Suspeito foi levado para a 93ª DPFoto: Divulgação/Semop
A ação começou após denúncias anônimas encaminhadas à Deam, informando que o homem, considerado foragido da Justiça, estaria em uma residência na localidade. Com as informações, as equipes de segurança foram até o endereço e organizaram um cerco tático no entorno do imóvel.
Segundo os agentes, ao perceber a aproximação das equipes, o suspeito tentou escapar pelos fundos da residência, pulando o muro. Ele, no entanto, foi alcançado e detido pelos policiais.
Após a prisão, o homem foi levado para a sede da Deam, no bairro Aterrado, onde o mandado preventivo foi cumprido. Ele permaneceu preso e à disposição do Poder Judiciário.
Crime aconteceu durante discussão no bairro Voldac
Ainda segundo as informações da ocorrência, depois do disparo, o próprio suspeito levou a vítima ao Hospital São João Batista (HSJB), mas deixou a unidade de saúde em seguida. A mulher sobreviveu ao ataque.
O episódio passou a ser investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, que apurou as circunstâncias do crime e solicitou a prisão preventiva do investigado.
Suspeito já havia sido detido em outubro
Entre as situações que permitem a prisão nesse período estão o flagrante delito, o cumprimento de sentença criminal condenatória por crime inafiançável e o desrespeito a salvo-conduto. A restrição eleitoral, portanto, não representa absolvição nem encerra uma investigação criminal.
Com o cumprimento do mandado de prisão preventiva nesta segunda-feira, o investigado voltou a ficar sob custódia. O caso segue no âmbito da Justiça, enquanto a apuração policial busca esclarecer as circunstâncias da tentativa de feminicídio. Não obtivemos contato com a defesa do suspeito.
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