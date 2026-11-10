Crianças na aula inaugural do projeto Bombeiro Mirim - Foto: Cleber Silva/Smas

Crianças na aula inaugural do projeto Bombeiro MirimFoto: Cleber Silva/Smas

Publicado 10/11/2026 14:44

A Prefeitura de Volta Redonda realizou a aula inaugural da segunda turma do Projeto Bombeiro Mirim, reunindo crianças e adolescentes dos Cras Padre Josimo, Monte Castelo, Vila Brasília e Retiro. A iniciativa, desenvolvida pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar, dá sequência ao trabalho de formação e orientação de jovens por meio de atividades educativas e preventivas.





Na aula inaugural, participaram cerca de 80 crianças e adolescentes, uma média de 25 alunos por Cras, que começam agora uma nova etapa de aprendizado na sede do 22º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM), no bairro Aterrado.



O comandante do 22º GBM, tenente-coronel Anderson Cardoso Santos da Silva, ressaltou a importância de receber uma nova turma e manter uma parceria que já ultrapassa duas décadas em Volta Redonda. “É muito gratificante começar mais uma turma e dar continuidade a esse trabalho. Ao longo de mais de 20 anos, essa parceria com a Prefeitura e a Assistência Social produziu muitos resultados. O Bombeiro Mirim permite que as crianças tenham contato com conhecimentos que podem levar para toda a vida, especialmente sobre prevenção às drogas, incêndios florestais, meio ambiente e educação no trânsito. É uma oportunidade de disseminar a cultura preventiva desde cedo”, destacou.



A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, destacou a importância do início de mais uma turma e das oportunidades que o projeto proporciona aos participantes. “Cada nova turma representa a oportunidade de alcançar mais crianças e adolescentes com atividades que fazem diferença na formação deles. Queremos que aproveitem essa experiência, aprendam, façam novas amizades e levem os ensinamentos para suas famílias e comunidades. É um trabalho que une educação, proteção e cidadania”, afirmou.



A diretora do Departamento de Proteção Social Básica, Cristiane Alves, também ressaltou o significado da chegada dos novos participantes. “Estamos muito felizes em iniciar mais essa turma. É importante que as crianças e os adolescentes tenham acesso a espaços de aprendizado, convivência e descoberta de novas possibilidades. O projeto proporciona justamente essa experiência, com orientações que contribuem para o desenvolvimento e a formação de cada participante”, disse. LEIA MAIS: Projeto Bombeiro Mirim forma primeira turma após retomada Na aula inaugural, participaram cerca de 80 crianças e adolescentes, uma média de 25 alunos por Cras, que começam agora uma nova etapa de aprendizado na sede do 22º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM), no bairro Aterrado.O comandante do 22º GBM, tenente-coronel Anderson Cardoso Santos da Silva, ressaltou a importância de receber uma nova turma e manter uma parceria que já ultrapassa duas décadas em Volta Redonda. “É muito gratificante começar mais uma turma e dar continuidade a esse trabalho. Ao longo de mais de 20 anos, essa parceria com a Prefeitura e a Assistência Social produziu muitos resultados. O Bombeiro Mirim permite que as crianças tenham contato com conhecimentos que podem levar para toda a vida, especialmente sobre prevenção às drogas, incêndios florestais, meio ambiente e educação no trânsito. É uma oportunidade de disseminar a cultura preventiva desde cedo”, destacou.A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, destacou a importância do início de mais uma turma e das oportunidades que o projeto proporciona aos participantes. “Cada nova turma representa a oportunidade de alcançar mais crianças e adolescentes com atividades que fazem diferença na formação deles. Queremos que aproveitem essa experiência, aprendam, façam novas amizades e levem os ensinamentos para suas famílias e comunidades. É um trabalho que une educação, proteção e cidadania”, afirmou.A diretora do Departamento de Proteção Social Básica, Cristiane Alves, também ressaltou o significado da chegada dos novos participantes. “Estamos muito felizes em iniciar mais essa turma. É importante que as crianças e os adolescentes tenham acesso a espaços de aprendizado, convivência e descoberta de novas possibilidades. O projeto proporciona justamente essa experiência, com orientações que contribuem para o desenvolvimento e a formação de cada participante”, disse.

Inclusão também faz parte dessa história

A aula inaugural teve um significado especial para Michelle Loubach Amaro, moradora da Vila Brasília, que acompanhou o filho de 12 anos no início das atividades. Ele encontrou no Bombeiro Mirim a oportunidade de participar de uma atividade que está diretamente ligada ao seu sonho profissional. “Fiquei muito feliz em saber que ele poderia participar, principalmente pela inclusão. É um sonho dele. Ele fala que, quando crescer mais um pouco, quer ser bombeiro”, contou a mãe.

Formação cidadã

O projeto Bombeiro Mirim é desenvolvido por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), e o Corpo de Bombeiros Militar. A iniciativa atende crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, de ambos os sexos, e contribui para a formação dos participantes por meio de atividades educativas que estimulam disciplina, respeito, responsabilidade, civismo e cidadania.



As atividades são realizadas na sede do 22º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM), no bairro Aterrado, e incluem orientações teóricas e práticas sobre primeiros socorros e prevenção de afogamentos, incêndios e acidentes domésticos e de trânsito.