A moto foi apreendida pela Guarda Municipal de Volta Redonda - Foto: Divulgação - GMVR/Semop

A moto foi apreendida pela Guarda Municipal de Volta RedondaFoto: Divulgação - GMVR/Semop

Publicado 10/11/2026 15:03 | Atualizado 10/11/2026 16:27

Uma motocicleta com suspeita de clonagem foi apreendida nesta terça-feira (10), no bairro Retiro, em Volta Redonda , durante uma ação conjunta da Guarda Municipal (GMVR) e dos setores de inteligência da corporação e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Pai e filho, que se apresentaram como responsáveis pelo veículo, foram encaminhados à delegacia e autuados por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ambos responderão ao processo em liberdade.





A motocicleta estava estacionada na Rua Dorvalina Martins Rosa e ostentava uma placa com registro no município de Delmiro Gouveia, em Alagoas. A localização ocorreu após os agentes receberem informações dos setores de inteligência sobre a circulação do veículo suspeito em ruas da cidade.



Durante a manhã, equipes da Guarda Municipal iniciaram as buscas pelo bairro Retiro com o auxílio das câmeras do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp). Após localizar a motocicleta, os agentes fizeram uma inspeção preliminar e identificaram divergências em relação aos padrões originais de fábrica, além de indícios de adulteração. LEIA MAIS: Guarda Municipal apreende moto com indícios de clonagem e remove outras três por irregularidades em Volta Redonda A motocicleta estava estacionada na Rua Dorvalina Martins Rosa e ostentava uma placa com registro no município de Delmiro Gouveia, em Alagoas. A localização ocorreu após os agentes receberem informações dos setores de inteligência sobre a circulação do veículo suspeito em ruas da cidade.Durante a manhã, equipes da Guarda Municipal iniciaram as buscas pelo bairro Retiro com o auxílio das câmeras do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp). Após localizar a motocicleta, os agentes fizeram uma inspeção preliminar e identificaram divergências em relação aos padrões originais de fábrica, além de indícios de adulteração.

Veículo teria sido comprado por R$ 8 mil

Enquanto os guardas municipais resguardavam a motocicleta, um homem compareceu ao local e se apresentou como proprietário. Ele informou ter comprado o veículo de um terceiro pelo valor de R$ 8 mil. Segundo o relato apresentado aos agentes, a motocicleta ficava sob a responsabilidade do filho do homem, que a utilizava diariamente para trabalhar. O jovem também compareceu ao local e confirmou a versão apresentada pelo pai.



Diante das irregularidades identificadas, os dois foram encaminhados à 93ª Delegacia de Polícia (DP), em Volta Redonda, para prestar esclarecimentos. Na unidade, a ocorrência foi registrada e ambos foram autuados por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Não obtivemos contato com a defesa dos suspeitos.



Apesar da autuação, pai e filho não permaneceram presos e responderão ao processo em liberdade. A motocicleta ficou apreendida na delegacia e será submetida a uma perícia técnica para identificar sua procedência original e localizar o proprietário legítimo.

Clonagem pode causar prejuízos ao proprietário original

A clonagem de veículos ocorre quando criminosos utilizam dados de identificação de outro automóvel ou motocicleta para tentar dar aparência de regularidade a um veículo, geralmente proveniente de roubo ou furto.



Uma das consequências é que o proprietário do veículo original pode receber multas e pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por infrações cometidas com a motocicleta ou o automóvel clonado. Também pode enfrentar transtornos ao tentar comprovar que não estava envolvido nas ocorrências registradas.



A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) orienta que compradores verifiquem cuidadosamente a procedência e a documentação de veículos usados junto aos órgãos de trânsito antes de concluir qualquer negociação. A recomendação busca evitar que consumidores adquiram veículos com sinais de adulteração ou origem irregular.