O evento aconteceu na Câmara Municipal de Volta RedondaFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR
O projeto oferece preparação gratuita para o Enem, com o objetivo de ampliar as oportunidades de acesso às universidades públicas e privadas, especialmente para estudantes e egressos da rede pública de ensino.
A iniciativa da Sejuv é realizada em parceria com as secretarias municipais de Educação (SME), Ordem Pública (Semop), Assistência Social (Smas), a Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre), o Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) e a Universidade Federal Fluminense (UFF).
Ao longo de sete meses de atividades, os participantes tiveram aulas de Matemática, Física, Química, Biologia, Língua Portuguesa, Redação, Geografia e História. As aulas foram ministradas no Colégio Professora Delce Horta Delgado, de segunda a quinta-feira, no período noturno.
Além da preparação pedagógica, o Passaporte Universitário ofereceu suporte para contribuir com a permanência dos estudantes no curso, incluindo auxílio-transporte, lanche, acompanhamento pedagógico, material escolar e segurança na entrada da unidade de ensino. Os participantes também tiveram acesso a visitas a universidades e atividades culturais durante o curso.
Cerimônia de encerramento
Durante o evento, também foi realizada uma homenagem aos professores que contribuíram para o desenvolvimento do projeto, por reconhecimento do trabalho e da dedicação dos profissionais ao longo dos sete meses de preparação.
Como forma de apoio aos estudantes que vão fazer o Enem, os 70 alunos receberam kits contendo alimentos, água e caneta, itens para auxiliar na preparação e no dia da prova. Ao final da solenidade, todos participantes foram recepcionados em um coffee break, encerrando o encontro com momento de confraternização.
Aluna do Colégio Estadual Piauí Brasil – França, no bairro Ponte Alta, Maria Luiza agradeceu pela oportunidade. “Participar do Passaporte Universitário foi muito importante para meu desenvolvimento como estudante. Os professores pegaram as matérias, aprimoraram o meu conhecimento e, mais que isso, me ensinaram a confiar em mim mesma. Com certeza, o pré-Enem da Sejuv vai fazer a diferença na hora da prova.”
O secretário municipal da Juventude, Munir Filho, destacou a importância de iniciativas que ampliam as oportunidades educacionais para os jovens. “Investir na educação da juventude é investir no futuro da nossa cidade. O Passaporte Universitário oferece aos jovens a oportunidade de se prepararem para o Enem com acompanhamento, estrutura e suporte, contribuindo para que tenham mais condições de disputar uma vaga no ensino superior. Nosso objetivo é ampliar oportunidades e incentivar cada vez mais jovens a construírem seus projetos de vida por meio da educação”, afirmou.
A coordenadora pedagógica do projeto, Ana Lucia, ressaltou o trabalho desenvolvido durante o curso e a dedicação dos participantes. “Nosso trabalho vai além da preparação para o Enem. Buscamos oferecer um ambiente de aprendizagem acolhedor, com professores qualificados, acompanhamento pedagógico e recursos que ajudem os alunos a manter a rotina de estudos. A cerimônia representa o encerramento de uma etapa importante e o reconhecimento do esforço de cada participante nessa caminhada”, destacou.
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