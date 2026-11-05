Memorial terá programação especial em novembroFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
A programação será aberta no dia 9, a partir das 19h, com dois eventos. O primeiro é um painel com o tema “A importância da Cultura Negra para a Região”, ligado à exposição permanente “Traços de Resistência”, em cartaz no memorial. Em seguida, haverá a apresentação do grupo Jongo Di Volta.
No dia 10, o Memorial Zumbi sediará o “Tour Afro-pedagógico especial com a Roda de Rima”, uma experiência de aprendizado, cultura e valorização da história e da identidade negra. Os interessados em participar devem fazer o agendamento pelo telefone (24) 3512-9860 ou pelo e-mail memorialzumbi.culturavr@gmail.com. Alguns dias depois, no dia 14, às 10h, o espaço receberá o “Tour Afro-pedagógico especial com Cine Debate”.
Programação
A coordenadora do Memorial Zumbi dos Palmares, Renata Ferreira, falou sobre a satisfação em realizar as comemorações e convidou a população a participar dos eventos. “Celebrar o Mês da Consciência Negra é muito especial para nós aqui do Memorial Zumbi. Representa dar ainda mais luz à nossa ancestralidade e valorizar pessoas que ajudam a manter viva a cultura negra na nossa cidade. Serão eventos especiais, a nossa casa estará de portas abertas, e convido a todos para vir aqui prestigiar e aprender um pouco mais sobre os temas que serão discutidos”, afirmou.
Em resumo, a agenda tem painel e apresentação de jongo no dia 9, tour com roda de rima no dia 10, tour com cine debate no dia 14, shows de samba e charme no dia 19 e sessão solene no dia 20. A Prefeitura não informou, até a publicação desta reportagem, o endereço completo do memorial, se a entrada é gratuita nem os nomes dos participantes do painel.
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