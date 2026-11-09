Suspeito foi levado para a 93ª DP - Foto: Divulgação/Semop

Suspeito foi levado para a 93ª DPFoto: Divulgação/Semop

Publicado 09/11/2026 17:56

Um homem de 30 anos, acusado de tentativa de feminicídio contra a própria companheira, foi preso nesta segunda-feira (9), durante uma operação conjunta da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e da Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam-VR). A captura aconteceu no bairro Vila Americana, onde o suspeito estava escondido. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal de Volta Redonda.





A ação começou após denúncias anônimas encaminhadas à Deam, informando que o homem, considerado foragido da Justiça, estaria em uma residência na localidade. Com as informações, as equipes de segurança foram até o endereço e organizaram um cerco tático no entorno do imóvel.



Segundo os agentes, ao perceber a aproximação das equipes, o suspeito tentou escapar pelos fundos da residência, pulando o muro. Ele, no entanto, foi alcançado e detido pelos policiais.



Após a prisão, o homem foi levado para a sede da Deam, no bairro Aterrado, onde o mandado preventivo foi cumprido. Ele permaneceu preso e à disposição do Poder Judiciário. LEIA MAIS: Reconhecimento facial auxilia na prisão de mais um foragido da Justiça em Volta Redonda A ação começou após denúncias anônimas encaminhadas à Deam, informando que o homem, considerado foragido da Justiça, estaria em uma residência na localidade. Com as informações, as equipes de segurança foram até o endereço e organizaram um cerco tático no entorno do imóvel.Segundo os agentes, ao perceber a aproximação das equipes, o suspeito tentou escapar pelos fundos da residência, pulando o muro. Ele, no entanto, foi alcançado e detido pelos policiais.Após a prisão, o homem foi levado para a sede da Deam, no bairro Aterrado, onde o mandado preventivo foi cumprido. Ele permaneceu preso e à disposição do Poder Judiciário.

Crime aconteceu durante discussão no bairro Voldac

O caso que motivou a ordem de prisão ocorreu na madrugada de 29 de setembro de 2026, no bairro Voldac, em Volta Redonda. De acordo com o registro policial, o homem teria atirado no rosto da companheira durante uma discussão motivada por ciúmes.



Ainda segundo as informações da ocorrência, depois do disparo, o próprio suspeito levou a vítima ao Hospital São João Batista (HSJB), mas deixou a unidade de saúde em seguida. A mulher sobreviveu ao ataque.



O episódio passou a ser investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, que apurou as circunstâncias do crime e solicitou a prisão preventiva do investigado.

Suspeito já havia sido detido em outubro

O homem chegou a ser detido no dia 20 de outubro, mas foi colocado em liberdade em razão da regra prevista na legislação eleitoral que restringe prisões de eleitores nos cinco dias anteriores ao pleito e nas 48 horas posteriores à votação, com exceção das hipóteses previstas em lei.



Entre as situações que permitem a prisão nesse período estão o flagrante delito, o cumprimento de sentença criminal condenatória por crime inafiançável e o desrespeito a salvo-conduto. A restrição eleitoral, portanto, não representa absolvição nem encerra uma investigação criminal.



Com o cumprimento do mandado de prisão preventiva nesta segunda-feira, o investigado voltou a ficar sob custódia. O caso segue no âmbito da Justiça, enquanto a apuração policial busca esclarecer as circunstâncias da tentativa de feminicídio. Não obtivemos contato com a defesa do suspeito.