Crianças na aula inaugural do projeto Bombeiro MirimFoto: Cleber Silva/Smas

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Luan Campos
A Prefeitura de Volta Redonda realizou a aula inaugural da segunda turma do Projeto Bombeiro Mirim, reunindo crianças e adolescentes dos Cras Padre Josimo, Monte Castelo, Vila Brasília e Retiro. A iniciativa, desenvolvida pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar, dá sequência ao trabalho de formação e orientação de jovens por meio de atividades educativas e preventivas.
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Na aula inaugural, participaram cerca de 80 crianças e adolescentes, uma média de 25 alunos por Cras, que começam agora uma nova etapa de aprendizado na sede do 22º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM), no bairro Aterrado.

O comandante do 22º GBM, tenente-coronel Anderson Cardoso Santos da Silva, ressaltou a importância de receber uma nova turma e manter uma parceria que já ultrapassa duas décadas em Volta Redonda. “É muito gratificante começar mais uma turma e dar continuidade a esse trabalho. Ao longo de mais de 20 anos, essa parceria com a Prefeitura e a Assistência Social produziu muitos resultados. O Bombeiro Mirim permite que as crianças tenham contato com conhecimentos que podem levar para toda a vida, especialmente sobre prevenção às drogas, incêndios florestais, meio ambiente e educação no trânsito. É uma oportunidade de disseminar a cultura preventiva desde cedo”, destacou.

A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, destacou a importância do início de mais uma turma e das oportunidades que o projeto proporciona aos participantes. “Cada nova turma representa a oportunidade de alcançar mais crianças e adolescentes com atividades que fazem diferença na formação deles. Queremos que aproveitem essa experiência, aprendam, façam novas amizades e levem os ensinamentos para suas famílias e comunidades. É um trabalho que une educação, proteção e cidadania”, afirmou.

A diretora do Departamento de Proteção Social Básica, Cristiane Alves, também ressaltou o significado da chegada dos novos participantes. “Estamos muito felizes em iniciar mais essa turma. É importante que as crianças e os adolescentes tenham acesso a espaços de aprendizado, convivência e descoberta de novas possibilidades. O projeto proporciona justamente essa experiência, com orientações que contribuem para o desenvolvimento e a formação de cada participante”, disse.

Inclusão também faz parte dessa história

A aula inaugural teve um significado especial para Michelle Loubach Amaro, moradora da Vila Brasília, que acompanhou o filho de 12 anos no início das atividades. Ele encontrou no Bombeiro Mirim a oportunidade de participar de uma atividade que está diretamente ligada ao seu sonho profissional. “Fiquei muito feliz em saber que ele poderia participar, principalmente pela inclusão. É um sonho dele. Ele fala que, quando crescer mais um pouco, quer ser bombeiro”, contou a mãe.

Formação cidadã

O projeto Bombeiro Mirim é desenvolvido por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), e o Corpo de Bombeiros Militar. A iniciativa atende crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, de ambos os sexos, e contribui para a formação dos participantes por meio de atividades educativas que estimulam disciplina, respeito, responsabilidade, civismo e cidadania.

As atividades são realizadas na sede do 22º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM), no bairro Aterrado, e incluem orientações teóricas e práticas sobre primeiros socorros e prevenção de afogamentos, incêndios e acidentes domésticos e de trânsito.