPEFoto: Reprodução/Redes Sociais

Publicado 04/11/2026 18:51





No registro, os policiais aparecem ordenando que jovens encostem na parede para a realização de uma revista. Na sequência, um dos agentes teria agredido um dos abordados e aplicado uma rasteira no rapaz, que aparece caindo no chão. Ao fundo, também é possível ouvir moradores que acompanhavam a abordagem gritando e questionando a conduta dos policiais. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma suposta agressão praticada por policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) contra moradores do bairro Padre Josimo, em Volta Redonda . As imagens teriam sido registradas durante uma operação das forças de segurança realizada na cidade em meio à escalada de violência provocada pela disputa entre facções criminosas.No registro, os policiais aparecem ordenando que jovens encostem na parede para a realização de uma revista. Na sequência, um dos agentes teria agredido um dos abordados e aplicado uma rasteira no rapaz, que aparece caindo no chão. Ao fundo, também é possível ouvir moradores que acompanhavam a abordagem gritando e questionando a conduta dos policiais.





A gravação passou a circular nas redes sociais e levantou questionamentos sobre a atuação dos agentes durante a operação policial. Até o momento, porém, não há informações confirmadas sobre a identidade do jovem que aparece nas imagens ou sobre as circunstâncias que antecederam a abordagem. LEIA MAIS: 'Operação Impacto' prende dois e apreende um adolescente A gravação passou a circular nas redes sociais e levantou questionamentos sobre a atuação dos agentes durante a operação policial. Até o momento, porém, não há informações confirmadas sobre a identidade do jovem que aparece nas imagens ou sobre as circunstâncias que antecederam a abordagem.

Corregedoria vai investigar

Procurada pela reportagem, a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que a corporação tomou conhecimento das imagens e determinou a abertura de uma apuração para esclarecer o ocorrido.



Em nota, a secretaria informou que o comando da Polícia Militar encaminhou o caso à Corregedoria-Geral da Corporação. A investigação está sob responsabilidade da 5ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), que deverá apurar as circunstâncias da ocorrência.



"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, ao tomar conhecimento das imagens relacionadas ao caso, o comando da Corporação determinou à Corregedoria-Geral a apuração dos fatos. O caso está sendo investigado pela 5ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), responsável por esclarecer as circunstâncias da ocorrência", informou a secretaria.



Até a publicação desta reportagem, não haviam sido divulgadas informações sobre a identificação do morador que aparece no vídeo, nem detalhes sobre eventual registro formal de denúncia relacionado à suposta agressão. Também não foram apresentados esclarecimentos sobre possíveis medidas adotadas em relação aos policiais envolvidos.

Operação ocorre após confronto entre facções

A abordagem aconteceu durante uma operação das forças de segurança em Volta Redonda, intensificada após confrontos entre grupos criminosos rivais que disputam territórios na cidade. Os episódios de violência vêm sendo registrados desde o último dia 25 (domingo), aumentando a preocupação de moradores de diferentes regiões do município.



A atuação policial tem como objetivo reforçar o policiamento e combater as ações de grupos criminosos envolvidos na disputa. Nesse cenário, as equipes de segurança vêm realizando operações e abordagens em áreas consideradas estratégicas para o enfrentamento à criminalidade.



O episódio registrado no Padre Josimo, entretanto, agora também será alvo de investigação específica para verificar se houve irregularidade na conduta dos agentes durante a abordagem.



A reportagem segue acompanhando o caso e aguarda novas informações das autoridades responsáveis pela investigação, incluindo eventuais esclarecimentos sobre a identificação do morador e as providências que poderão ser adotadas após a conclusão da apuração.