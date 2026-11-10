A moto foi apreendida pela Guarda Municipal de Volta RedondaFoto: Divulgação - GMVR/Semop
A motocicleta estava estacionada na Rua Dorvalina Martins Rosa e ostentava uma placa com registro no município de Delmiro Gouveia, em Alagoas. A localização ocorreu após os agentes receberem informações dos setores de inteligência sobre a circulação do veículo suspeito em ruas da cidade.
Durante a manhã, equipes da Guarda Municipal iniciaram as buscas pelo bairro Retiro com o auxílio das câmeras do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp). Após localizar a motocicleta, os agentes fizeram uma inspeção preliminar e identificaram divergências em relação aos padrões originais de fábrica, além de indícios de adulteração.
Veículo teria sido comprado por R$ 8 mil
Diante das irregularidades identificadas, os dois foram encaminhados à 93ª Delegacia de Polícia (DP), em Volta Redonda, para prestar esclarecimentos. Na unidade, a ocorrência foi registrada e ambos foram autuados por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Não obtivemos contato com a defesa dos suspeitos.
Apesar da autuação, pai e filho não permaneceram presos e responderão ao processo em liberdade. A motocicleta ficou apreendida na delegacia e será submetida a uma perícia técnica para identificar sua procedência original e localizar o proprietário legítimo.
Clonagem pode causar prejuízos ao proprietário original
Uma das consequências é que o proprietário do veículo original pode receber multas e pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por infrações cometidas com a motocicleta ou o automóvel clonado. Também pode enfrentar transtornos ao tentar comprovar que não estava envolvido nas ocorrências registradas.
A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) orienta que compradores verifiquem cuidadosamente a procedência e a documentação de veículos usados junto aos órgãos de trânsito antes de concluir qualquer negociação. A recomendação busca evitar que consumidores adquiram veículos com sinais de adulteração ou origem irregular.
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