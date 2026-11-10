Equipe responsável pelo projeto durante o Novembro Negro - Foto: Divulgação/SME

Equipe responsável pelo projeto durante o Novembro NegroFoto: Divulgação/SME

Publicado 10/11/2026 14:54

A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda , por meio do Núcleo de Educação para as Relações Étnico-Raciais (Nerer), organizou a segunda edição do Novembro Negro. As ações em alusão ao mês dedicado à reflexão, à mobilização e ao combate ao racismo, tendo como ponto alto o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, são voltadas para a valorização da produção intelectual negra em diversos campos, proporcionando aprendizagens para os profissionais de educação das unidades escolares da rede municipal.





A programação inclui a entrega do 1º Prêmio Professora Azoilda Loretto da Trindade de Práticas Antirracistas na Educação, que vai destacar três trabalhos finalistas em cinco categorias: Educação Infantil, Anos Iniciais, Anos Finais, EJA (Educação de Jovens e Adultos) e Gestão. Os autores dos projetos vencedores vão ganhar placa comemorativa, um kit personalizado, um passeio cultural no Rio de Janeiro e farão parte de um e-book com as práticas. Além de excursão com alunos dos anos finais do ensino fundamental das escolas que ficaram com a primeira colocação no prêmio.



Durante a cerimônia, marcada para esta quarta-feira, dia 11, no Clube Palmares, no bairro Jardim Europa, também serão homenageados dois professores negros, com o título Trajetórias Negras. E ainda será entregue o Selo Compromisso Antirracista para as escolas que atenderam às solicitações do Nerer, criado em fevereiro de 2025. Vinte e uma unidades da rede municipal de ensino receberão o selo e uma biblioteca do professor em 2027. LEIA MAIS: Secretaria de Cultura de Volta Redonda estreia podcast ‘PodPreta’ no Youtube A programação inclui a entrega do 1º Prêmio Professora Azoilda Loretto da Trindade de Práticas Antirracistas na Educação, que vai destacar três trabalhos finalistas em cinco categorias: Educação Infantil, Anos Iniciais, Anos Finais, EJA (Educação de Jovens e Adultos) e Gestão. Os autores dos projetos vencedores vão ganhar placa comemorativa, um kit personalizado, um passeio cultural no Rio de Janeiro e farão parte de um e-book com as práticas. Além de excursão com alunos dos anos finais do ensino fundamental das escolas que ficaram com a primeira colocação no prêmio.Durante a cerimônia, marcada para esta quarta-feira, dia 11, no Clube Palmares, no bairro Jardim Europa, também serão homenageados dois professores negros, com o título Trajetórias Negras. E ainda será entregue o Selo Compromisso Antirracista para as escolas que atenderam às solicitações do Nerer, criado em fevereiro de 2025. Vinte e uma unidades da rede municipal de ensino receberão o selo e uma biblioteca do professor em 2027.

Programação durante o mês de novembro

Entre as atividades do Novembro Nego está a Encruzilhada de Conhecimentos Milton Santos Ed. Pequena África – Participação no Circuito Histórico e Arqueológico de Herança Africana na Pequena África, iniciativa educativa e cultural realizada pelo IPN (Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos). Uma aula a céu aberto que percorre a Zona Portuária do Rio de Janeiro (bairros da Saúde, Gamboa e Santo Cristo), explorando a história, a resistência e o protagonismo dos povos africanos e afro-brasileiros. Além de visita ao MAR (Museu de Arte do Rio), no próximo sábado, dia 14.



Já o Clube de Leitura Conceição Evaristo – O primeiro encontro virtual para a leitura e discussão da obra “Olhos d’água”, de Conceição Evaristo, aconteceu na noite do último dia 4 e o próximo será dia 25 de novembro (quarta-feira).



Ainda estão na programação oficinas de capoeira para crianças da educação infantil e a oficina “A História que a História não Conta” para estudantes do 5º ao 9º ano do ensino fundamental. Também já aconteceram aula de samba no pé para profissionais da educação e participação no 3º Seminário de Patrimônio e Memória Afrodiaspórico, no Colégio Pedro II, em São Cristóvão, no Rio de Janeiro.



“Essa segunda edição do Novembro Negro é marcada não só pelas ações das escolas, que estão fazendo as atividades, em alusão à data, mas também pela ação da própria Secretaria Municipal de Educação. É uma forma de demonstrar a importância de chamar atenção para o tema, para que todos abracem a construção de uma educação realmente democrática, que combata qualquer forma de discriminação”, disse o coordenador do Nerer, o professor Douglas Lucas.