Agentes da Guarda Municipal abordando os envolvidos - Foto: Reprodução/Internet

Agentes da Guarda Municipal abordando os envolvidosFoto: Reprodução/Internet

Publicado 06/11/2026 16:29

Uma suposta tentativa de roubo de celular terminou com dois homens presos na manhã desta quinta-feira (5), no bairro Aterrado, em Volta Redonda . A ocorrência teve um desfecho incomum: o homem apontado como autor da tentativa de assalto foi detido em flagrante, enquanto a vítima acabou presa após a descoberta de um mandado de prisão em aberto por homicídio.





A intervenção foi realizada por agentes da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), na Avenida Lucas Evangelista. Os guardas estavam em patrulhamento quando foram alertados por populares sobre uma briga entre dois homens em via pública.



Ao chegarem ao endereço indicado, os agentes encontraram um jovem de 22 anos imobilizando outro homem, de 25, que estava caído no chão. Conforme os relatos apresentados no local, o homem mais velho teria tentado levar o celular do rapaz, que reagiu à abordagem e entrou em luta corporal com o suspeito. LEIA MAIS: Segurança Presente prende três suspeitos de roubo na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda A intervenção foi realizada por agentes da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), na Avenida Lucas Evangelista. Os guardas estavam em patrulhamento quando foram alertados por populares sobre uma briga entre dois homens em via pública.Ao chegarem ao endereço indicado, os agentes encontraram um jovem de 22 anos imobilizando outro homem, de 25, que estava caído no chão. Conforme os relatos apresentados no local, o homem mais velho teria tentado levar o celular do rapaz, que reagiu à abordagem e entrou em luta corporal com o suspeito.

Briga terminou com atendimento médico

Ainda segundo as informações apuradas pelos guardas, o jovem conseguiu conter o homem até a chegada da equipe. Durante a luta corporal, os dois sofreram escoriações e precisaram passar por atendimento médico antes de serem encaminhados à delegacia.



Depois dos primeiros cuidados, ambos foram levados para a 93ª Delegacia de Polícia (DP), responsável pelo registro da ocorrência e pelas providências legais.



Na unidade policial, o homem de 25 anos foi autuado em flagrante por tentativa de roubo. A investigação inicial considerou os relatos dos envolvidos e das testemunhas que presenciaram a confusão na Avenida Lucas Evangelista.

Vítima tentou se identificar com outro nome

A situação teve uma reviravolta durante os procedimentos de identificação. Ao ser qualificado na delegacia, o jovem de 22 anos teria fornecido o nome de outra pessoa, o que despertou a desconfiança dos policiais.



Diante da inconsistência, os agentes realizaram uma verificação mais detalhada e cruzaram os dados com os sistemas do Poder Judiciário. A consulta apontou que havia um mandado de prisão em aberto contra o rapaz pelo crime de homicídio.



Segundo as informações da ocorrência, ele também possuía anotações criminais relacionadas a tráfico de drogas e homicídios. A confirmação do mandado mudou a condição do jovem na ocorrência: além de ter sido apresentado inicialmente como vítima da tentativa de roubo, ele também passou a responder ao cumprimento da ordem judicial.



Ao final dos procedimentos na 93ª DP, os dois homens permaneceram presos e à disposição da Justiça. O homem de 25 anos foi autuado pela tentativa de roubo, enquanto o jovem de 22 anos ficou detido em razão do mandado de prisão por homicídio.