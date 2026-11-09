Dez pessoas da mesma família se envolveram no acidente fatalFoto: Reprodução/Instagram
Entre os mortos estão um casal, filhos, netos e outros parentes. As vítimas tinham entre cinco meses e 46 anos. A família era moradora do bairro Santa Cruz, em Volta Redonda, e estava no veículo que caiu na água. O acidente mobilizou equipes de resgate e forças de segurança, que trabalharam na retirada dos corpos e no atendimento da ocorrência.
Foram identificados como vítimas Ricardo de Souza Moraes, de 46 anos; Fernanda Siqueira Martins, de 44; Gabriel Vitor Carola Paixão, de 29; Kamilla Siqueira Martins Moraes, de 29; Kaylane de Souza Moraes Pires, de 20; Luanna Fernanda Siqueira Martins Moraes, de 16; Maria Fernanda Moraes Carola, de 9; Arthur Gabriel Moraes Carola, de 7; Kauan Lucca Siqueira Martins Moraes, de 2; e Maya Gabriela Moraes Carola, de cinco meses.
Vaquinha para despesas funerárias foi finalizada
A informação foi divulgada pelos responsáveis pela vaquinha, que publicaram uma mensagem de agradecimento às pessoas que contribuíram financeiramente ou ajudaram a compartilhar a iniciativa. Segundo a família, a mobilização permitiu alcançar a quantia necessária para arcar com os custos dos sepultamentos em meio ao momento de luto.
“Com o coração cheio de gratidão, queremos compartilhar que conseguimos arrecadar o valor necessário para arcar com os custos funerários”, diz um trecho da nota divulgada pelos organizadores.
Resgate mobilizou bombeiros e mergulhadores
Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para a ocorrência e retiraram os dez corpos da água. Ao todo, 30 militares participaram da operação, incluindo dois mergulhadores. O trabalho contou ainda com sete viaturas e uma embarcação.
Após o resgate, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda, onde passaram pelos procedimentos necessários para identificação e exames periciais.
Polícia investiga as circunstâncias do acidente
Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para a ocorrência e retiraram os dez corpos da água. Ao todo, 30 militares participaram da operação, incluindo dois mergulhadores. O trabalho contou ainda com sete viaturas e uma embarcação.
Após o resgate, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda, onde passaram pelos procedimentos necessários para identificação e exames periciais.
Polícia investiga as circunstâncias do acidente
As primeiras informações da investigação apontam que as condições climáticas podem ter contribuído para o acidente. Segundo a Polícia Civil, a análise inicial considera a possibilidade de que fatores relacionados ao tempo tenham influenciado a trajetória do automóvel antes de ele cair no lago.
Os laudos periciais apontaram que todos os dez ocupantes morreram por afogamento. A informação foi confirmada pela Polícia Civil, que segue apurando as circunstâncias da ocorrência na delegacia de Barra Mansa.
A investigação busca esclarecer a dinâmica do acidente e identificar os fatores que levaram o veículo a sair da pista e parar dentro da água. Até o momento, as informações divulgadas pelas autoridades indicam que as condições climáticas estão entre os pontos considerados na apuração.
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