Armas, drogas e munições foram apreendidas durante as operações - Foto: DIvulgação

Armas, drogas e munições foram apreendidas durante as operaçõesFoto: DIvulgação

Publicado 06/11/2026 09:21





As prisões ocorreram em três operações distintas. Na quarta-feira (4), cinco suspeitos foram detidos pela Polícia Militar durante a 'Operação Impacto'. No dia seguinte, a Polícia Civil, por meio da 93ª Delegacia de Polícia (DP), realizou outras cinco prisões na 'Operação Ruptura'. Já na madrugada desta sexta-feira, mais dois homens foram presos por policiais militares no bairro Siderlândia. As forças de segurança prenderam 12 pessoas em Volta Redonda entre quarta-feira (4) e a madrugada desta sexta-feira (6), durante uma sequência de operações de combate à criminalidade no município. As ações foram realizadas pelas polícias Militar e Civil em diferentes bairros e fazem parte do reforço no policiamento após os confrontos entre facções criminosas iniciados no Complexo da Vila Brasília, em 25 de outubro.As prisões ocorreram em três operações distintas. Na quarta-feira (4), cinco suspeitos foram detidos pela Polícia Militar durante a 'Operação Impacto'. No dia seguinte, a Polícia Civil, por meio da 93ª Delegacia de Polícia (DP), realizou outras cinco prisões na 'Operação Ruptura'. Já na madrugada desta sexta-feira, mais dois homens foram presos por policiais militares no bairro Siderlândia.





Além das prisões, as ações resultaram na apreensão de entorpecentes, armas e outros materiais relacionados às investigações. As operações contam com o reforço de unidades especializadas da Polícia Militar, mobilizadas para ampliar a presença das forças de segurança em regiões consideradas estratégicas. LEIA MAIS: 'Operação Impacto' prende dois e apreende um adolescente Além das prisões, as ações resultaram na apreensão de entorpecentes, armas e outros materiais relacionados às investigações. As operações contam com o reforço de unidades especializadas da Polícia Militar, mobilizadas para ampliar a presença das forças de segurança em regiões consideradas estratégicas.

Operação Impacto teve cinco presos em três bairros

A primeira ação ocorreu na quarta-feira (4), quando equipes da Polícia Militar realizaram diligências em diferentes pontos de Volta Redonda por meio da 'Operação Impacto'. Ao todo, cinco suspeitos de ligação com o Comando Vermelho foram presos.



As ocorrências foram registradas nos bairros Jardim Belmonte, onde aconteceram três prisões, Vila Americana e Água Limpa, com uma prisão em cada localidade.



Durante as ações, os policiais também apreenderam drogas e duas pistolas. A operação integra o conjunto de medidas adotadas pelas forças de segurança para combater a atuação de grupos criminosos e reduzir os episódios de violência registrados no município.

Polícia Civil prende cinco durante Operação Ruptura

Na quinta-feira (5), foi a vez da Polícia Civil realizar uma nova ofensiva. Agentes da 93ª DP deflagraram a Operação Ruptura, direcionada a integrantes de organizações criminosas investigados por envolvimento com o tráfico de drogas e associação para o tráfico.



A ação terminou com cinco pessoas presas. Durante as diligências, os policiais apreenderam mais de 20 quilos de entorpecentes.



A operação faz parte das investigações conduzidas pela unidade policial para identificar e responsabilizar pessoas envolvidas com atividades criminosas em Volta Redonda, especialmente no contexto da disputa territorial entre facções que provocou uma sequência de confrontos armados na cidade.

Dois homens são presos após denúncia de homens armados

A terceira ocorrência foi registrada na madrugada desta sexta-feira (6), no bairro Siderlândia. Policiais militares do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) prenderam dois homens, ambos de 25 anos, durante uma ação que contou com equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT), do setor de inteligência e apoio do Grupamento Aeromóvel (GAM).



Segundo a Polícia Militar, os agentes foram até a Rua São João de Meriti para verificar uma denúncia sobre a presença de homens armados. Ao chegarem ao endereço, os policiais teriam sido recebidos a tiros por criminosos que estavam em um veículo. Houve reação por parte das equipes, e os ocupantes do automóvel fugiram.



Após buscas na região, os policiais localizaram e prenderam dois suspeitos. Com eles, foram apreendidos aproximadamente 500 gramas de maconha, 197 gramas de cocaína, 990 mililitros de loló, nove unidades de lança-perfume, R$ 313 em dinheiro e três aparelhos celulares.



Os dois homens foram encaminhados à 93ª DP, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles permaneceram à disposição da Justiça. Não obtivemos contato com as defesas de nenhum dos suspeitos presos.

Reforço policial continua na cidade

Com as três ações realizadas em um intervalo de aproximadamente 48 horas, o balanço chegou a 12 prisões em Volta Redonda. O município continua recebendo reforços enviados pelo Governo do Estado, incluindo equipes de unidades especializadas da Polícia Militar.



A intensificação do policiamento ocorre após a escalada de violência provocada pelos confrontos entre grupos criminosos rivais, que tiveram início com a tentativa de invasão do Complexo da Vila Brasília, no fim de outubro. Desde então, diferentes regiões da cidade passaram a receber operações e ações de patrulhamento.



A Prefeitura de Volta Redonda informou que segue oferecendo apoio às forças de segurança e defende a continuidade das operações, além da permanência dos reforços policiais até que a tranquilidade seja restabelecida no município.