Coordenadores dos grupos de convivência estiveram presentes - Foto: Cleber Silva/Smas

Coordenadores dos grupos de convivência estiveram presentesFoto: Cleber Silva/Smas

Publicado 09/11/2026 17:30

A Prefeitura de Volta Redonda , por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), levou orientações sobre saúde aos coordenadores dos 79 grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), na manhã desta segunda-feira, dia 9. As informações foram apresentadas durante reunião realizada no auditório da Smas e serão multiplicadas pelos coordenadores junto aos participantes dos grupos durante os encontros realizados nos Cras (Centro de Referência de Assistência Social).





A programação abordou temas relacionados à saúde da mulher e do homem, com orientações sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, do colo do útero e da próstata, além de cuidados importantes para um envelhecimento saudável.



O médico Fernando Azevedo Martins, da Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Paraíba, participou do encontro e destacou a importância de ampliar o acesso da população às informações corretas sobre saúde. “É importante falar sobre prevenção e diagnóstico precoce, mas também desmistificar algumas questões relacionadas aos exames. Precisamos olhar para a saúde de uma forma mais ampla, pensando na pessoa como um todo e também em doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, que têm uma prevalência maior à medida que envelhecemos”, explicou o médico.



Fernando também abordou a importância de compreender as recomendações relacionadas às diferentes faixas etárias e destacou que a avaliação de cada paciente deve considerar suas características e necessidades individuais.



A coordenadora do grupo do SCFV do Cras São Cristóvão, Sandra Helena da Cruz, destacou a importância de participar de momentos de capacitação e levar o conhecimento recebido para os participantes.



“Para mim esse tipo de reunião é muito boa. Muitas vezes não temos todas as informações que precisamos e aqui recebemos novos conhecimentos. Eu pego tudo que aprendi aqui e levo para o Cras, para o nosso grupo”, afirmou Sandra. LEIA MAIS: Prefeitura amplia ações de Assistência Social e registra avanços A programação abordou temas relacionados à saúde da mulher e do homem, com orientações sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, do colo do útero e da próstata, além de cuidados importantes para um envelhecimento saudável.O médico Fernando Azevedo Martins, da Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Paraíba, participou do encontro e destacou a importância de ampliar o acesso da população às informações corretas sobre saúde. “É importante falar sobre prevenção e diagnóstico precoce, mas também desmistificar algumas questões relacionadas aos exames. Precisamos olhar para a saúde de uma forma mais ampla, pensando na pessoa como um todo e também em doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, que têm uma prevalência maior à medida que envelhecemos”, explicou o médico.Fernando também abordou a importância de compreender as recomendações relacionadas às diferentes faixas etárias e destacou que a avaliação de cada paciente deve considerar suas características e necessidades individuais.A coordenadora do grupo do SCFV do Cras São Cristóvão, Sandra Helena da Cruz, destacou a importância de participar de momentos de capacitação e levar o conhecimento recebido para os participantes.“Para mim esse tipo de reunião é muito boa. Muitas vezes não temos todas as informações que precisamos e aqui recebemos novos conhecimentos. Eu pego tudo que aprendi aqui e levo para o Cras, para o nosso grupo”, afirmou Sandra.

Multiplicadores de informação

A diretora do Departamento de Proteção Social Básica, Cristiane Alves, ressaltou que os coordenadores terão um papel importante na multiplicação das orientações recebidas durante a reunião. “Os coordenadores estão próximos dos participantes e esse conhecimento será levado para os encontros dos grupos. É uma forma de ampliar o acesso à informação e contribuir para que temas importantes relacionados à saúde e à qualidade de vida estejam presentes também nas atividades realizadas nos bairros”, destacou Cristiane.



A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, enfatizou a importância dos grupos de convivência como espaços de acolhimento, troca de experiências e disseminação de informações. “Os nossos grupos são espaços de convivência, aprendizado e fortalecimento de vínculos. Ao levarmos essas orientações aos coordenadores, fazemos com que esse conhecimento possa chegar ainda mais longe, sendo compartilhado com os participantes durante os encontros realizados nos bairros”, afirmou Larissa.



Os 79 grupos do SCFV acompanhados pela Secretaria Municipal de Assistência Social desenvolvem atividades nos Cras de Volta Redonda, promovendo socialização, fortalecimento de vínculos e qualidade de vida para seus participantes.