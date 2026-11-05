Cinco suspeitos já foram presos durante a operação - Foto: Divulgação

Cinco suspeitos já foram presos durante a operaçãoFoto: Divulgação

Publicado 05/11/2026 14:10

'Operação Impacto' , iniciada nesta quarta-feira (4) em Volta Redonda, já contabiliza cinco prisões de suspeitos de ligação com a facção criminosa Comando Vermelho (CV), além da apreensão de duas pistolas e drogas em diferentes bairros da cidade.





Três suspeitos foram presos no Jardim Belmonte, onde os policiais também apreenderam drogas e uma pistola. Na Vila Americana, outro homem foi detido com entorpecentes. A quinta prisão aconteceu na noite desta quarta-feira, no bairro Água Limpa, também com apreensão de drogas e uma pistola.



Durante as ações, os policiais também apreenderam carregador, munições, dois rádios transmissores com bases e um telefone celular. As ocorrências foram encaminhadas à 93ª Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis. LEIA MAIS: 'Operação Impacto' prende dois e apreende um adolescente Três suspeitos foram presos no Jardim Belmonte, onde os policiais também apreenderam drogas e uma pistola. Na Vila Americana, outro homem foi detido com entorpecentes. A quinta prisão aconteceu na noite desta quarta-feira, no bairro Água Limpa, também com apreensão de drogas e uma pistola.Durante as ações, os policiais também apreenderam carregador, munições, dois rádios transmissores com bases e um telefone celular. As ocorrências foram encaminhadas à 93ª Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

Operação em duas frentes

Com a mobilização de cerca de 148 policiais militares, a Operação Impacto atua em duas frentes: reforçar a ocupação policial no Complexo Vila Brasília, iniciada após os confrontos entre facções criminosas no dia 25 de outubro, e combater a atuação do Comando Vermelho em outros bairros de Volta Redonda.



A operação reúne equipes do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do Batalhão de Ações com Cães (BAC), do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom), do Grupamento Aeromóvel (GAM) e da Polícia Civil.

Reforço na Vila Brasília

No Complexo Vila Brasília, as forças de segurança ampliaram a presença policial, com apoio de veículos blindados, helicóptero do GAM e equipes especializadas.



Um carro-comando equipado com câmeras e drones foi instalado na Avenida Nova Brasília, em frente ao Colégio Estadual Brasília. A estrutura amplia o monitoramento da região e oferece suporte às equipes que atuam no território.



A ocupação policial no complexo permanece em andamento, enquanto as forças de segurança realizam ações simultâneas em outras regiões da cidade.

Ocupação permanece por tempo indeterminado

O 28º Batalhão de Polícia Militar (28º BPM) divulgou, no último dia 27 (terça-feira) o reforço do policiamento no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda, no Sul Fluminense. A medida faz parte de uma operação de ocupação territorial por tempo indeterminado, com o objetivo de preservar a segurança dos moradores, garantir a ordem pública e impedir a atuação de organizações criminosas.



De acordo com a Polícia Militar, a ocupação não tem prazo definido para terminar. A permanência das equipes na região busca ampliar a prevenção de delitos, fortalecer a presença policial e proteger a população diante dos episódios de violência registrados nos últimos dias.



A operação mobiliza mais de 40 policiais militares, distribuídos em sistema de revezamento para manter a atuação das equipes no território. A estrutura também conta com o apoio de unidades especializadas, incluindo o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e o Batalhão de Ações com Cães (BAC).



Além do efetivo policial, veículos blindados são utilizados para reforçar o patrulhamento na região. A estratégia prevê a manutenção de equipes em pontos considerados estratégicos, com presença ostensiva para prevenir novas ocorrências e ampliar a sensação de segurança entre os moradores.



A ocupação integra as ações de segurança realizadas em Volta Redonda após os episódios de violência associados à atuação de grupos criminosos na região da Vila Brasília. Segundo o batalhão, a continuidade do policiamento busca impedir a retomada de atividades criminosas e preservar a ordem pública.

Como denunciar

A população pode colaborar com as forças de segurança fornecendo informações sobre a localização de criminosos, pontos de venda de drogas e esconderijos de armas. As denúncias podem ser feitas pelos seguintes canais:



* 190 – Polícia Militar;

* 0800 0260 667 – Disque-Denúncia;

* (24) 99222-5484 – WhatsApp Denúncia.