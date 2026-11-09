Ocorrência foi registrada na 93ª DP em Volta Redonda - Foto: Reprodução/Internet

Ocorrência foi registrada na 93ª DP em Volta RedondaFoto: Reprodução/Internet

Publicado 09/11/2026 15:39

Um suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas foi detido neste domingo (8), durante mais uma ação da Operação Impacto, no bairro Minerlândia, em Volta Redonda . Policiais militares do Batalhão de Ações com Cães (BAC), em apoio ao 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), apreenderam 356 unidades de entorpecentes, além de equipamentos que, segundo a corporação, seriam utilizados na atividade criminosa.





A ação ocorreu após as equipes realizarem buscas em um imóvel aparentemente abandonado, apontado como possível ponto de comercialização de drogas. Durante a varredura no local, os policiais encontraram diferentes tipos de entorpecentes e equipamentos de comunicação. LEIA MAIS: BAC apreende drogas avaliadas em R$ 129,8 mil em Volta Redonda A ação ocorreu após as equipes realizarem buscas em um imóvel aparentemente abandonado, apontado como possível ponto de comercialização de drogas. Durante a varredura no local, os policiais encontraram diferentes tipos de entorpecentes e equipamentos de comunicação.

Crack, cocaína e maconha foram apreendidos

Ao todo, foram recolhidas 217 pedras de crack, 86 pinos de cocaína e 53 tiras de maconha. A apreensão soma 356 unidades de drogas, conforme o balanço divulgado pela Polícia Militar.



Além dos entorpecentes, os agentes apreenderam dois aparelhos celulares, duas bases carregadoras de rádio e um rádio comunicador. De acordo com a corporação, o material recolhido foi avaliado em aproximadamente R$ 9,9 mil.



Um suspeito foi detido durante a ocorrência. Não foram divulgadas informações sobre a identidade ou a idade do homem, nem detalhes sobre as circunstâncias da abordagem.

Ocorrência foi registrada na 93ª DP

O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados à 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda), responsável pelo registro da ocorrência e pelas providências relacionadas ao caso. Não obtivemos contato com a defesa do suspeito.



A ação integra a Operação Impacto, iniciativa que reúne equipes do 28º BPM e unidades de apoio em ações de policiamento e repressão ao tráfico de drogas em Volta Redonda. A participação do Batalhão de Ações com Cães reforçou as buscas realizadas no imóvel indicado como possível ponto de venda de entorpecentes.

3ª Cia do BAC completa 40 dias com mais de 68 kg de drogas apreendidas

Ao longo de pouco mais de um mês de operações contínuas, os policiais militares e os cães da 3ª Cia do BAC retiraram de circulação um total de 68,086 kg de drogas, com destaque para mais de 47 kg de maconha e 18 kg de cocaína. Na sequência, foram 2,5 kg de crack; 16g de skank; 10g de haxixe; 271 frascos de loló e 115 tubos de lança-perfume.



Foram retiradas de circulação sete armas de fogo, sendo três pistolas .380, duas pistolas 9mm, uma pistola .40 e um revólver cal. 38, além de uma réplica de arma de fogo. Além disso, 11 rádios comunicadores foram apreendidos e 11 pessoas foram presas ou apreendidas.

Atuação decisiva em Volta Redonda e região

As operações com emprego dos cães farejadores resultaram em flagrantes marcantes na região. Em uma das ações mais recentes em Volta Redonda, no bairro Três Poços, a equipe do BAC apreendeu, nessa terça-feira (29), 105 porções de maconha, 520 de crack, 34 frascos de lança-perfume e 60 de loló escondidos em um imóvel desocupado em um conjunto residencial. Um prejuízo ao tráfico de drogas estimado em R$ 16,5 mil.



Outras operações de destaque foram registradas nos bairros Roma, Belo Horizonte e Dom Bosco, além de incursões de apoio operacional em municípios vizinhos, como Angra dos Reis, Barra Mansa, Barra do Piraí, Resende e Itatiaia.

Segurança regional e investimento de impacto

Para o prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, a consolidação dos resultados em apenas 40 dias de funcionamento confirma o acerto no investimento da sede do batalhão na cidade.



“Quando trabalhamos para trazer a sede do BAC para Volta Redonda, no bairro Roma, sabíamos do impacto positivo que isso traria para toda a nossa região. Essa estrutura fortalece o trabalho das forças de segurança, sufoca o tráfico de drogas e retira armas das ruas, trazendo mais segurança para os moradores de Volta Redonda e de todo o Sul Fluminense e Costa Verde. Não medimos esforços para investir e vamos continuar apoiando as forças de segurança”, destacou Neto.

Estrutura de ponta

A 3ª Cia do BAC conta com localização estratégica à margem da Rodovia Presidente Dutra. A unidade possui setor administrativo, dormitórios, bloco veterinário, canil e área para treinamento de apoio ao Comando de Operações Especiais (COE) da Polícia Militar, atendendo às demandas dos batalhões de Volta Redonda (28º BPM), Barra do Piraí (10º BPM), Angra dos Reis (33º BPM), Resende (37º BPM) e da 2ª CIPM (Paraty).