Alunos visitam os pontos turísticos de Volta Redonda - Foto: Divulgação/Smdet

Alunos visitam os pontos turísticos de Volta RedondaFoto: Divulgação/Smdet

Publicado 09/11/2026 17:21

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Volta Redonda (Smdet), por meio do projeto “Turismo em Volta’, promoveu no sábado (7) uma visita técnica, no modelo de “City Tour”, para alunos do curso de Guia de Turismo do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), Campus Resende. Nesta atividade, os futuros guias turísticos, que estavam sendo supervisionados pelo professor Diego Rocha e foram conduzidos por servidores da Secretaria, visitaram pontos estratégicos do município.





A ação teve o objetivo de aproximá-los da realidade do território regional e de ampliar os seus olhares sobre os bens culturais locais, dada a importância histórica que Volta Redonda possui a nível nacional, pelo fato de ser berço da siderurgia e um dos municípios propulsores da industrialização em solo brasileiro.



“Confesso que já esperava uma boa experiência, mas o que recebemos superou tudo. Fomos acolhidos com muita gentileza pelo Anderson e pela Samara. Eles nos conduziram por um guiamento riquíssimo em detalhes e informações sobre cada ponto da cidade, sem jamais perder a simpatia e o bom humor. Foi um trabalho maravilhoso, feito com cuidado e paixão, e só tenho a agradecer por tanto empenho. Essa visita mudou o meu olhar e o dos meus alunos sobre Volta Redonda. A partir de agora, a cidade passará a fazer parte da minha prática pedagógica. Muito obrigado por nos proporcionarem essa experiência tão significativa”, agradeceu o professor Diego Rocha.



A diretora de Turismo da Smdet, Débora Cândido, agradeceu a visita dos alunos e destacou a importância desta atividade na formação deles, que no futuro terão a capacidade de apresentar a cidade aos turistas que visitarem Volta Redonda.



"Receber esse grupo é especialmente relevante, porque se trata da formação de novos Guias de Turismo, que já sairão habilitados para conduzir uma visita em nossa cidade. E esta já é a segunda visita feita. Ficamos muito felizes que o curso possa assimilar a nossa valiosa história à formação de seus guias, que passam a conhecer nossa história e cultura, além de nossas alternativas de lazer. Volta Redonda é uma cidade relevante para se contar a história do Brasil, assim como resguardar a memória do trabalho e do trabalhador, por meio do nosso Patrimônio Histórico Industrial. Agradeço a reitoria da IFRJ Resende por nos incluir em seu itinerário formativo e também a Fundação Oswaldo Aranha (FOA) por nos acolher em mais uma visita tão significativa para a cidade.", afirmou Débora Cândido. LEIA MAIS: Equipe da Fiocruz visita Volta Redonda para acompanhar prática premiada da Linha de Atenção Oncológica A ação teve o objetivo de aproximá-los da realidade do território regional e de ampliar os seus olhares sobre os bens culturais locais, dada a importância histórica que Volta Redonda possui a nível nacional, pelo fato de ser berço da siderurgia e um dos municípios propulsores da industrialização em solo brasileiro.“Confesso que já esperava uma boa experiência, mas o que recebemos superou tudo. Fomos acolhidos com muita gentileza pelo Anderson e pela Samara. Eles nos conduziram por um guiamento riquíssimo em detalhes e informações sobre cada ponto da cidade, sem jamais perder a simpatia e o bom humor. Foi um trabalho maravilhoso, feito com cuidado e paixão, e só tenho a agradecer por tanto empenho. Essa visita mudou o meu olhar e o dos meus alunos sobre Volta Redonda. A partir de agora, a cidade passará a fazer parte da minha prática pedagógica. Muito obrigado por nos proporcionarem essa experiência tão significativa”, agradeceu o professor Diego Rocha.A diretora de Turismo da Smdet, Débora Cândido, agradeceu a visita dos alunos e destacou a importância desta atividade na formação deles, que no futuro terão a capacidade de apresentar a cidade aos turistas que visitarem Volta Redonda."Receber esse grupo é especialmente relevante, porque se trata da formação de novos Guias de Turismo, que já sairão habilitados para conduzir uma visita em nossa cidade. E esta já é a segunda visita feita. Ficamos muito felizes que o curso possa assimilar a nossa valiosa história à formação de seus guias, que passam a conhecer nossa história e cultura, além de nossas alternativas de lazer. Volta Redonda é uma cidade relevante para se contar a história do Brasil, assim como resguardar a memória do trabalho e do trabalhador, por meio do nosso Patrimônio Histórico Industrial. Agradeço a reitoria da IFRJ Resende por nos incluir em seu itinerário formativo e também a Fundação Oswaldo Aranha (FOA) por nos acolher em mais uma visita tão significativa para a cidade.", afirmou Débora Cândido.

Programação da visita

A visita dos alunos foi divida em duas partes. De manhã, eles percorreram os seguintes pontos do município: Fazenda Três Poços, Três Poços; Kartódromo Internacional, no bairro Aero Clube; Marco Zero e Igreja Santo Antônio, ambos no bairro Niterói; Praça da Chaminé, no bairro Jardim Paraíba; e no Centro de Informações Turísticas, localizado na Rodoviária Prefeito Francisco Torres, no Centro - onde os participantes adquiriram souvenirs do Projeto Arigó de Artesanato de Volta Redonda.



Por volta de meio dia foi feita uma pausa para almoço e, na parte da tarde, o itinerário compreendeu o Circuito Cultural Vila, do bairro Vila Santa Cecília, e outros locais históricos do bairro como: a Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC); Memorial IX de Novembro; Bela Vista; Jardim dos Inocentes; Igreja Santa Cecília; Cruz de Gusa; Centro Cultural Fundação CSN; concluindo na Praça Brasil.