28º BPM de Volta RedondaFoto: Reprodução/Internet
A reunião ocorreu na sede do Ministério Público e contou também com a participação da Secretaria Municipal de Ordem Pública e da Guarda Municipal. Um dos principais pontos discutidos foi a circulação de informações nas redes sociais sobre a situação da segurança pública na cidade. Segundo as autoridades, parte das mensagens compartilhadas, incluindo alertas sobre supostos toques de recolher, não tem fundamento.
O posicionamento busca esclarecer dúvidas entre os moradores e evitar que informações sem confirmação provoquem medo ou alterem a rotina da população. Durante o encontro, os representantes dos órgãos públicos também avaliaram as medidas adotadas desde o início dos confrontos e as estratégias para conter a atuação dos grupos criminosos.
Confrontos começaram em 25 de outubro
Desde então, o município recebe reforço de efetivos e operações voltadas à contenção dos grupos envolvidos na disputa territorial. A Polícia Militar informou que equipes especializadas foram mobilizadas para atuar em Volta Redonda, entre elas agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do RECON.
Também houve ampliação do patrulhamento nas vias de acesso e em áreas avaliadas como estratégicas pelas forças de segurança. Segundo a corporação, a atuação policial, inicialmente concentrada na contenção dos ataques, passou a incluir uma estratégia de maior pressão sobre as áreas de influência dos grupos criminosos.
Polícia Civil já identificou 17 suspeitos
A apuração busca reunir elementos que permitam responsabilizar os participantes das ações criminosas. O número de pessoas identificadas foi apresentado às demais autoridades como parte do balanço das medidas adotadas desde o início dos confrontos.
A atuação conjunta entre as forças de segurança e o Ministério Público também foi discutida, com foco no acompanhamento das investigações e das medidas necessárias para a manutenção da ordem pública.
Serviços públicos e aulas serão mantidos
Também não há, segundo os dados apresentados na reunião, relatos confirmados de deslocamento forçado de moradores em razão dos confrontos. A avaliação dos órgãos de segurança é de que o reforço da presença policial reduz a possibilidade de novos episódios com a mesma dimensão dos registrados anteriormente, embora o cenário continue sendo acompanhado.
Ao final do encontro, as autoridades reforçaram o pedido para que os moradores evitem compartilhar mensagens, áudios e vídeos sem procedência confirmada. A orientação vale especialmente para conteúdos que anunciem falsos toques de recolher, supostos fechamentos de serviços ou ameaças indiscriminadas à população.
O Ministério Público reafirmou que continuará acompanhando a situação em conjunto com os órgãos estaduais e municipais, com o objetivo de contribuir para a manutenção da ordem pública e da segurança em Volta Redonda.
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