28º BPM de Volta Redonda - Foto: Reprodução/Internet

28º BPM de Volta RedondaFoto: Reprodução/Internet

Publicado 06/11/2026 14:49





A reunião ocorreu na sede do Ministério Público e contou também com a participação da Secretaria Municipal de Ordem Pública e da Guarda Municipal. Um dos principais pontos discutidos foi a circulação de informações nas redes sociais sobre a situação da segurança pública na cidade. Segundo as autoridades, parte das mensagens compartilhadas, incluindo alertas sobre supostos toques de recolher, não tem fundamento. Representantes do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), das polícias Civil e Militar e de órgãos municipais de segurança se reuniram nesta quinta-feira (5), em Volta Redonda , para avaliar o cenário de violência registrado no município após os confrontos entre grupos criminosos rivais. Durante o encontro, as autoridades informaram que, até o momento, não há indicativos concretos de uma ameaça generalizada ou de ações deliberadamente direcionadas contra a população.A reunião ocorreu na sede do Ministério Público e contou também com a participação da Secretaria Municipal de Ordem Pública e da Guarda Municipal. Um dos principais pontos discutidos foi a circulação de informações nas redes sociais sobre a situação da segurança pública na cidade. Segundo as autoridades, parte das mensagens compartilhadas, incluindo alertas sobre supostos toques de recolher, não tem fundamento.





O posicionamento busca esclarecer dúvidas entre os moradores e evitar que informações sem confirmação provoquem medo ou alterem a rotina da população. Durante o encontro, os representantes dos órgãos públicos também avaliaram as medidas adotadas desde o início dos confrontos e as estratégias para conter a atuação dos grupos criminosos. LEIA MAIS: Forças de segurança prendem 12 pessoas em operações na cidade O posicionamento busca esclarecer dúvidas entre os moradores e evitar que informações sem confirmação provoquem medo ou alterem a rotina da população. Durante o encontro, os representantes dos órgãos públicos também avaliaram as medidas adotadas desde o início dos confrontos e as estratégias para conter a atuação dos grupos criminosos.

Confrontos começaram em 25 de outubro

De acordo com as informações apresentadas na reunião, a sequência de episódios de violência teve início em 25 de outubro, quando integrantes de um grupo criminoso oriundo da capital teriam tentado assumir o controle territorial do Complexo Vila Brasília. A primeira incursão foi contida pelas forças policiais, que intensificaram o policiamento e passaram a ocupar pontos considerados estratégicos na região.



Desde então, o município recebe reforço de efetivos e operações voltadas à contenção dos grupos envolvidos na disputa territorial. A Polícia Militar informou que equipes especializadas foram mobilizadas para atuar em Volta Redonda, entre elas agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do RECON.



Também houve ampliação do patrulhamento nas vias de acesso e em áreas avaliadas como estratégicas pelas forças de segurança. Segundo a corporação, a atuação policial, inicialmente concentrada na contenção dos ataques, passou a incluir uma estratégia de maior pressão sobre as áreas de influência dos grupos criminosos.

Polícia Civil já identificou 17 suspeitos

Durante a reunião, a Polícia Civil informou que 17 suspeitos já foram identificados no decorrer das investigações. Prisões temporárias também foram cumpridas, e o trabalho policial continua para localizar outros envolvidos e esclarecer a participação de cada investigado nos ataques.



A apuração busca reunir elementos que permitam responsabilizar os participantes das ações criminosas. O número de pessoas identificadas foi apresentado às demais autoridades como parte do balanço das medidas adotadas desde o início dos confrontos.



A atuação conjunta entre as forças de segurança e o Ministério Público também foi discutida, com foco no acompanhamento das investigações e das medidas necessárias para a manutenção da ordem pública.

Serviços públicos e aulas serão mantidos

Outro esclarecimento apresentado durante o encontro diz respeito ao funcionamento dos serviços municipais. As autoridades informaram que não existe recomendação para suspender aulas ou fechar creches, unidades de saúde, repartições públicas e outros equipamentos da administração municipal.



Também não há, segundo os dados apresentados na reunião, relatos confirmados de deslocamento forçado de moradores em razão dos confrontos. A avaliação dos órgãos de segurança é de que o reforço da presença policial reduz a possibilidade de novos episódios com a mesma dimensão dos registrados anteriormente, embora o cenário continue sendo acompanhado.



Ao final do encontro, as autoridades reforçaram o pedido para que os moradores evitem compartilhar mensagens, áudios e vídeos sem procedência confirmada. A orientação vale especialmente para conteúdos que anunciem falsos toques de recolher, supostos fechamentos de serviços ou ameaças indiscriminadas à população.



O Ministério Público reafirmou que continuará acompanhando a situação em conjunto com os órgãos estaduais e municipais, com o objetivo de contribuir para a manutenção da ordem pública e da segurança em Volta Redonda.