Academia da Vida comemora Dia da CulturaFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
Durante a ação, os participantes visitaram alguns setores do Estádio da Cidadania, promovendo apresentações sempre embaladas por muita música e animação.
Maria Helena Tavares, de 84 anos, participa há mais de 20 anos das atividades da Academia da Vida, um programa pelo qual se declarou apaixonada e no qual se sente “em casa”.
“Eu amo a Emília, interpreto ela há muitos anos e nós daqui somos convidados para apresentações em escolas e outros lugares. A Academia da Vida é a minha segunda casa, já estou aqui há 22 anos. São feitos trabalhos para não termos diversos problemas e sou apaixonada pela Academia, e sinto que nos tratam como rainhas. Aqui somos uma família e um ajuda o outro quando é necessário, e é tudo muito legal”, disse a participante.
Tal sentimento pela Academia é compartilhado por Lucia Bitencourt, de 67 anos, que há três anos integra o programa. Ela estava vestida com uma fantasia de dançarina de jongo, que é um dos expoentes da cultura afro na região Sul Fluminense.
“A Academia da Vida representa muito, fazemos amizades, tem o teatro e aprendemos bastante coisas, e eu gosto muito daqui. Há 13 anos que sou jongueira, integro os grupos "Jongo Di Volta" e "Jongo de Arrozal", e nos apresentamos em diversos lugares. Vejo que é muito legal, que assim podemos representar os negros do Brasil”, contou a participante.
A Academia da Vida
Essa é uma iniciativa pioneira no Brasil. A unidade tem como proposta pedagógica reforçar a linha de cuidado, atenção e promoção do envelhecimento saudável, com ações específicas voltadas à valorização da pessoa idosa.
O prefeito Antonio Francisco Neto comemorou o crescimento da Academia da Vida e afirmou que ele é fruto da confiança e da boa adesão da população da Melhor Idade de Volta Redonda. “É uma grande felicidade que sinto ao notar o crescimento da Academia da Vida e também a adesão cada vez maior da nossa Melhor Idade a este programa, que idealizamos com muito carinho. Hoje eles celebraram o Dia Nacional da Cultura, mas todos os dias estas pessoas dão um show de simpatia e amor à vida, se dispondo a aprender coisas novas e desfrutar de bons momentos de socialização e lazer”, afirmou Neto.
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