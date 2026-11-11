Drogas, armas, celulares e munições também foram apreendidas nas operações - Foto: Divulgação/Secom

Drogas, armas, celulares e munições também foram apreendidas nas operaçõesFoto: Divulgação/Secom

Publicado 11/11/2026 13:07





Ao longo de uma semana, as equipes atuaram em 11 bairros da cidade, com apreensões de drogas, armas, munições, dinheiro e equipamentos de comunicação. O objetivo é combater o tráfico de drogas e impedir o avanço da disputa territorial entre facções criminosas. As operações de segurança pública realizadas em Volta Redonda resultaram em 23 pessoas presas entre os dias 4 e 10 de novembro. As ações, conduzidas pelas polícias Militar e Civil, com apoio de órgãos municipais, fazem parte das operações Impacto e Ruptura, intensificadas após os confrontos entre grupos criminosos iniciados em 25 de outubro, no Complexo Vila Brasília. O balanço foi apresentado nesta quarta-feira (11), durante uma reunião do prefeito Antonio Francisco Neto com representantes das forças de segurança.Ao longo de uma semana, as equipes atuaram em 11 bairros da cidade, com apreensões de drogas, armas, munições, dinheiro e equipamentos de comunicação. O objetivo é combater o tráfico de drogas e impedir o avanço da disputa territorial entre facções criminosas.





As ocorrências mais recentes foram registradas no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, onde oito homens foram presos em duas ações realizadas entre segunda-feira (9) e terça-feira (10). LEIA MAIS: Forças de segurança prendem 12 pessoas em operações na cidade As ocorrências mais recentes foram registradas no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, onde oito homens foram presos em duas ações realizadas entre segunda-feira (9) e terça-feira (10).

Oito presos em duas ações no Morro da Conquista

Na terça-feira (10), seis suspeitos de ligação com a tentativa de invasão ao Complexo Vila Brasília foram detidos pela Polícia Militar. Com eles, os agentes apreenderam 117 tiras de maconha, dinheiro em espécie, rádios transmissores com carregadores e aparelhos celulares.



A prisão aconteceu após uma troca de informações entre os setores de inteligência do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), da 93ª Delegacia de Polícia e dos órgãos municipais de segurança, incluindo a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), a Guarda Municipal e o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp).



As informações apontavam que o grupo estaria envolvido com o tráfico de drogas na região. Com auxílio de drones do Grupamento Aeromóvel da Polícia Militar (GAM), os suspeitos foram monitorados até a realização de um cerco na localidade conhecida como Grota. A operação também contou com equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT), da Supervisão de Operações e do Serviço Reservado.



Na segunda-feira (9), também no Morro da Conquista, outros dois suspeitos foram detidos pela Polícia Militar. Na ocasião, foram apreendidas 145 pedras de crack, 85 pinos de cocaína e 21 papelotes de maconha, além de um rádio transmissor com carregador e dois celulares. Um dos homens também é investigado por possível ligação com a tentativa de invasão à Vila Brasília.

Foragidos da Justiça também foram capturados

Durante o fim de semana, outras três pessoas foram presas em diferentes ocorrências. Duas eram procuradas pela Justiça e a terceira foi flagrada com drogas e equipamento de comunicação.



No sábado (7), policiais do Serviço Reservado e do GAT do 28º BPM localizaram um homem de 25 anos na Rua Aliança, no bairro Santa Rita do Zarur. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas. Segundo a ocorrência, o suspeito já tinha registros anteriores por tráfico e roubo. Após a captura, ele foi reconduzido ao sistema prisional.



Ainda no sábado, uma ação conjunta do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e da Polícia Civil foi realizada em um imóvel na Rua Barão de Mauá, no Jardim Belmonte, após denúncias sobre possíveis apoiadores da invasão à Vila Brasília. No endereço, um homem de 31 anos foi abordado e os policiais constataram a existência de um mandado de prisão contra ele. O capturado tinha uma pena pendente superior a 15 anos de reclusão, em regime fechado, por tráfico e associação para o tráfico.



Já na manhã de domingo (8), agentes do BAC encontraram um jovem de 19 anos escondido em um imóvel abandonado na localidade conhecida como Borel, no bairro Minerlândia. O endereço era apontado como possível ponto de venda de drogas. Com o auxílio de dois cães farejadores, os policiais localizaram 53 tiras de maconha, 86 pinos de cocaína, 217 pedras de crack, dois celulares e um rádio comunicador. O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas na 93ª DP.

Balanço reúne prisões desde o dia 4

O levantamento das forças de segurança inclui outras 12 prisões realizadas nas primeiras etapas das operações Impacto e Ruptura. Na quarta-feira (4), cinco pessoas foram presas pela Polícia Militar nos bairros Jardim Belmonte, Vila Americana e Água Limpa. Na ação, foram apreendidas duas pistolas e entorpecentes.



Na quinta-feira (5), a Polícia Civil prendeu outros cinco suspeitos durante a Operação Ruptura, coordenada pela 93ª DP. A mobilização contou com 61 policiais, cumpriu mandados em sete bairros e resultou na apreensão de mais de 20 quilos de drogas. As diligências ocorreram na Vila Brasília, Vale Verde, Santo Agostinho, Retiro, Vila Americana, Siderlândia e Jardim Belmonte.



Na sexta-feira (6), dois homens foram presos no bairro Siderlândia após uma ocorrência com troca de tiros. Na ocasião, os policiais apreenderam maconha, cocaína, lança-perfume e dinheiro.



As operações mobilizam equipes do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), do 28º BPM, do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do BAC, do GAM, do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom) e da Polícia Civil.



A Prefeitura de Volta Redonda informou que continua oferecendo apoio às forças de segurança por meio da estrutura tecnológica do Ciosp. A administração municipal defende a continuidade das operações e a permanência dos reforços policiais até que a tranquilidade seja restabelecida na cidade.

Não temos contato de nenhuma defesa dos suspeitos que foram presos durante as operações.

População pode fazer denúncias anônimas

As autoridades reforçam que informações sobre atividades criminosas podem ser repassadas pelos canais de denúncia, sem necessidade de identificação do denunciante.



Os contatos disponibilizados são:



Disque-Denúncia: 0800 0260 667



Polícia Militar: 190



Polícia Civil: 197 (Teia Invisível)



WhatsApp Denúncia do 28º BPM: (24) 99222-5484