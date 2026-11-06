Transporte gratuito durante os dias do Enem 2026 - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Transporte gratuito durante os dias do Enem 2026Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 06/11/2026 16:38

A Prefeitura Municipal de Volta Redonda , por meio das secretarias municipais da Juventude (Sejuv) e Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), irá garantir o transporte público gratuito nos dias de prova do Enem 2026 (Exame Nacional do Ensino Médio), marcado para os próximos domingos (8 e 15). O benefício é garantido por decreto municipal que regulamentou a gratuidade, utilizando o Sistema de Transporte Público de Passageiros de Volta Redonda (STPP-VR).





Os estudantes da rede pública e os alunos do projeto Passaporte Universitário poderão utilizar os próprios cartões de passagem, pois já terão o transporte liberado nos dias das provas. Os demais inscritos no Enem deverão comparecer a um dos postos do Sindpass (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros) – no Pontual Shopping e no Royal Hiper Center, ambos na Vila Santa Cecília – munidos do comprovante de inscrição e do cartão VR Card. O Sindpass irá creditar o equivalente a quatro passagens no cartão de cada estudante, garantindo a gratuidade nos dias de realização do exame.



O posto do Pontual Shopping atende de segunda à sexta, das 9h às 18h30; e aos sábados, das 9h às 12h30. Já no Royal Hiper Center, o atendimento acontece de segunda a sexta, das 8h30 às 18h30; e aos sábados, das 9h às 12h30.



A Prefeitura, por meio da SMTU, é responsável pela cobertura dos custos das passagens, repassando os valores ao sindicato das empresas de ônibus após receber relatório com o total de passagens concedidas.



“Garantir a gratuidade do transporte público nos dias de Enem é também garantir que os jovens tenham mais oportunidades de realizar seus sonhos. Sabemos que esse exame representa uma etapa muito importante na vida de milhares de estudantes, e não podemos permitir que o custo do deslocamento seja um obstáculo nesse momento. Nosso compromisso é criar condições para que todos possam chegar aos locais de prova com tranquilidade, segurança e dignidade, tendo a oportunidade de buscar uma vaga no ensino superior e construir um futuro com mais possibilidades. Investir na juventude é, acima de tudo, investir em oportunidades”, destacou o secretário municipal da Juventude, Munir Filho. LEIA MAIS: Novos ônibus reforçam transporte público de Volta Redonda Os estudantes da rede pública e os alunos do projeto Passaporte Universitário poderão utilizar os próprios cartões de passagem, pois já terão o transporte liberado nos dias das provas. Os demais inscritos no Enem deverão comparecer a um dos postos do Sindpass (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros) – no Pontual Shopping e no Royal Hiper Center, ambos na Vila Santa Cecília – munidos do comprovante de inscrição e do cartão VR Card. O Sindpass irá creditar o equivalente a quatro passagens no cartão de cada estudante, garantindo a gratuidade nos dias de realização do exame.O posto do Pontual Shopping atende de segunda à sexta, das 9h às 18h30; e aos sábados, das 9h às 12h30. Já no Royal Hiper Center, o atendimento acontece de segunda a sexta, das 8h30 às 18h30; e aos sábados, das 9h às 12h30.A Prefeitura, por meio da SMTU, é responsável pela cobertura dos custos das passagens, repassando os valores ao sindicato das empresas de ônibus após receber relatório com o total de passagens concedidas.“Garantir a gratuidade do transporte público nos dias de Enem é também garantir que os jovens tenham mais oportunidades de realizar seus sonhos. Sabemos que esse exame representa uma etapa muito importante na vida de milhares de estudantes, e não podemos permitir que o custo do deslocamento seja um obstáculo nesse momento. Nosso compromisso é criar condições para que todos possam chegar aos locais de prova com tranquilidade, segurança e dignidade, tendo a oportunidade de buscar uma vaga no ensino superior e construir um futuro com mais possibilidades. Investir na juventude é, acima de tudo, investir em oportunidades”, destacou o secretário municipal da Juventude, Munir Filho.

Garantia de segurança

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) reforçará o patrulhamento nos 13 locais de prova do Enem na cidade, mantendo viaturas nos pontos com maior número de candidatos. A GMVR recomenda que os estudantes saiam de casa com antecedência para evitar atrasos. O uso do transporte público é incentivado para melhorar a fluidez do trânsito. Para quem optar por veículos particulares, a orientação é estacionar em locais permitidos e priorizar a carona solidária.