Representantes de vários órgãos estiveram presenteFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR
Composto por recursos de Inteligência Artificial, a nova ferramenta colaborará com a evolução de procedimentos de rotina da PGM, como a modernização da gestão da Dívida Ativa, com a possibilidade de priorização de demandas por classes de dívidas, estratégia de cobrança direcionada a grandes devedores do município, incremento da cobrança extrajudicial, automatização de rotinas e muito mais, tudo na direção da recuperação dos créditos tributários e do aumento de receitas.
O sistema também possui ferramenta de geração de relatórios e dashboards personalizáveis, permitindo uma visão detalhada do cenário de cobrança da Dívida Ativa e possibilitando a adoção de estratégias de atuação baseadas em fatos e dados, contribuindo para a eficácia e a eficiência da Dívida Ativa municipal.
Além disso, essa tecnologia é considerada de grande utilidade para transformar o formato de atuação da Procuradoria-Geral do Município de Volta Redonda, pois, segundo o órgão, dispõe de instrumentos de automatização de fluxos de trabalho, eliminação de tarefas manuais e repetitivas, melhorando a gestão de demandas judiciais de massa, que atualmente representam um gargalo na atuação diária. Isso proporcionará uma atuação mais organizada, qualificada e com maior probabilidade de êxito nos processos judiciais.
O procurador-geral de Volta Redonda, Dr. Waldiney Alves de Oliveira, explicou como o novo sistema será útil, de forma prática, na evolução do formato de trabalho da PGM em Volta Redonda. “O município de Volta Redonda ainda continuava fazendo todas as suas movimentações com documentos em papel. Com este sistema, a Procuradoria vai verdadeiramente modernizar a sua forma de trabalho e fazer com que haja uma grande melhora na arrecadação da sua Dívida Ativa, porque ele também será usado no controle dos processos das execuções fiscais do município. Assim, damos um passo gigantesco no aprimoramento dos seus trabalhos”, disse o procurador.
O evento contou também com a participação do secretário Municipal do Gabinete de Estratégia Governamental (Gegov), Carlos Macedo, que representou o prefeito Antonio Francisco Neto; do subprocurador-geral de Volta Redonda, Dr. Danilo Martins Fernandes Drilard; da chefe de gabinete da PGM-VR, Márcia Regina Silveira Monteiro; dos procuradores do município, Dra. Yasmin Arbex Ribeiro e Dr. Thiago Vinício Leon; da diretora da Dívida Ativa, Silvia Helena Gracia Machado; do juiz de Direito, Dr. Cláudio Gonçalves Alves; e do sócio-fundador da empresa CorePlan, desenvolvedora do sistema, Karlos Emanuel Freitas.
Também estiveram presentes na cerimônia os subprocuradores dos municípios de Resende, Fábio Candeloro e de Quatis, Leonardo Werneck; além de assessores jurídicos da Procuradoria do município de Piraí e da Procuradoria do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saee-VR).
Benefícios aos contribuintes e servidores da Procuradoria
Segundo o desenvolvedor do sistema, a ferramenta facilitará o acesso dos cidadãos aos serviços ofertados pela Procuradoria por meio da implantação do Portal do Cidadão Contribuinte, no qual os munícipes poderão acessar extratos de seus débitos, emitir boletos de parcelamentos, visualizar débitos inscritos em Dívida Ativa e aderir a parcelamentos, sem a necessidade de enfrentar filas e de forma simples, por meio de seus computadores ou smartphones, proporcionando economia de tempo ao cidadão e aumento de receitas, tão necessárias para a implementação de políticas públicas para a população.
“O escopo desta ferramenta vai desde os créditos tributados até os não tributados inscritos em Dívida Ativa, onde o sistema vai permitir ao contribuinte acompanhar esses créditos e ter acesso a parcelamentos, negociações e todas as informações com o município. Esta tecnologia também vai ajudar a Procuradoria, fazendo toda a gestão de processos e trazendo mais agilidade, integrando-a a todos os tribunais com os quais se relaciona, trazendo mais celeridade processual, transparência e maior produtividade”, disse o sócio-proprietário da CorePlan.
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