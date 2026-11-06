Agentes da Guarda Municipal abordando os envolvidosFoto: Reprodução/Internet
A intervenção foi realizada por agentes da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), na Avenida Lucas Evangelista. Os guardas estavam em patrulhamento quando foram alertados por populares sobre uma briga entre dois homens em via pública.
Ao chegarem ao endereço indicado, os agentes encontraram um jovem de 22 anos imobilizando outro homem, de 25, que estava caído no chão. Conforme os relatos apresentados no local, o homem mais velho teria tentado levar o celular do rapaz, que reagiu à abordagem e entrou em luta corporal com o suspeito.
Briga terminou com atendimento médico
Depois dos primeiros cuidados, ambos foram levados para a 93ª Delegacia de Polícia (DP), responsável pelo registro da ocorrência e pelas providências legais.
Na unidade policial, o homem de 25 anos foi autuado em flagrante por tentativa de roubo. A investigação inicial considerou os relatos dos envolvidos e das testemunhas que presenciaram a confusão na Avenida Lucas Evangelista.
Vítima tentou se identificar com outro nome
Diante da inconsistência, os agentes realizaram uma verificação mais detalhada e cruzaram os dados com os sistemas do Poder Judiciário. A consulta apontou que havia um mandado de prisão em aberto contra o rapaz pelo crime de homicídio.
Segundo as informações da ocorrência, ele também possuía anotações criminais relacionadas a tráfico de drogas e homicídios. A confirmação do mandado mudou a condição do jovem na ocorrência: além de ter sido apresentado inicialmente como vítima da tentativa de roubo, ele também passou a responder ao cumprimento da ordem judicial.
Ao final dos procedimentos na 93ª DP, os dois homens permaneceram presos e à disposição da Justiça. O homem de 25 anos foi autuado pela tentativa de roubo, enquanto o jovem de 22 anos ficou detido em razão do mandado de prisão por homicídio.
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