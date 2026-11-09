Alunos visitam os pontos turísticos de Volta RedondaFoto: Divulgação/Smdet
A ação teve o objetivo de aproximá-los da realidade do território regional e de ampliar os seus olhares sobre os bens culturais locais, dada a importância histórica que Volta Redonda possui a nível nacional, pelo fato de ser berço da siderurgia e um dos municípios propulsores da industrialização em solo brasileiro.
“Confesso que já esperava uma boa experiência, mas o que recebemos superou tudo. Fomos acolhidos com muita gentileza pelo Anderson e pela Samara. Eles nos conduziram por um guiamento riquíssimo em detalhes e informações sobre cada ponto da cidade, sem jamais perder a simpatia e o bom humor. Foi um trabalho maravilhoso, feito com cuidado e paixão, e só tenho a agradecer por tanto empenho. Essa visita mudou o meu olhar e o dos meus alunos sobre Volta Redonda. A partir de agora, a cidade passará a fazer parte da minha prática pedagógica. Muito obrigado por nos proporcionarem essa experiência tão significativa”, agradeceu o professor Diego Rocha.
A diretora de Turismo da Smdet, Débora Cândido, agradeceu a visita dos alunos e destacou a importância desta atividade na formação deles, que no futuro terão a capacidade de apresentar a cidade aos turistas que visitarem Volta Redonda.
"Receber esse grupo é especialmente relevante, porque se trata da formação de novos Guias de Turismo, que já sairão habilitados para conduzir uma visita em nossa cidade. E esta já é a segunda visita feita. Ficamos muito felizes que o curso possa assimilar a nossa valiosa história à formação de seus guias, que passam a conhecer nossa história e cultura, além de nossas alternativas de lazer. Volta Redonda é uma cidade relevante para se contar a história do Brasil, assim como resguardar a memória do trabalho e do trabalhador, por meio do nosso Patrimônio Histórico Industrial. Agradeço a reitoria da IFRJ Resende por nos incluir em seu itinerário formativo e também a Fundação Oswaldo Aranha (FOA) por nos acolher em mais uma visita tão significativa para a cidade.", afirmou Débora Cândido.
Programação da visita
Por volta de meio dia foi feita uma pausa para almoço e, na parte da tarde, o itinerário compreendeu o Circuito Cultural Vila, do bairro Vila Santa Cecília, e outros locais históricos do bairro como: a Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC); Memorial IX de Novembro; Bela Vista; Jardim dos Inocentes; Igreja Santa Cecília; Cruz de Gusa; Centro Cultural Fundação CSN; concluindo na Praça Brasil.
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