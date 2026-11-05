Memorial terá programação especial em novembro - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Memorial terá programação especial em novembroFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 05/11/2026 14:23





A programação será aberta no dia 9, a partir das 19h, com dois eventos. O primeiro é um painel com o tema “A importância da Cultura Negra para a Região”, ligado à exposição permanente “Traços de Resistência”, em cartaz no memorial. Em seguida, haverá a apresentação do grupo Jongo Di Volta. A Prefeitura de Volta Redonda , por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), realizará no Memorial Zumbi dos Palmares, no bairro Vila Santa Cecília, uma programação de eventos especiais em comemoração ao Mês da Consciência Negra. O espaço cultural, referência e símbolo da resistência da cultura negra em Volta Redonda, será palco de ações voltadas à cultura, à arte, à história e à educação, com temas conduzidos por personalidades negras.A programação será aberta no dia 9, a partir das 19h, com dois eventos. O primeiro é um painel com o tema “A importância da Cultura Negra para a Região”, ligado à exposição permanente “Traços de Resistência”, em cartaz no memorial. Em seguida, haverá a apresentação do grupo Jongo Di Volta.





No dia 10, o Memorial Zumbi sediará o “Tour Afro-pedagógico especial com a Roda de Rima”, uma experiência de aprendizado, cultura e valorização da história e da identidade negra. Os interessados em participar devem fazer o agendamento pelo telefone (24) 3512-9860 ou pelo e-mail memorialzumbi.culturavr@gmail.com. Alguns dias depois, no dia 14, às 10h, o espaço receberá o “Tour Afro-pedagógico especial com Cine Debate”. LEIA MAIS: Memorial Zumbi dos Palmares sedia evento sobre gênero, raça e desafios No dia 10, o Memorial Zumbi sediará o “Tour Afro-pedagógico especial com a Roda de Rima”, uma experiência de aprendizado, cultura e valorização da história e da identidade negra. Os interessados em participar devem fazer o agendamento pelo telefone (24) 3512-9860 ou pelo e-mail memorialzumbi.culturavr@gmail.com. Alguns dias depois, no dia 14, às 10h, o espaço receberá o “Tour Afro-pedagógico especial com Cine Debate”.

Programação

A programação também terá música. No dia 19, a partir das 17h, os sambistas do tradicional Grupo Realce e a banda Charme Hits se apresentarão no Memorial. As comemorações serão encerradas no dia 20, a partir das 10h, com uma sessão solene que contará com a presença da Banda Municipal de Volta Redonda.



A coordenadora do Memorial Zumbi dos Palmares, Renata Ferreira, falou sobre a satisfação em realizar as comemorações e convidou a população a participar dos eventos. “Celebrar o Mês da Consciência Negra é muito especial para nós aqui do Memorial Zumbi. Representa dar ainda mais luz à nossa ancestralidade e valorizar pessoas que ajudam a manter viva a cultura negra na nossa cidade. Serão eventos especiais, a nossa casa estará de portas abertas, e convido a todos para vir aqui prestigiar e aprender um pouco mais sobre os temas que serão discutidos”, afirmou.



Em resumo, a agenda tem painel e apresentação de jongo no dia 9, tour com roda de rima no dia 10, tour com cine debate no dia 14, shows de samba e charme no dia 19 e sessão solene no dia 20. A Prefeitura não informou, até a publicação desta reportagem, o endereço completo do memorial, se a entrada é gratuita nem os nomes dos participantes do painel.