Drogas, armas, celulares e munições também foram apreendidas nas operaçõesFoto: Divulgação/Secom
Ao longo de uma semana, as equipes atuaram em 11 bairros da cidade, com apreensões de drogas, armas, munições, dinheiro e equipamentos de comunicação. O objetivo é combater o tráfico de drogas e impedir o avanço da disputa territorial entre facções criminosas.
As ocorrências mais recentes foram registradas no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, onde oito homens foram presos em duas ações realizadas entre segunda-feira (9) e terça-feira (10).
Oito presos em duas ações no Morro da Conquista
A prisão aconteceu após uma troca de informações entre os setores de inteligência do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), da 93ª Delegacia de Polícia e dos órgãos municipais de segurança, incluindo a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), a Guarda Municipal e o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp).
As informações apontavam que o grupo estaria envolvido com o tráfico de drogas na região. Com auxílio de drones do Grupamento Aeromóvel da Polícia Militar (GAM), os suspeitos foram monitorados até a realização de um cerco na localidade conhecida como Grota. A operação também contou com equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT), da Supervisão de Operações e do Serviço Reservado.
Na segunda-feira (9), também no Morro da Conquista, outros dois suspeitos foram detidos pela Polícia Militar. Na ocasião, foram apreendidas 145 pedras de crack, 85 pinos de cocaína e 21 papelotes de maconha, além de um rádio transmissor com carregador e dois celulares. Um dos homens também é investigado por possível ligação com a tentativa de invasão à Vila Brasília.
Foragidos da Justiça também foram capturados
No sábado (7), policiais do Serviço Reservado e do GAT do 28º BPM localizaram um homem de 25 anos na Rua Aliança, no bairro Santa Rita do Zarur. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas. Segundo a ocorrência, o suspeito já tinha registros anteriores por tráfico e roubo. Após a captura, ele foi reconduzido ao sistema prisional.
Ainda no sábado, uma ação conjunta do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e da Polícia Civil foi realizada em um imóvel na Rua Barão de Mauá, no Jardim Belmonte, após denúncias sobre possíveis apoiadores da invasão à Vila Brasília. No endereço, um homem de 31 anos foi abordado e os policiais constataram a existência de um mandado de prisão contra ele. O capturado tinha uma pena pendente superior a 15 anos de reclusão, em regime fechado, por tráfico e associação para o tráfico.
Já na manhã de domingo (8), agentes do BAC encontraram um jovem de 19 anos escondido em um imóvel abandonado na localidade conhecida como Borel, no bairro Minerlândia. O endereço era apontado como possível ponto de venda de drogas. Com o auxílio de dois cães farejadores, os policiais localizaram 53 tiras de maconha, 86 pinos de cocaína, 217 pedras de crack, dois celulares e um rádio comunicador. O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas na 93ª DP.
Balanço reúne prisões desde o dia 4
Na quinta-feira (5), a Polícia Civil prendeu outros cinco suspeitos durante a Operação Ruptura, coordenada pela 93ª DP. A mobilização contou com 61 policiais, cumpriu mandados em sete bairros e resultou na apreensão de mais de 20 quilos de drogas. As diligências ocorreram na Vila Brasília, Vale Verde, Santo Agostinho, Retiro, Vila Americana, Siderlândia e Jardim Belmonte.
Na sexta-feira (6), dois homens foram presos no bairro Siderlândia após uma ocorrência com troca de tiros. Na ocasião, os policiais apreenderam maconha, cocaína, lança-perfume e dinheiro.
As operações mobilizam equipes do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), do 28º BPM, do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do BAC, do GAM, do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom) e da Polícia Civil.
A Prefeitura de Volta Redonda informou que continua oferecendo apoio às forças de segurança por meio da estrutura tecnológica do Ciosp. A administração municipal defende a continuidade das operações e a permanência dos reforços policiais até que a tranquilidade seja restabelecida na cidade.
População pode fazer denúncias anônimas
Os contatos disponibilizados são:
Disque-Denúncia: 0800 0260 667
Polícia Militar: 190
Polícia Civil: 197 (Teia Invisível)
WhatsApp Denúncia do 28º BPM: (24) 99222-5484
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