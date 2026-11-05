O evento aconteceu na Câmara Municipal de Volta Redonda - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

O evento aconteceu na Câmara Municipal de Volta RedondaFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 05/11/2026 14:29





O projeto oferece preparação gratuita para o Enem, com o objetivo de ampliar as oportunidades de acesso às universidades públicas e privadas, especialmente para estudantes e egressos da rede pública de ensino. A Prefeitura de Volta Redonda , por meio da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), promoveu na noite dessa quarta-feira, dia 4, a cerimônia de encerramento do Passaporte Universitário – curso pré-Enem (Exame Nacional do Ensino Médio. O evento aconteceu na Câmara Municipal de Volta Redonda e reuniu mais de 120 pessoas, entre alunos, familiares, professores, autoridades e convidados, celebrando a conclusão de mais uma etapa na preparação de 70 jovens para o ingresso no ensino superior.O projeto oferece preparação gratuita para o Enem, com o objetivo de ampliar as oportunidades de acesso às universidades públicas e privadas, especialmente para estudantes e egressos da rede pública de ensino.





A iniciativa da Sejuv é realizada em parceria com as secretarias municipais de Educação (SME), Ordem Pública (Semop), Assistência Social (Smas), a Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre), o Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) e a Universidade Federal Fluminense (UFF).



Ao longo de sete meses de atividades, os participantes tiveram aulas de Matemática, Física, Química, Biologia, Língua Portuguesa, Redação, Geografia e História. As aulas foram ministradas no Colégio Professora Delce Horta Delgado, de segunda a quinta-feira, no período noturno.



Além da preparação pedagógica, o Passaporte Universitário ofereceu suporte para contribuir com a permanência dos estudantes no curso, incluindo auxílio-transporte, lanche, acompanhamento pedagógico, material escolar e segurança na entrada da unidade de ensino. Os participantes também tiveram acesso a visitas a universidades e atividades culturais durante o curso. LEIA MAIS: Secretaria da Juventude de Volta Redonda leva estudantes do Passaporte Universitário a Petrópolis A iniciativa da Sejuv é realizada em parceria com as secretarias municipais de Educação (SME), Ordem Pública (Semop), Assistência Social (Smas), a Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre), o Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) e a Universidade Federal Fluminense (UFF).Ao longo de sete meses de atividades, os participantes tiveram aulas de Matemática, Física, Química, Biologia, Língua Portuguesa, Redação, Geografia e História. As aulas foram ministradas no Colégio Professora Delce Horta Delgado, de segunda a quinta-feira, no período noturno.Além da preparação pedagógica, o Passaporte Universitário ofereceu suporte para contribuir com a permanência dos estudantes no curso, incluindo auxílio-transporte, lanche, acompanhamento pedagógico, material escolar e segurança na entrada da unidade de ensino. Os participantes também tiveram acesso a visitas a universidades e atividades culturais durante o curso.

Cerimônia de encerramento

A cerimônia de encerramento contou com uma palestra ministrada pelo professor Edson dos Santos Ribeiro, mestre em Educação e Saúde, com o tema “Os impactos do estudo na vida de uma pessoa”, destacando a importância da educação para o desenvolvimento pessoal e profissional para a construção de novas oportunidades.



Durante o evento, também foi realizada uma homenagem aos professores que contribuíram para o desenvolvimento do projeto, por reconhecimento do trabalho e da dedicação dos profissionais ao longo dos sete meses de preparação.



Como forma de apoio aos estudantes que vão fazer o Enem, os 70 alunos receberam kits contendo alimentos, água e caneta, itens para auxiliar na preparação e no dia da prova. Ao final da solenidade, todos participantes foram recepcionados em um coffee break, encerrando o encontro com momento de confraternização.



Aluna do Colégio Estadual Piauí Brasil – França, no bairro Ponte Alta, Maria Luiza agradeceu pela oportunidade. “Participar do Passaporte Universitário foi muito importante para meu desenvolvimento como estudante. Os professores pegaram as matérias, aprimoraram o meu conhecimento e, mais que isso, me ensinaram a confiar em mim mesma. Com certeza, o pré-Enem da Sejuv vai fazer a diferença na hora da prova.”



O secretário municipal da Juventude, Munir Filho, destacou a importância de iniciativas que ampliam as oportunidades educacionais para os jovens. “Investir na educação da juventude é investir no futuro da nossa cidade. O Passaporte Universitário oferece aos jovens a oportunidade de se prepararem para o Enem com acompanhamento, estrutura e suporte, contribuindo para que tenham mais condições de disputar uma vaga no ensino superior. Nosso objetivo é ampliar oportunidades e incentivar cada vez mais jovens a construírem seus projetos de vida por meio da educação”, afirmou.



A coordenadora pedagógica do projeto, Ana Lucia, ressaltou o trabalho desenvolvido durante o curso e a dedicação dos participantes. “Nosso trabalho vai além da preparação para o Enem. Buscamos oferecer um ambiente de aprendizagem acolhedor, com professores qualificados, acompanhamento pedagógico e recursos que ajudem os alunos a manter a rotina de estudos. A cerimônia representa o encerramento de uma etapa importante e o reconhecimento do esforço de cada participante nessa caminhada”, destacou.