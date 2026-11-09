Dez pessoas da mesma família se envolveram no acidente fatal - Foto: Reprodução/Instagram

Dez pessoas da mesma família se envolveram no acidente fatalFoto: Reprodução/Instagram

Publicado 09/11/2026 13:25

As dez pessoas da mesma família que morreram após o carro em que estavam cair em um lago na área rural de Barra Mansa são veladas, em um velório coletivo, nesta segunda-feira (9), no Ginásio Santa Cruz, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda . A cerimônia reúne familiares, amigos e moradores da região para a despedida das vítimas.





Entre os mortos estão um casal, filhos, netos e outros parentes. As vítimas tinham entre cinco meses e 46 anos. A família era moradora do bairro Santa Cruz, em Volta Redonda, e estava no veículo que caiu na água. O acidente mobilizou equipes de resgate e forças de segurança, que trabalharam na retirada dos corpos e no atendimento da ocorrência.



Foram identificados como vítimas Ricardo de Souza Moraes, de 46 anos; Fernanda Siqueira Martins, de 44; Gabriel Vitor Carola Paixão, de 29; Kamilla Siqueira Martins Moraes, de 29; Kaylane de Souza Moraes Pires, de 20; Luanna Fernanda Siqueira Martins Moraes, de 16; Maria Fernanda Moraes Carola, de 9; Arthur Gabriel Moraes Carola, de 7; Kauan Lucca Siqueira Martins Moraes, de 2; e Maya Gabriela Moraes Carola, de cinco meses. LEIA MAIS: Força-tarefa com 30 bombeiros atua em acidente que matou dez pessoas Entre os mortos estão um casal, filhos, netos e outros parentes. As vítimas tinham entre cinco meses e 46 anos. A família era moradora do bairro Santa Cruz, em Volta Redonda, e estava no veículo que caiu na água. O acidente mobilizou equipes de resgate e forças de segurança, que trabalharam na retirada dos corpos e no atendimento da ocorrência.Foram identificados como vítimas Ricardo de Souza Moraes, de 46 anos; Fernanda Siqueira Martins, de 44; Gabriel Vitor Carola Paixão, de 29; Kamilla Siqueira Martins Moraes, de 29; Kaylane de Souza Moraes Pires, de 20; Luanna Fernanda Siqueira Martins Moraes, de 16; Maria Fernanda Moraes Carola, de 9; Arthur Gabriel Moraes Carola, de 7; Kauan Lucca Siqueira Martins Moraes, de 2; e Maya Gabriela Moraes Carola, de cinco meses.

Vaquinha para despesas funerárias foi finalizada

A campanha de arrecadação criada para ajudar a família das dez pessoas que morreram após um carro cair em um lago, na localidade de Ataulfo de Paiva, em Barra Mansa, foi encerrada nesta segunda-feira (9). Os familiares conseguiram reunir o valor necessário para custear as despesas funerárias das vítimas do acidente, ocorrido na noite de sábado (7).



A informação foi divulgada pelos responsáveis pela vaquinha, que publicaram uma mensagem de agradecimento às pessoas que contribuíram financeiramente ou ajudaram a compartilhar a iniciativa. Segundo a família, a mobilização permitiu alcançar a quantia necessária para arcar com os custos dos sepultamentos em meio ao momento de luto.



“Com o coração cheio de gratidão, queremos compartilhar que conseguimos arrecadar o valor necessário para arcar com os custos funerários”, diz um trecho da nota divulgada pelos organizadores.

A arrecadação havia sido organizada por um dos filhos do casal que não estava no veículo no momento da tragédia e criou a campanha com o objetivo de ajudar os familiares a enfrentar as despesas com os sepultamentos.

Resgate mobilizou bombeiros e mergulhadores

De acordo com a Polícia Militar, o acidente foi percebido por uma pessoa que passava pelo local e encontrou o automóvel capotado dentro do lago. O solicitante acionou o socorro, mas não soube informar há quanto tempo o veículo estava submerso.



Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para a ocorrência e retiraram os dez corpos da água. Ao todo, 30 militares participaram da operação, incluindo dois mergulhadores. O trabalho contou ainda com sete viaturas e uma embarcação.



Após o resgate, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda, onde passaram pelos procedimentos necessários para identificação e exames periciais.

Polícia investiga as circunstâncias do acidente

De acordo com a Polícia Militar, o acidente foi percebido por uma pessoa que passava pelo local e encontrou o automóvel capotado dentro do lago. O solicitante acionou o socorro, mas não soube informar há quanto tempo o veículo estava submerso.



Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para a ocorrência e retiraram os dez corpos da água. Ao todo, 30 militares participaram da operação, incluindo dois mergulhadores. O trabalho contou ainda com sete viaturas e uma embarcação.



Após o resgate, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda, onde passaram pelos procedimentos necessários para identificação e exames periciais.



Polícia investiga as circunstâncias do acidente



As primeiras informações da investigação apontam que as condições climáticas podem ter contribuído para o acidente. Segundo a Polícia Civil, a análise inicial considera a possibilidade de que fatores relacionados ao tempo tenham influenciado a trajetória do automóvel antes de ele cair no lago.



Os laudos periciais apontaram que todos os dez ocupantes morreram por afogamento. A informação foi confirmada pela Polícia Civil, que segue apurando as circunstâncias da ocorrência na delegacia de Barra Mansa.



A investigação busca esclarecer a dinâmica do acidente e identificar os fatores que levaram o veículo a sair da pista e parar dentro da água. Até o momento, as informações divulgadas pelas autoridades indicam que as condições climáticas estão entre os pontos considerados na apuração.

Volta Redonda declara luto oficial de 03 dias

A Prefeitura de Volta Redonda decretou luto oficial de três dias após a morte de dez pessoas da mesma família em um acidente na Estrada Fazenda Santa Catarina, na localidade de Ataulfo de Paiva, em Barra Mansa. O decreto municipal entrou em vigor neste domingo (8) e estabelece três dias de luto em homenagem às vítimas. Em nota, a administração municipal manifestou solidariedade aos familiares e amigos e confirmou que o velório será realizado no ginásio poliesportivo do bairro Santa Cruz, em Volta Redonda, onde a família residia.

