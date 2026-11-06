Crianças do projeto Bombeiro Mirim - Foto: Jean Alves e Júlio Araújo/Smas

Crianças do projeto Bombeiro MirimFoto: Jean Alves e Júlio Araújo/Smas

Publicado 06/11/2026 16:55



A Prefeitura de Volta Redonda realizou nesta sexta-feira (6) a formatura da primeira turma do Projeto Bombeiro Mirim após a retomada das atividades no município, em setembro passado. A cerimônia marcou a conclusão do ciclo de aprendizagem para 86 crianças e adolescentes atendidos pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) do Água Limpa e do Eucaliptal, que tiveram a oportunidade de conhecer de perto o trabalho do Corpo de Bombeiros e aprender noções importantes de prevenção, segurança e cidadania.

A iniciativa é desenvolvida pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ). Nesta primeira etapa, o projeto contemplou os dois territórios, com previsão inicial de atender 100 participantes, distribuídos nos períodos da manhã e da tarde.



Durante as atividades, os alunos receberam orientações sobre primeiros socorros, prevenção de acidentes domésticos, incêndios e afogamentos, além de noções de disciplina, responsabilidade, respeito, solidariedade e trabalho em equipe. A proposta é fazer com que os conhecimentos ultrapassem os limites das aulas e também sejam compartilhados com familiares e pessoas da comunidade.



Para a diretora do Departamento de Proteção Social Básica da Smas, Cristiane Alves, a formatura representa a concretização de uma importante oportunidade de aprendizado e desenvolvimento.



“O Bombeiro Mirim é uma experiência que contribui para a formação das crianças e dos adolescentes de maneira muito ampla. Eles aprendem sobre prevenção e segurança, mas também desenvolvem valores que fazem diferença na convivência familiar e social, como respeito, responsabilidade, disciplina e solidariedade”, destacou.



A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, ressaltou a importância da retomada e da parceria entre a Prefeitura e o Corpo de Bombeiros para ampliar as oportunidades oferecidas às crianças e aos adolescentes.



“É muito gratificante acompanhar a conclusão dessa primeira turma após a retomada do projeto. Estamos oferecendo às nossas crianças e aos nossos adolescentes experiências que contribuem para o desenvolvimento pessoal, a autonomia e a formação cidadã. Mais do que aprender sobre a atividade dos bombeiros, eles levam para a vida conhecimentos que podem ajudar a proteger a si mesmos, suas famílias e outras pessoas. Nosso objetivo é ampliar essa oportunidade para outras comunidades”, afirmou.

Aprendizado que chega às famílias

Os resultados do projeto também são percebidos dentro de casa. Moradora do Água Limpa, Ana Paula da Cruz Silva, de 45 anos, acompanhou a formação do filho David Lucas, de 10 anos, e contou que a participação no Bombeiro Mirim ampliou a percepção do menino sobre situações de risco.



“Ele já tinha participado da Guarda Mirim, que foi muito importante, e o Bombeiro Mirim veio para acrescentar. Hoje ele tem outra percepção de determinadas situações dentro de casa. Já entende, por exemplo, os perigos relacionados ao gás e à parte elétrica. É um aprendizado que ele leva para a vida”, contou, destacando que o projeto contribui para estimular os sonhos do filho, que tem interesse em seguir carreira na área da medicina.



Para Cosme Washington Luiz de Souza, também morador do Água Limpa, a formatura teve um significado ainda mais especial. Pai de Arthur Bernard, de 10 anos, e Nátaly Noemí, de 8, ele contou que o filho sempre teve o sonho de ser bombeiro. “É muito especial para o Arthur. Desde os três anos de idade ele fala que quer ser bombeiro. Tenho fotos e vídeos dele pequeno falando desse sonho. Ver meu filho se formando hoje é um momento muito emocionante, porque é como se ele já estivesse realizando uma parte desse sonho”, relatou.

Projeto será ampliado para outros Cras

Com a conclusão da primeira turma, a Prefeitura dará continuidade à expansão do Bombeiro Mirim. A proposta é contemplar gradualmente outros bairros atendidos pela rede socioassistencial. A segunda turma contemplará os Cras do Retiro, Vila Brasília, Padre Josimo e Monte Castelo, com a meta de alcançar os demais Cras ao longo de 2027.



A secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, destacou que a retomada representa o fortalecimento das ações socioeducativas desenvolvidas pela pasta. “Estamos muito felizes com essa primeira formatura após a retomada. É um projeto que transforma conhecimento em cidadania e oferece às crianças e aos adolescentes oportunidades que podem fazer diferença em suas vidas. Queremos ampliar essa iniciativa, levando essa experiência a cada vez mais comunidades de Volta Redonda”, ressaltou.

Uma história de quase duas décadas no município

Criado em 1987 pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, o Projeto Bombeiro Mirim foi implantado em Volta Redonda em 2005. Ao longo de sua trajetória, aproximadamente três mil crianças e adolescentes já participaram da iniciativa, distribuídos em 40 turmas e alcançando 62 comunidades.



O deputado estadual Munir Francisco, que participou da implantação do projeto no município, em 2005, quando era secretário municipal de Ação Comunitária, destacou a importância da iniciativa e revelou que apresentou um projeto de lei com o objetivo de ampliar o Bombeiro Mirim para todo o Estado do Rio de Janeiro.



“É uma alegria muito grande ver o Bombeiro Mirim sendo retomado em Volta Redonda. É um projeto que conheço desde o início e que tem um papel muito importante na formação das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Tenho certeza de que todos os participantes saem dessa experiência diferentes de como entraram, levando aprendizados, valores e conhecimentos que vão acompanhar suas vidas. Por acreditar tanto nessa iniciativa, apresentei um projeto de lei para ampliar o Bombeiro Mirim a todo o Estado do Rio de Janeiro, permitindo que mais crianças e adolescentes tenham acesso a essa oportunidade”, afirmou.