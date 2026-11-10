Crianças na aula inaugural do projeto Bombeiro MirimFoto: Cleber Silva/Smas
Na aula inaugural, participaram cerca de 80 crianças e adolescentes, uma média de 25 alunos por Cras, que começam agora uma nova etapa de aprendizado na sede do 22º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM), no bairro Aterrado.
O comandante do 22º GBM, tenente-coronel Anderson Cardoso Santos da Silva, ressaltou a importância de receber uma nova turma e manter uma parceria que já ultrapassa duas décadas em Volta Redonda. “É muito gratificante começar mais uma turma e dar continuidade a esse trabalho. Ao longo de mais de 20 anos, essa parceria com a Prefeitura e a Assistência Social produziu muitos resultados. O Bombeiro Mirim permite que as crianças tenham contato com conhecimentos que podem levar para toda a vida, especialmente sobre prevenção às drogas, incêndios florestais, meio ambiente e educação no trânsito. É uma oportunidade de disseminar a cultura preventiva desde cedo”, destacou.
A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, destacou a importância do início de mais uma turma e das oportunidades que o projeto proporciona aos participantes. “Cada nova turma representa a oportunidade de alcançar mais crianças e adolescentes com atividades que fazem diferença na formação deles. Queremos que aproveitem essa experiência, aprendam, façam novas amizades e levem os ensinamentos para suas famílias e comunidades. É um trabalho que une educação, proteção e cidadania”, afirmou.
A diretora do Departamento de Proteção Social Básica, Cristiane Alves, também ressaltou o significado da chegada dos novos participantes. “Estamos muito felizes em iniciar mais essa turma. É importante que as crianças e os adolescentes tenham acesso a espaços de aprendizado, convivência e descoberta de novas possibilidades. O projeto proporciona justamente essa experiência, com orientações que contribuem para o desenvolvimento e a formação de cada participante”, disse.
Inclusão também faz parte dessa história
Formação cidadã
As atividades são realizadas na sede do 22º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM), no bairro Aterrado, e incluem orientações teóricas e práticas sobre primeiros socorros e prevenção de afogamentos, incêndios e acidentes domésticos e de trânsito.
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