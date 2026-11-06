Crianças do projeto Bombeiro MirimFoto: Jean Alves e Júlio Araújo/Smas
Durante as atividades, os alunos receberam orientações sobre primeiros socorros, prevenção de acidentes domésticos, incêndios e afogamentos, além de noções de disciplina, responsabilidade, respeito, solidariedade e trabalho em equipe. A proposta é fazer com que os conhecimentos ultrapassem os limites das aulas e também sejam compartilhados com familiares e pessoas da comunidade.
Para a diretora do Departamento de Proteção Social Básica da Smas, Cristiane Alves, a formatura representa a concretização de uma importante oportunidade de aprendizado e desenvolvimento.
“O Bombeiro Mirim é uma experiência que contribui para a formação das crianças e dos adolescentes de maneira muito ampla. Eles aprendem sobre prevenção e segurança, mas também desenvolvem valores que fazem diferença na convivência familiar e social, como respeito, responsabilidade, disciplina e solidariedade”, destacou.
A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, ressaltou a importância da retomada e da parceria entre a Prefeitura e o Corpo de Bombeiros para ampliar as oportunidades oferecidas às crianças e aos adolescentes.
“É muito gratificante acompanhar a conclusão dessa primeira turma após a retomada do projeto. Estamos oferecendo às nossas crianças e aos nossos adolescentes experiências que contribuem para o desenvolvimento pessoal, a autonomia e a formação cidadã. Mais do que aprender sobre a atividade dos bombeiros, eles levam para a vida conhecimentos que podem ajudar a proteger a si mesmos, suas famílias e outras pessoas. Nosso objetivo é ampliar essa oportunidade para outras comunidades”, afirmou.
Aprendizado que chega às famílias
“Ele já tinha participado da Guarda Mirim, que foi muito importante, e o Bombeiro Mirim veio para acrescentar. Hoje ele tem outra percepção de determinadas situações dentro de casa. Já entende, por exemplo, os perigos relacionados ao gás e à parte elétrica. É um aprendizado que ele leva para a vida”, contou, destacando que o projeto contribui para estimular os sonhos do filho, que tem interesse em seguir carreira na área da medicina.
Para Cosme Washington Luiz de Souza, também morador do Água Limpa, a formatura teve um significado ainda mais especial. Pai de Arthur Bernard, de 10 anos, e Nátaly Noemí, de 8, ele contou que o filho sempre teve o sonho de ser bombeiro. “É muito especial para o Arthur. Desde os três anos de idade ele fala que quer ser bombeiro. Tenho fotos e vídeos dele pequeno falando desse sonho. Ver meu filho se formando hoje é um momento muito emocionante, porque é como se ele já estivesse realizando uma parte desse sonho”, relatou.
Projeto será ampliado para outros Cras
A secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, destacou que a retomada representa o fortalecimento das ações socioeducativas desenvolvidas pela pasta. “Estamos muito felizes com essa primeira formatura após a retomada. É um projeto que transforma conhecimento em cidadania e oferece às crianças e aos adolescentes oportunidades que podem fazer diferença em suas vidas. Queremos ampliar essa iniciativa, levando essa experiência a cada vez mais comunidades de Volta Redonda”, ressaltou.
Uma história de quase duas décadas no município
O deputado estadual Munir Francisco, que participou da implantação do projeto no município, em 2005, quando era secretário municipal de Ação Comunitária, destacou a importância da iniciativa e revelou que apresentou um projeto de lei com o objetivo de ampliar o Bombeiro Mirim para todo o Estado do Rio de Janeiro.
“É uma alegria muito grande ver o Bombeiro Mirim sendo retomado em Volta Redonda. É um projeto que conheço desde o início e que tem um papel muito importante na formação das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Tenho certeza de que todos os participantes saem dessa experiência diferentes de como entraram, levando aprendizados, valores e conhecimentos que vão acompanhar suas vidas. Por acreditar tanto nessa iniciativa, apresentei um projeto de lei para ampliar o Bombeiro Mirim a todo o Estado do Rio de Janeiro, permitindo que mais crianças e adolescentes tenham acesso a essa oportunidade”, afirmou.
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