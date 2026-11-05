Academia da Vida comemora Dia da Cultura - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Academia da Vida comemora Dia da CulturaFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 05/11/2026 18:59





Durante a ação, os participantes visitaram alguns setores do Estádio da Cidadania, promovendo apresentações sempre embaladas por muita música e animação. Um grupo formado por 30 alunos da Academia da Vida, que conta com atividades realizadas no Estádio da Cidadania, no bairro Jardim Paraíba, em Volta Redonda , celebrou com muita alegria o Dia Nacional da Cultura, comemorado nesta quinta-feira (5). Os idosos, com idades entre 60 e 90 anos, deram um show de simpatia e animação e celebraram esta data tão importante para a cultura nacional vestindo fantasias e interpretando personagens da cultura, do folclore e que fazem parte da história e do cotidiano brasileiro.Durante a ação, os participantes visitaram alguns setores do Estádio da Cidadania, promovendo apresentações sempre embaladas por muita música e animação.





Maria Helena Tavares, de 84 anos, participa há mais de 20 anos das atividades da Academia da Vida, um programa pelo qual se declarou apaixonada e no qual se sente “em casa”.



“Eu amo a Emília, interpreto ela há muitos anos e nós daqui somos convidados para apresentações em escolas e outros lugares. A Academia da Vida é a minha segunda casa, já estou aqui há 22 anos. São feitos trabalhos para não termos diversos problemas e sou apaixonada pela Academia, e sinto que nos tratam como rainhas. Aqui somos uma família e um ajuda o outro quando é necessário, e é tudo muito legal”, disse a participante.



Tal sentimento pela Academia é compartilhado por Lucia Bitencourt, de 67 anos, que há três anos integra o programa. Ela estava vestida com uma fantasia de dançarina de jongo, que é um dos expoentes da cultura afro na região Sul Fluminense.



“A Academia da Vida representa muito, fazemos amizades, tem o teatro e aprendemos bastante coisas, e eu gosto muito daqui. Há 13 anos que sou jongueira, integro os grupos "Jongo Di Volta" e "Jongo de Arrozal", e nos apresentamos em diversos lugares. Vejo que é muito legal, que assim podemos representar os negros do Brasil”, contou a participante. LEIA MAIS: Biblioteca Municipal Raul de Leoni completa 71 anos com atividades culturais, educativas e de lazer em Volta Redonda Maria Helena Tavares, de 84 anos, participa há mais de 20 anos das atividades da Academia da Vida, um programa pelo qual se declarou apaixonada e no qual se sente “em casa”.“Eu amo a Emília, interpreto ela há muitos anos e nós daqui somos convidados para apresentações em escolas e outros lugares. A Academia da Vida é a minha segunda casa, já estou aqui há 22 anos. São feitos trabalhos para não termos diversos problemas e sou apaixonada pela Academia, e sinto que nos tratam como rainhas. Aqui somos uma família e um ajuda o outro quando é necessário, e é tudo muito legal”, disse a participante.Tal sentimento pela Academia é compartilhado por Lucia Bitencourt, de 67 anos, que há três anos integra o programa. Ela estava vestida com uma fantasia de dançarina de jongo, que é um dos expoentes da cultura afro na região Sul Fluminense.“A Academia da Vida representa muito, fazemos amizades, tem o teatro e aprendemos bastante coisas, e eu gosto muito daqui. Há 13 anos que sou jongueira, integro os grupos "Jongo Di Volta" e "Jongo de Arrozal", e nos apresentamos em diversos lugares. Vejo que é muito legal, que assim podemos representar os negros do Brasil”, contou a participante.

A Academia da Vida

A Academia da Vida Oscar Cardoso é uma unidade escolar da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre), criada em 2004, no segundo mandato do prefeito Antonio Francisco Neto. Atualmente, atende cerca de 320 alunos, beneficiando pessoas da Melhor Idade com 60 anos ou mais, oferecendo cursos de atualização e extensão.



Essa é uma iniciativa pioneira no Brasil. A unidade tem como proposta pedagógica reforçar a linha de cuidado, atenção e promoção do envelhecimento saudável, com ações específicas voltadas à valorização da pessoa idosa.



O prefeito Antonio Francisco Neto comemorou o crescimento da Academia da Vida e afirmou que ele é fruto da confiança e da boa adesão da população da Melhor Idade de Volta Redonda. “É uma grande felicidade que sinto ao notar o crescimento da Academia da Vida e também a adesão cada vez maior da nossa Melhor Idade a este programa, que idealizamos com muito carinho. Hoje eles celebraram o Dia Nacional da Cultura, mas todos os dias estas pessoas dão um show de simpatia e amor à vida, se dispondo a aprender coisas novas e desfrutar de bons momentos de socialização e lazer”, afirmou Neto.