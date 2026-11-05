Cinco suspeitos já foram presos durante a operaçãoFoto: Divulgação
Três suspeitos foram presos no Jardim Belmonte, onde os policiais também apreenderam drogas e uma pistola. Na Vila Americana, outro homem foi detido com entorpecentes. A quinta prisão aconteceu na noite desta quarta-feira, no bairro Água Limpa, também com apreensão de drogas e uma pistola.
Durante as ações, os policiais também apreenderam carregador, munições, dois rádios transmissores com bases e um telefone celular. As ocorrências foram encaminhadas à 93ª Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.
Operação em duas frentes
A operação reúne equipes do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do Batalhão de Ações com Cães (BAC), do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom), do Grupamento Aeromóvel (GAM) e da Polícia Civil.
Reforço na Vila Brasília
Um carro-comando equipado com câmeras e drones foi instalado na Avenida Nova Brasília, em frente ao Colégio Estadual Brasília. A estrutura amplia o monitoramento da região e oferece suporte às equipes que atuam no território.
A ocupação policial no complexo permanece em andamento, enquanto as forças de segurança realizam ações simultâneas em outras regiões da cidade.
De acordo com a Polícia Militar, a ocupação não tem prazo definido para terminar. A permanência das equipes na região busca ampliar a prevenção de delitos, fortalecer a presença policial e proteger a população diante dos episódios de violência registrados nos últimos dias.
A operação mobiliza mais de 40 policiais militares, distribuídos em sistema de revezamento para manter a atuação das equipes no território. A estrutura também conta com o apoio de unidades especializadas, incluindo o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e o Batalhão de Ações com Cães (BAC).
Além do efetivo policial, veículos blindados são utilizados para reforçar o patrulhamento na região. A estratégia prevê a manutenção de equipes em pontos considerados estratégicos, com presença ostensiva para prevenir novas ocorrências e ampliar a sensação de segurança entre os moradores.
A ocupação integra as ações de segurança realizadas em Volta Redonda após os episódios de violência associados à atuação de grupos criminosos na região da Vila Brasília. Segundo o batalhão, a continuidade do policiamento busca impedir a retomada de atividades criminosas e preservar a ordem pública.
Como denunciar
* 190 – Polícia Militar;
* 0800 0260 667 – Disque-Denúncia;
* (24) 99222-5484 – WhatsApp Denúncia.
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